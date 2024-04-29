唐綺陽星座運勢週報：雙子撥雲見日好運到 魔羯感情有翻盤機會

星象影響：木星靠近雙子、冥王星逆行、金星進金牛、火星進牡羊

木星靠近雙子，驟變後迎來新契機，帶動平台開課的學習熱潮。冥王星逆行，星盤有星在1~3度者，將面臨人生新局面，星盤有開創度數者，率先面對改變，須回過頭來檢視決策的成效。金星進金牛，人們能享受生活的美好，對美食或五感上有所追求。火星進牡羊，遇事即知即行，想要表現自我，具備才能、動力者或長相俊美者，做自己最能受惠。自以為是的人，當心闖禍被討厭，遇到突發事件要自覺，避免脾氣爆發。

12星座個別運勢：

天秤：工作上注意有難搞的人，感情上別惹毛對方

天蠍：避免靠感覺要更有策略，感情相處走溝通路線

水瓶：專注在自己能做的地方，感情遇到有個性桃花

雙魚：工作訂出SOP別再過勞，感情想太多會干擾進度

巨蟹：人際主控權自己掌握，感情處在曖昧階段

獅子：工作上安全保守較好，新桃花要請朋友評鑑

處女：打開新思維將危機變轉機，感情上活潑一點

射手：時機未到請放慢速度，有職場戀情的機會

牡羊：有機會爆紅財運佳，感情能與人開心相處

金牛：心想事成財運旺，感情自身特質受到喜愛

雙子：撥雲見日好運到，感情上你說了算

魔羯：企圖心能化為動力，感情有翻盤機會

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