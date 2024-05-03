星座關係指數(上)／遇上金牛…處女默契絕佳、獅子話不投機、巨蟹缺點相似

金牛與各星座的美味關係，當金牛與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？快來嘗嘗吧！

金牛 vs 牡羊

關係指數 ★★★ 特調滋味 甜中帶苦 祕密武器 各退一步

金牛看待牡羊有一種矛盾的扭曲心態，一方面很羨慕牡羊的自信果決，不怕痛苦、不懼艱難，猶如英姿煥發的勇敢戰士，另一方面卻又覺得牡羊過於衝動暴躁，就像思慮不周的毛頭小子，無法讓人放心。金牛和牡羊可能因為對對方存有新鮮感而擦出短暫火花，但如果想要進一步相處或合作，恐怕結局會讓雙方都失望。

當金牛費了好長的時間、好大的勁兒，小心翼翼地布局或經營某項計畫時，牡羊只要一現身，立刻大刀闊斧把所有正在踏實緩行的步驟搞得一團亂，而且還十分得意於自己創新的領導力，到處自誇炫耀，殊不知金牛已在一旁氣得七竅生煙，一邊對著之前努力的成果心疼不已，一邊在心底發下狠誓：「以後一定要離牡羊越遠越好！」

如何調出兩人的美味關係？

一個是急性子，一個是慢郎中，兩人的關係並非絕對的對立，相互干擾與相互協助的部分也不大，就像曾經打過照面，但彼此不熟，只是各自過著生活的鄰居。既然雙方之間有本質的差異，就要學著尊重對方的想法和做法，一方不可強勢的要求，另一方也不需以弱勢自居，否則久了一定會爆發難以想像的問題，倒不如平時就建立平等的觀念，自然就可相安無事地繼續相處下去。

金牛 vs 金牛

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 鮮甜入味 祕密武器 相輔相成

金牛和金牛的相處，應該是既舒服又踏實，不過，難免還是會有因為受不了對方而硬碰硬的狀況。金牛一生最重要的原則就是安穩，任何可能的風險都是一種痛苦折磨，再加上腦筋不夠靈活，常因突如其來的變化而打結、轉不了彎，需要有人一起討論商量，所以如果真有一個和自己習性、理念、做事方法都相同的人在身旁陪著，心裡的恐懼和慌亂自然會減少許多，讓人多一份安心感。金牛要是耍起牛脾氣來，很少人能受得了，即便是親密的同族人也常被惹得怒氣難消，但這就是照鏡子效應，其實兩人都有著固執、死也不肯改變的性格，當一方怎麼樣也說不通時，也等於在提醒另一方──千萬不要變成這副討人厭的模樣！

如何調出兩人的美味關係？

你有的，對方也有，你缺的，對方也缺，兩個人就好像照鏡子一樣。感情好的時候麻吉得不得了，但是一言不合、起衝突時，嚴重性也會甚於其他人。其實，彼此對對方的心情是惺惺相惜的，不僅相互欣賞優點，也會為對方的弱點擔心，那麼,何不勇敢地表達出自己心裡真正的心意呢？兩人應該經常交換生活心得，多給予對方鼓勵，要說氣話之前先冷靜一會兒再溝通，即可避免無謂的爭端。

金牛 vs 雙子

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

金牛喜歡看雙子如鳥兒一般在天空自在飛翔，輕盈又快樂，因為那是自己無法擁有的能力。雙子不僅反應快、身手矯健，且資訊運用能力過人，生活多采多姿，而金牛因為性格保守規矩，沒膽跟著別人四處冒險，跨不出既定領域，只好守著自認為有能力掌握的範疇，一直勤奮地耕耘下去，不作不切實際的幻想。

金牛自知沒有雙子的聰明慧黠、靈活敏捷，但說到底也只是一種欣賞和羨慕的心情而已，並非想要改頭換面，讓自己變成另一個對方，只要彼此願意給予適當的空間、適時的協助，而且平時又可以和睦相處，就感到心滿意足了。

如何調出兩人的美味關係？

對方的長處是自己缺乏而且羨慕的，對方的短處是自己獨有而且有能力幫助對方改善的，彼此的關係就好像優缺點互補的組合。剛開始相處時，可能因為性格的差異而有所保留或顯得尷尬，但只要一方願意先卸下防衛的面具，拿出具體的誠意來，兩人之間立刻多了一座用溫暖和真誠造成的友誼橋樑，從此相輔相成、愉快融洽。

金牛 vs 巨蟹

關係指數 ★★★★ 特調滋味 清爽可口 祕密武器 真心誠意

金牛的基本調性雖然和巨蟹不完全相同，卻有著異曲同工之妙。一般人對金牛的感覺是溫和有禮，對巨蟹的感覺是溫暖親切；金牛的動作很慢，從不為搶不到第一而氣惱，而巨蟹的速度也不快，對於自己能不能坐上冠軍寶座並不怎麼在意；金牛極少吭聲、不強出頭，但若遇到自己堅持的事，則展現難得的強硬固執，絕不妥協，而巨蟹的柔軟性格也會在某些自己在意的場合上，變得堅不可摧，令人刮目相看。

金牛和巨蟹有攜手合作的可能，但前提是要把利益條件先談好，因為雙方在金錢方面都是精打細算的人；另外，兩人雖不至於脾氣急躁惡劣，但性格中仍有固執的特質，為了避免摩擦，在實際行動之前把各自工作分配妥當，是十分必要的。

如何調出兩人的美味關係？

彼此之間存在著一股莫名的吸引力，但卻不十分強烈，清清淡淡、輕輕盈盈，相處的時候，感覺愉悅自在，不相處的時候，也不會特別想念，像是一種相互欣賞但不親密的隨緣感覺。其實，雙方各有優點，倒是缺點的部分比較類似，所以特別需要相互提醒、規勸，把對方當成明鏡，隨時修正自己的缺失，才能共同進步提升。

金牛 vs 獅子

關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

金牛習慣低調沉穩，因為這樣比較安全；獅子喜歡高調炫耀，因為這樣比較多采多姿。金牛總是默默耕耘、靜靜守候；獅子總是大張旗鼓、聲勢浩然。金牛和獅子是兩個不同世界的人，彼此之間存在著本性的差異，誰都不願意先主動示好，更沒興趣瞭解對方在想什麼，只是一直忙著抵抗對方帶給自己的不舒服感。

當獅子站在舞台上高談闊論或賣力演出時，金牛雖然不至於在眾人面前直言批評，心裡卻十分不屑，認為獅子只是好大喜功、言過其實的假威權，因為金牛一向嚴守說到做到的原則，除非有十足把握，否則絕不會隨便亂給承諾，強調實質的表現甚於外表的張揚，與獅子愛面子、重名聲的性格特質大不相同。

如何調出兩人的美味關係？

一個要往東，另一個就想往西，一個覺得美妙開心，另一個就嗤之以鼻，兩人來自不同的世界，話不投機、水火不容，不管從哪個角度切入都無法找到共同點，若硬要湊在一起，只會消耗彼此的時間和精力，並留下一堆歇斯底里的怨言。

倒不如學著尊重對方，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，不強求，也不期待，彼此會過得更快樂。

金牛 vs 處女

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 厚實濃烈 祕密武器 福禍與共

《星座小熊 第一本星座書：金牛座 堅忍不拔夠拼命》。圖／布克文化提供

金牛和處女的特質相當接近，譬如認真勤奮、務實規律、執行力強、做事有目標等等，是一對默契絕佳的組合。當金牛需要支援又不好意思開口時，處女不但可以在第一時間給予協助，而且無論是方法或力道，總能拿捏得恰到好處，讓金牛覺得既窩心又沒有負擔；當金牛有快樂的事要分享卻不知從何說起時，處女會主動詢問，讓金牛能順利無礙地表達和分享，兩人搭配得極為完美。

金牛和處女都喜歡在事前做好規畫，然後按部就班地執行，或許速度可能比其他人慢一些，但最後的成功機率卻不低，兩人走的是穩紮穩打路線，即使過程中出現誘人的利益或從天而降的好機會，也不為所動，靠自己努力達成目標的意志是同樣堅決的。

如何調出兩人的美味關係？

兩人對於事情的看法、欣賞的風格、喜歡的類型，總是不謀而合，好像這些狀態是特地為彼此量身定作似的，契合得令人驚嘆。因為溝通管道暢通、做事速度和方法相近、相互信任依賴，又有共同的理念，所以很適合成為親密夥伴，無論是哪一方面的合作搭配，都能創造出好成績，是一段值得終生經營的正面關係。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：金牛座 堅忍不拔夠拼命》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)