恐窮困潦倒？最缺錢花的「4大生肖」牛太固執、羊不自覺流失錢財

有些人天生就特別有財運，除了工作努力獲得正財外，連偏財運都好得讓人忌妒，但相反地，有些人就是特別容易「缺錢」，總是感覺錢不夠花，《搜狐網》指出有4大生肖就是如此，來看看它們是如何憑藉自身特質，陷入「缺錢花」的困境。

屬牛：

屬牛的朋友們是生肖界的「勤勞楷模」，它們總是埋頭苦幹，對待工作一絲不苟，對於承諾也是言出必行。然而，不管它們如何勤勞，財運總是不盡人意，加上，它們也是天生的固執派，不太願意接受別人的意見和建議，在金錢面前，它們更是將這種固執發揮到極致，無論別人怎麼說，它們都不願意改變自己的理財觀念和消費習慣，使它們得財運受到嚴重阻礙，只能眼睜睜看著錢越來越少。

屬虎：

屬虎的朋友是生肖界的冒險家，它們勇於接受新的挑戰，屬虎人深知「富貴險中求」，因此在金錢面前，它們會更大膽地去冒險，但風險也隨之增加。另外，屬虎的人也相當的好面子，無論做什麼事，總是想要在別人面前展示自己的財富和地位，然而，過分的好面子反而會讓財運受挫，無法找到有效賺錢的方式和投資管道，只能在「窮命」困境中掙扎。

屬羊：

屬羊的朋友天生溫順，對待他人總是充滿著愛心和關懷，但是有時候因為太過善良，犧牲自己的利益去幫助別人，無論他人有什麼困難，都會毫不猶豫地伸出援手，這種過於善良的態度，反而會讓自己的財運受損。加上，屬羊的人缺乏理財意識，總是認為錢夠用就行，無法有效的管理錢財，在不自不覺中，讓錢財都流走。

屬狗：

屬狗的人特別忠誠，對待朋友總是毫無保留，願意付出一切，但是正因為「忠誠是金」，這個特質反而讓它們財運不佳，無法有效爭取到賺錢的機會和資源。另外，它們對於工作認真負責，願意犧牲自己的休息時間去完成任務，但卻付出更多的時間成本，也沒有得到相對的報酬，最後，屬狗人容易忽視投資的重要性，總是認為風險太大，最好是多學習投資知識，提升自己的能力，否則只能走向缺錢的命運。

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