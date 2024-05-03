星座關係指數(下)／遇上金牛…水瓶需要翻譯、摩羯超麻吉、天秤意外不對盤

金牛與各星座的美味關係，當金牛與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？快來嘗嘗吧！

金牛 vs 天秤

關係指數 ★★★ 特調滋味 甜中帶苦 祕密武器 各退一步

金牛和天秤具有某部分的相像之處，例如兩人都具有過人的美感、都喜愛美麗的事物、都散發一股優雅的迷人氣質，所以，彼此只要把互動的重點放在這些領域裡，就能相處愉快，友誼指數節節上升。但是，如果仔細把雙方的差異部分一一羅列，似乎很快地就又將兩人好不容易交集在一起的契合之處淹沒了，道不同不相為謀的互斥和疏離感立刻顯現在兩人臉上，像一把無情的刀，劃破原本和諧的關係。

金牛受不了天秤做錯事還不知檢討，只是一昧地找理由脫罪，也不喜歡天秤總是挑自己喜歡的事情做，一遇到棘手的問題或麻煩事就逃避閃躲。另外，金牛雖然愛吃愛美，但懂得把錢花在刀口上，不像天秤重享受卻對金錢沒概念，這也是金牛與天秤不對盤的原因之一。

如何調出兩人的美味關係？

即使對方什麼都沒做，也沒礙到誰，但彼此對對方都有一種說不出個所以然的反感，只是還不到針鋒相對的地步，不會在檯面上把自己心裡真正的想法全盤托出，尚為對方保留一些面子，也為自己留些餘地。道不同不相為謀，既然不適合湊在一塊兒，就不應該勉強，只要各司其職，把該做的事做好，井水不犯河水，自然也就皆大歡喜了。

金牛 vs 天蠍

關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

金牛是一個老老實實做人、誠誠懇懇做事，不懂得隨情勢轉彎的人，一旦遇到不合理的對待，只能低著頭在一旁生悶氣，不知所措，但因為金牛本身沒什麼攻擊性，一旦憤怒的情緒消化後也就沒事了，心裡想的是如何回歸正軌，繼續前行，至於恩恩怨怨就讓它隨風而逝。

然而，天蠍的人生哲學與金牛大不相同。金牛和天蠍都愛錢，只是金牛靠自己努力賺錢，天蠍靠計謀從別人口袋拿錢；金牛和天蠍都具備意志力，只是金牛把意志力實踐在自我設定的目標上，天蠍的意志力卻大多依附著某個對象，且充滿了復仇的氣味。金牛雖然驚異於天蠍敏銳的觀察力，也佩服天蠍過人的持續力，卻無法認同天蠍把話說穿、把事做絕的狠勁，一心只想遠離，各走各的路。

如何調出兩人的美味關係？

雙方的關係是既衝突矛盾，又掙扎拉扯，好像只要兩人同時存在一個空間裡，氣氛就變得不對勁，不是雞飛狗跳，就是僵持不下。其實，彼此的狀態就像蹺蹺板，一邊高的時候，另一邊就必須低，相互配合才能和諧，如果硬要都爭高或都搶低，下場當然很慘烈，還不如先談妥搭配的方式，並從禮讓和瞭解對方做起，一定可以慢慢地漸入佳境。

金牛 vs 射手

關係指數 ★★★ 特調滋味 苦中帶酸 祕密武器 親疏分明

當金牛第一次聽射手談天說笑時，感覺很有趣，也很欣羨，但是當金牛聽第二次、第三次……幾次之後，金牛便開始反感，因為射手輕浮誇張的表情和行為表現，讓金牛覺得很不踏實，尤其當金牛發現射手是一個輕忽承諾、說的比做的多、玩樂功力遠甚於做事能力的人，就會選擇劃清界線，彼此保持距離。

金牛是一個嚴守紀律的人，不管眼前有多少問題和苦難，只要下定決心，就不輕易向困境妥協，但射手從來不知道什麼是吃苦耐勞，更不可能事事照規矩走，總是抱持著隨遇而安的心態。金牛和射手的人生觀、價值觀、思考邏輯有著一百八十度的不同，兩人實在不容易相處融洽，更別說有任何共識了。

如何調出兩人的美味關係？

對於對方的神情態度與處事風格，十分不以為然，甚至鄙視不屑，總覺得自己什麼都比對方好，只要有一方說一句話或做一個動作，另一方立刻就表現出不耐煩、不苟同的嘴臉，互看不順眼。但是，冤冤相報何時了，這時候反而應該用更多的愛與耐心，包容對方，檢討自己，才有可能化干戈為玉帛，轉負為正，創造雙贏的局面。

金牛 vs 摩羯

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 厚實濃烈 祕密武器 福禍與共

金牛和摩羯都是重視物質甚於精神的人、都是實際主義的擁護者、都是守舊傳統的老頑固，兩人對於事情的看法和觀點很接近，就像同一個鼻孔出氣的好兄弟、好姐妹，雖然礙於不擅表達情感的性格，使得雙方的相處模式較為理性冷靜，但其實相互之間的情誼卻是真誠而濃厚的，猶如老酒一般，越陳越香。

平時，金牛總是給人刻苦耐勞、辛勤工作的印象，但偶爾還是會用自己的方式小小放鬆或享受一下，然而，摩羯則完全投入工作，恨不得把二十四小時都用在自認為有建設性的事情上，在這方面，金牛似乎有義務提醒摩羯，讓兩個容易忽略身邊人事物、容易過度勞累的人，稍微給自己一些喘息機會。

如何調出兩人的美味關係？

兩人的契合度是百分百，一方只要眨眨眼，另一方就知道意思，是靈魂伴侶，也是精神支柱，更是可以同甘苦共患難的知心好友，不必多說就能心領神會，無論在一起做什麼都覺得開心自在，而且理念和價值觀一致，即使偶爾發生意見分歧的狀況，也很快就能取得共識，並尋得解決之道，互動關係十分完美。

金牛 vs 水瓶

關係指數 ★★ 特調滋味 甜鹹不調 祕密武器 相互包容

金牛和水瓶同屬於低調且堅持己見的人，不喜歡招搖浮誇的生活，寧可過著平淡的生活，也不願意為了成為眾人焦點而硬著頭皮去適應各式各樣的人，拒絕有違自我本性的行為，不善於處理人際關係，只要身處熱鬧喧嘩的環境中，就覺得渾身不自在。

不過，即使金牛和水瓶有少部分的相似特質，但整體來說，還是兩個很不一樣的個體。規律踏實的金牛完全無法理解叛逆創新的水瓶在想什麼，兩人談話時顯得難以溝通，做事時感覺節奏不對，相處時更是奇怪彆扭，不是一方在生悶氣，另一方完全狀況外，就是一方覺得枯燥無味，另一方卻興致勃勃，好像無論怎麼調整修正都沒辦法讓雙方順利搭起友誼的橋樑。

如何調出兩人的美味關係？

基本上，兩人的性格差異是不小的，不是快與慢、熱與冷的組合，就是動與靜、攻與守的搭配，很難被放在同一個天秤比較，也極少被拿來一起配對。但其實雙方還是有一兩個相似之處，暗暗地支撐著彼此的友誼架構，只要一方肯用心發掘，並將自己的想法誠懇地表達出來，很快就能打破藩籬，建立良好新關係。

金牛 vs 雙魚

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

《星座小熊 第一本星座書：金牛座 堅忍不拔夠拼命》。圖／布克文化提供

雖然，從外表面看來，金牛像一個認真、頑固、只會死守規矩的老頭，而雙魚像一個懶散、隨和、只會做夢幻想的孩子，但兩人相處起來卻毫無障礙，頗有互補得宜的效果。在金牛的心中，雙魚不但溫柔仁慈、不具威脅性、不給別人壓力，還有著濃厚的同情心，算得上是一個值得交往的朋友。總之，雙魚對於金牛的心情幫助是不小的，不但可以緩和情緒，還能抒解壓力。

某些時候，金牛也會覺得雙魚的想法太浪漫，不切實際，或是執行力很差，只會想不會做，實在讓人有點受不了，但看在雙魚善良又好相處的分上，金牛並不會因此嫌棄或排拒雙魚，甚至會在對方遇到問題或陷入困境時，情義相挺，竭盡所力地幫忙。

如何調出兩人的美味關係？

從外表看來，兩人喜歡的事物和行事的風格似乎不完全相同，但若仔細研究分析，就會發現根本是殊途同歸的同路人。兩人不但有著極大部分的相似特質，而且還有共同的習性和興趣，如果能時常彼此分憂、分擔、分享，便可讓原有的優點發揮得淋漓盡致，且對於增長見識和改善缺點亦有莫大助益。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：金牛座 堅忍不拔夠拼命》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)