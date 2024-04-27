三星座「不會秀秀另一半」！雙子演技浮誇、金牛嘴笨、他不惹毛人就感恩

人難免有心情不好的時候，總希望身邊的人能秀秀我們。有些星座很懂得撫慰人心，但有些人就是做不來，不會安慰甚至還說錯話，讓人更生氣。命理網站旺好運分享，「這些星座就是不會安慰另一半」，快看看誰上榜。

第三名：雙子座 演技太浮誇

雙子座會想用很多方式來安慰另一半，但因為方法太多又太花俏，導致不夠誠懇與真心，時常會有很多反效果，搞得最後自己都不知道是自己要被安慰，還是要安慰人。

第二名：金牛座 嘴笨說不出話

金牛座性格比較實際，而且講話也比較生硬，雖然他們不會安慰人，但會想辦法解決眼前的問題，會用陪伴的方式來替代安慰。

第一名：牡羊座 不惹毛人就要感恩

牡羊座的人很不會安慰人，因為他們本身就比較孩子氣一點，而且脾氣也比較不會控制，沒有惹怒人就已經萬幸了，要他們安慰人反而會幫倒忙。

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