快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

恐窮困潦倒？最缺錢花的「4大生肖」牛太固執、羊不自覺流失錢財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
圖／ingimage

有些人天生就特別有財運，除了工作努力獲得正財外，連偏財運都好得讓人忌妒，但相反地，有些人就是特別容易「缺錢」，總是感覺錢不夠花，《搜狐網》指出有4大生肖就是如此，來看看它們是如何憑藉自身特質，陷入「缺錢花」的困境。

屬牛：

屬牛的朋友們是生肖界的「勤勞楷模」，它們總是埋頭苦幹，對待工作一絲不苟，對於承諾也是言出必行。然而，不管它們如何勤勞，財運總是不盡人意，加上，它們也是天生的固執派，不太願意接受別人的意見和建議，在金錢面前，它們更是將這種固執發揮到極致，無論別人怎麼說，它們都不願意改變自己的理財觀念和消費習慣，使它們得財運受到嚴重阻礙，只能眼睜睜看著錢越來越少。

屬虎：

屬虎的朋友是生肖界的冒險家，它們勇於接受新的挑戰，屬虎人深知「富貴險中求」，因此在金錢面前，它們會更大膽地去冒險，但風險也隨之增加。另外，屬虎的人也相當的好面子，無論做什麼事，總是想要在別人面前展示自己的財富和地位，然而，過分的好面子反而會讓財運受挫，無法找到有效賺錢的方式和投資管道，只能在「窮命」困境中掙扎。

屬羊：

屬羊的朋友天生溫順，對待他人總是充滿著愛心和關懷，但是有時候因為太過善良，犧牲自己的利益去幫助別人，無論他人有什麼困難，都會毫不猶豫地伸出援手，這種過於善良的態度，反而會讓自己的財運受損。加上，屬羊的人缺乏理財意識，總是認為錢夠用就行，無法有效的管理錢財，在不自不覺中，讓錢財都流走。

屬狗：

屬狗的人特別忠誠，對待朋友總是毫無保留，願意付出一切，但是正因為「忠誠是金」，這個特質反而讓它們財運不佳，無法有效爭取到賺錢的機會和資源。另外，它們對於工作認真負責，願意犧牲自己的休息時間去完成任務，但卻付出更多的時間成本，也沒有得到相對的報酬，最後，屬狗人容易忽視投資的重要性，總是認為風險太大，最好是多學習投資知識，提升自己的能力，否則只能走向缺錢的命運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 理財 生肖 風險

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合是「關鍵時期」：替自己升職加薪

本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1生肖「大賺一筆」：替自己加薪

下周生肖運勢／財運+事業「豬突猛進」、鼠財源滾滾、這生肖邊玩邊賺錢

五生肖富貴到老、兒孫有福！龍蛇健康佳、豬家庭美滿、「兩生肖」超會理財

相關新聞

恐窮困潦倒？最缺錢花的「4大生肖」牛太固執、羊不自覺流失錢財

有些人天生就特別有財運，除了工作努力獲得正財外，連偏財運都好得讓人忌妒，但相反地，有些人就是特別容易「缺錢」，總是感覺錢不夠花，《搜狐網》指出有4大生肖就是如此，來看看它們是如此憑藉自身特質，陷入「缺錢花」的困境。

姓名筆劃大揭秘！從姓名看出兩人緣份有多深

你有喜歡的人嗎？或是有人喜歡你嗎？你們會不會有在一起的緣份？能不能走得長遠？今天就和科技紫微網來玩一個鑒定緣份的遊戲，首先心裡想出一個人名，然後再算算你們姓名筆劃的總和，再從下表中找到你們筆劃總和的象徵意義。

拒絕平庸、俐落灑脫？生命靈數看出你的人格魅力

你是否總是覺得自己很普通很平庸，沒有任何亮點與魅力？這麼想可就大錯特錯了！每個人都有自己獨特的人格魅力，而你卻因為對自身習以為常，無法察覺。所以，今天就讓科技紫微網通過生命靈數來為你揭曉吧！

5月份生命靈數分析：4號人外在運勢極佳、8號人幸運無所不在

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4

恭喜5星座！5月「財運噴發」TOP5 天秤投資成功、第一名貴人運好

5月份隨著五一勞動節的開端，進入新的財務月份。勞力增加，腦力激盪也不少，財務能否隨之提升，還得看當事人的努力程度及好運而決定。以下5星座，在5月份的財運特別顯著！

唐綺陽星座運勢週報：雙子撥雲見日好運到 魔羯感情有翻盤機會

木星靠近雙子，驟變後迎來新契機，帶動平台開課的學習熱潮。冥王星逆行，星盤有星在1~3度者，將面臨人生新局面，星盤有開創度數者，率先面對改變，須回過頭來檢視決策的成效。金星進金牛，人們能享受生活的美好，對美食或五感上有所追求。火星進牡羊，遇事即知即行，想要表現自我，具備才能、動力者或長相俊美者，做自己最能受惠。自以為是的人，當心闖禍被討厭，遇到突發事件要自覺，避免脾氣爆發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。