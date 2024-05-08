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「錢財身外物」三星座對錢看很開！雙子夠花就好、兩星座花錢買快樂

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為金錢觀示意圖。圖/ingimage
圖為金錢觀示意圖。圖/ingimage

大部分人都在乎錢，因為金錢總是能帶給大家想要的生活，但相對其他人，這些人對錢就比較沒那麼在乎，命理網站旺好運分享「哪些星座竟然不在乎錢財」，快看看你上榜沒。

第三名：雙子座

雙子座其實某些時候蠻節省的，不是因為他們很在乎錢，而是他們懂得拿捏，並且了解自己的消費能力，在他們心中夠花就好，不太會去妄想大富大貴的生活。

第二名：射手座

射手座在一般的情況下，其實出手的金額都是大數目，他們花錢不手軟，因為他們認為金錢就是要拿來花的，不太會去在乎多少錢或者把錢財看的很重。

第一名：牡羊座

牡羊座不是說不愛錢，而是他們只要覺得現在生活不錯與開心最重要，錢財的部分反而不會去想太多，因為他們知道快樂比起任何事都來的重要。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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星座 金錢觀

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