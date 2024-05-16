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「辦公室戀情」三星座手到擒來！雙子隨時放電、這星座分手完全不尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為辦公室戀情示意圖。圖/ingimage
圖為辦公室戀情示意圖。圖/ingimage

說起辦公室戀情，有些公司鼓勵，有些公司反對。所謂日久生情，人每天和同事相處八個小時，很容易一不小心就看對眼。旺好運分享，「哪些星座較容易談辦公室戀情」，快看看有你嗎？

第三名：雙子座

雙子座很喜歡享受生活，因此只要身邊出現不錯的對象，就會想要去追求，但萬一有分手的情況發生，雙子座可是會非常尷尬，而且會開始避而遠之喔。

第二名：金牛座

金牛座容易日久生情，而且他們在工作上又是穩定常待型，因此容易與人產生一些情愫，如果一開始就有好感，那麼有辦公室戀情的機率就會相當高。

第一名：牡羊座

牡羊座天生敢愛敢恨，就算是辦公室戀情他們也是如此，愛上就是用力去追，如果分開了他們也不會害怕去面對，反而可以換位思考，正常繼續工作。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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