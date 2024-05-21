談戀愛讓人「壓力山大」三星座！巨蟹黏人、摩羯嚴肅、這星座逼上進禁止耍廢
談戀愛可以帶感人幸福感，同時也可能存在一些壓力，畢竟每個人都有屬於自己的性格，旺好運分享「哪些星座讓伴侶有戀愛壓力」，快看看都有誰吧！
第三名：巨蟹座
巨蟹座雖然很溫柔與體貼，但他們非常容易沒有安全感，因此容易把愛情放在第一順位，導致另一伴有股莫名的壓力感，會覺得這份愛情有點太沈重。
第二名：摩羯座
摩羯座的性格比較理性與穩重，因此在很多事情上都會比較謹慎認真，相對少了一些樂趣和情趣，這樣的性格有時後會讓伴侶感到鬱悶或不知所措。
第一名：處女座
處女座真的很吹毛求疵，要求總是太高，對於伴侶更是嚴格，他們會希望另一伴是一直在成長一直在進步，而且還會嚴格控管，時常讓伴侶喘不過氣來。
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