5月份生命靈數分析：4號人外在運勢極佳、8號人幸運無所不在

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1 ／ 12宮．處女．冥王星

整體運勢：為了維持形象，苦撐辛酸無人聞問的五月份，在還沒進入週期前預想的各種「我可以」，正式進到五月後，現實都會告訴你「你不可以」。

過勞、溝通失利，努力了很多卻未見成果，都是因為事先太高估自己，因為心神肉身過度損耗，舊疾被引動的機率也相當高，得注意身體易在本週期亮紅燈，對外溝通，就算在發言前確認多次，即便是以前過得了關的說法，不被買單、被放大檢視的風險仍相當高。

外在不可控因素超高的本週期，越是休息、低調，隱沒，越是安全，但一號人似乎已箭在弦上，絲毫不打算退的你，這段時間的際運，得多保重了。

工作／學習狀況：上述運勢在專業上更是明顯，各種的退件、打回票、被人用比過去嚴格的標準檢視，是一點點錯都不能犯的程度，雖然職場仍會有相信你的人，但多屬「不是驗收你成果」的那群人，團隊成員、或本來就認同你理念的人，待在同溫層內仍能得到掌聲，但業主、消費者、對於學生來說，驗收你成果的人就是老師了，這些在你「對造」的人，才是主要展現工作成果的對象，他們卻對你各種不滿意；事實上，很可能不是因為一號人做錯什麼，而是過去到現在，都做得太多，造成對方覺得一切都是應該的，無限上綱、無止盡的挑剔，這是個需要踩煞車，少做少錯，並且需要大量說明的週期，請以教育代替過份努力，才是明智之舉。

愛情：單身者容易誤判形式，覺得別人都喜歡你，或你喜歡的人也喜歡你，易表錯情，說錯話，過份想營造某種非真實的人設、過份想表現自信，原本希望用這些方法擺脫單身，孰料越是努力，越是寂寞；比起這些花俏，跟不知哪學來的努力招式、謎之自信，勸你還是本色出演，用較樸實的面貌、真誠的交流才能打動人。

這段時間確實有些桃花上門，但你不能太想抓、太刻意，不然你就是砍斷自己桃花枝的那個人。

有伴侶者似乎太過自我感覺良好，忽視了伴侶的需求，這段時間會遭到另一半冷落的對待，或是互動只剩表面的形式，視過往嚴重狀況而定，若這個對談不順已經持續很長的時間，則會在這時候爆發爭吵，對方突然不忍了，一股腦的將不滿傾倒而出，是相當可能的發展：

因為是積怨已久，無論你覺得自己再怎樣沒錯，一定有你沒發現、不覺得是錯的錯，如果期待留住對方，嘴巴得先懂得放軟，誠心傾聽、勿狡辯或試圖說服、討價還價，不然都容易讓伴侶直接想切斷關係，請多注意了。

訊息指引：BELOVED＋Knight of Emotions(R)

萬事萬物內都有兩造，割捨了誰都不完整，少了一半的，怎能美好。

無法獨活，承認就好，別再騙誰只有一半也還好。

生命靈數2 ／ 12宮．魔羯．海王星

整體運勢：思考與內在混亂的週期，易逃避問題、畫錯重點，在不接地、觸及生活務實面極少的狀況之下，多是躲在自己的想像中，看似找到的方向，在沒有足夠實證、只在空想的階段，想得越多，越覺得被點通了什麼，就越可能在現實生活中越沒有進展；二號人或許已經很長一段時間是如此，而五月的財務入不敷出，溝通失利，夜不成眠，甚至是出現開悟式的狂喜，都是生命失衡的警訊，被一直以來逃避面對的問題追上，現實生活的崩盤會讓你不得不回到當下，命運將由負面的事態發展，迫使你走回正途。

工作／學習狀況：學習與理解力低落，於是進度緩慢，眼前停滯的進度，並非真的那麼沒有突破點，譬如一直找不到工作、或是溝通與人際不佳，也可能以錯誤的研究方向來展現，看似不同的事件，都起因於「你堅信過去到現在認知的、做的方向都是對的」絲毫沒想過其他可能的你，正是這些受困的起因；但五月份這些得不到成果，又拖了太久的工作、進度，都可能會被迫快點有個交待了，對二號人來說，過去所做的，毫無疑問的可能幾乎全錯，想重獲肯定、在工作或研究上忙有所得，絕對可能，只要你試著往全然相反的方向前進，那似乎就會離脫困更近一些。

愛情：單身者在原有環境中，已有可以發展的對象，是你一直都不肯面對，總覺得還有更好的，不願認清當下的狀況，導致長年的單身，提醒二號人，期待什麼都不改變，就有人無條件的理解你，開啟對話，顯然完全不可能，若你期待脫離單身，那麼得先能好好的專注於當下的生活，你會看到那個等待你的人，其實一直都在，只是你假裝看不見、自認不可能而已。

但你的認知跟事實相差甚遠，得先從夢中醒來，回到現實，才會獲得在地球上看得到，摸得到的真實戀情。

有伴侶者，在關係中與另一半的溝通沒有共識，對關係也有不滿，但持續不直說的你，伴侶也相當受苦，如果希望關係改善，就得停止迂迴，走向說大白話的路線，你的對象一直在等你能跟他多分享內在感受，對他而言，各種猜不透你的心思，是長期困擾的事，若你能好好的理清頭緒、丟出直球，則會讓原本有些失溫的感情，重獲溫度回升的空間。

訊息指引：LEADERSHIP＋9 of Voice

擺脫曾有的錯誤慣性、枝微末節的證據，都不足你代表你，

得選擇謹遵直覺的引領，該是時候往未曾到過的領地前進。

生命靈數3 ／ 1宮．金牛．金星

整體運勢：外來有許多新、且積極的邀請，但三號人似乎不為所動，都保持觀望、「這樣就很好」的心情，若真的是好也罷，可事實上，三號人只是不想改變，行動意願很低，所以寧可選擇待在一個不算舒適的慣性裡而已；若未能意識、覺察到自身狀態，很可能就與好運失之交臂，將正向的機會做了負面的解讀，是這段時間的發展，其實三號人需要的不是預設立場，先判定好或壞是沒有意義的，因為在遠方看，解讀錯誤的機率高達九成。

三號人需要的是展開行動，跟每個邀約對象、新的機會先有互動，讓實際發展帶你去你該去的地方。

工作／學習狀況：在專業上會面臨許多停滯、受限的地方，甚至看起來有點刻意刁難人，這是需要多說明的局面，但三號人似乎都只是以概括承受，來取代往復溝通，總是告訴自己「反正工作／老闆／老師／業主就是這樣，正常的」，那就會讓你的狀況一直處於在解決問題、問題又不斷產生、沒有盡頭的迴圈；但這段時間的工作氣氛，若三號人肯換個態度，直面問題，願意多做說明，為對方釋疑的過程，也會讓你對眼前要處理的事務理解更多，意外學到很多新的應對方式，同時也能得到順利的發展，一切都與做法有關，積極顯然就能扭轉局勢，五月要處於過勞地獄、或是輕鬆有成就的工作進度，關乎你應對的耐性。

愛情：單身者在這段時間，會有人對你展開攻勢，但三號人無論是否喜歡，都是一號態度，不拿出一點真實面貌，總是用基本社交在應付，對方也是看得出來的，最終就是桃花看起來像是微微開了，然後又謝了，一切就像沒發生過般的空虛，如果你真有擺脫單身的決心，那首先得停止不斷的觀望、也別一直刻意要營造某種形象，在脫單之前，你首先得是一個會笑也會生氣的活人，而不是某個沒有溫度的完美先生或小姐。

有伴侶者，伴侶的關心讓你備感窩心，自己是被愛的那方，但不說就很失格，或許你將感謝放在心裡，覺得對方一定懂，但這個想法卻沒能被對方接受，對方只覺得猜不透你，他對你的好似乎讓你太理所當然了，同床異夢，各有所思的本週期，很難不讓伴侶在中後段對你失去信心跟耐性；三號人如果有愛，有感謝，都要說出來呀～別再跟自己說「對方一定懂，這是我們的默契」這種自以為的話了，這可是讓感情陷入風暴的大忌。

訊息指引：GROWTH＋3 of Inspiration(R)

止步不前與保守，就能換得的安穩往日，已經逝去，

別停在昨天裡，還不前進，

別停在昨天裡，命運齒輪與鉸鍊，正在逼近。

生命靈數4 ／ 10宮．天秤．太陽

整體運勢：遠行不利，先益後損的五月，一開始的運勢是往上走的，在財務、事業上的能見度都極高，不過這個高並不會持續太久，很快的就會因為內在失衡、混沌、舊有問題未處理，而陷入混亂之中，原本順利的發展、能見度，都有很高的機率，在正往上爬時受到打擊，最終以損傷收場；多數四號人在五月的外在運勢極佳，卻可能因為內在問題沒有處理好，而被拖回原地，或是落得外在風光、內在重傷的困境，對於長期擱置的家庭、內在躁動問題，得先處理好，才能避免本週期的白忙，最終心累收場的局面。

工作／學習狀況：在專業上雖然可以有高度的話語權，自身特長受到重用，能夠執行一些重要的工作、甚至是站在獨挑大樑的位置上，看似順風順水，但是前方無援、後背受敵、箭全都往你身上射的局面，也會在這個週期同時上演；或許你會想「那我低調一點就好」，但這段時間的時運卻由不得你，怎樣躲，一些怪人怪事、奇怪的流言、不明打擊，就是有辦法找到你，擊潰你。

在正式進入五月前，可能更需要的是增加內在穩定，才能真的抵擋住外來的動盪跟挑戰，原生家庭、伴侶關係須先安頓，才能避免無意識的引發更多挑戰跟莫名奇妙的事上門。

愛情：單身者桃花強旺，雖說五月對你絕對不輕鬆，但單看外在收獲、表現都好，只看局部仍是相當迷人的四號人，會吸引各種對象對你狂追猛打，甚至不惜使用謠言、八卦，來製造戀情假相、試圖用奇怪的招式追求，都會讓四號人的感到痛苦，面對這些爛桃花，四號人該做的是明確的表態，若態度不明，除了桃花只是徒增困擾之外，也會對名聲有損，損及未來可能的機會。

有伴侶者，爛桃花是不會分辨你單身、或是已有對象的無差別攻擊，會引發你跟伴侶之間的爭吵，能明確對外切斷表態、對內就能有所交待，但本週期運勢看來仍是混沌、往負面發展，就是四號人對此沒有態度、沒有思考、不覺得那會是個需要處理的問題，或總期待著時間證明、清者自清，這就再度應了五月腹背受敵的流運；會爭吵，是因為長期溝通不良的遠因未處理，這會是個長期業力引爆的時間點，也易帶來關係永久的破裂，能否弭平順利過關，就得看你清醒的程度而定了。

訊息指引：GENTLENESS＋7 of Materials

生命雖非無盡，但也還沒到能一舉燃盡的時機，何苦急著一腳跨進日暮裡？

還有很多瑣碎但閃閃發亮的奇蹟，只留待溫和仁慈，緩步前行的那個你。

生命靈數5 ／ 4宮．獅子．火星

整體運勢：行動力能量滿載的月份，五號人有許多想說的話、想做的事，在沒有衝過頭的前提下，適量安排，則可以在這個月獲得該得的正向成果；有想動起來的心情雖是好事，但得注意不是多做就能多得，這段時間容易一不小心就覺得自己可以、承擔過多，外來的挑戰仍是有的，當你太過出風頭、高調張狂，就會遇到當面給你難堪的人，使自尊受挫，得時時檢視、調整一下自己發言、行事的步調，才能避免加分後，分數又很快被扣回，以及所有獲利後又貶損的發展。

工作／學習狀況：在專業上會遇到特別高傲、不講理、自以為是的上位者或顧客，考驗五號人「願意」溝通的能力，這段時間的你，因為內在還算穩定，其實處理這類客訴、惡意挑剔挑釁的事件，都不是難事，只要可以持平的說明狀況的全貌，就足以服人，做得恰當，就可以讓自己在人際、專業度上加分，自信也會有所增長，但風險就在於，這類人是不太肯認錯的類型，五號人在這個月，可不止會遇見一個，而是「許多」，最終雖然都能順利解決，但這些額外的精神消耗是不必要的，五號人若能記得提醒自己，便能將過關的成本降到最低，多數事務順利，能找到解決問題、工作的要領，是成就感相當高的週期。

愛情：單身者這段時間能遇到的人有限，多是生活週遭、原本就認識的那些，如果原本沒有暗戀的對象，發展的機會就不多了，只能靜待其他時機，但對於已有暗戀對象、但尚未發展的，則有機會跟對方有多一點的接觸，會發現兩人的差異之處，這會讓五號人有點打擊，但也是磨合必要的過程，可以不要急著下定論或退後，再多一點說明的耐性，關係可望突破。

有伴侶者，關係持平發展中，但五月會有滿多意見相左、需要深度溝通的事，五號人不自覺的，經常是採取說服、或是堅持自己立場的態度，讓對方有種屈居在下的感覺，這會帶來較多激烈溝通的機會，雖然並非嚴重的大吵，但也難免落入溝通沒有結果，互相壓制的迴圈；若五號人可以多讓出一點對話空間、或多點說明的耐性，其實就能大大緩解這個「激烈」，化爭執為絆嘴的生活情趣，會是你付出耐性後，能換得的好運。

訊息指引：AWARENESS＋6 of Inspiration

把注意力移往最重要的那個排序，

最優先的，一旦你決定，次要的都可以、也適合捨去，

假議題嗎？確實，它們本就不具意義。

生命靈數6 ／ 12宮．牡羊．天王星

整體運勢：感到外在環境動盪多，讓六號人也跟著有種「想做點什麼」的蠢蠢欲動，不過說到實際要做什麼，卻又迷茫、沒有方向，每當想深入思考又受屏障，此刻的你，需要的是一個突破口；可以是反覆思辨、不停書寫，也可以是跟著外在環境丟來的挑戰，不假思索的行動，因為本週期將有許多人事物，都脫離原本既有的發展，突發狀況多，需要收拾的殘局，都是幫你宣洩壓力、指路的生機。

五月的你，需要的只有跟上命運的腳步，不閃避的見招拆招，越到月底，就越能從一團迷霧中找到出口。

工作／學習狀況：在專業上會被反覆詢問同樣的問題，你若足夠清醒，可能會發現看似「很多」的突發狀況，很多的考驗、問題，都只是同一個題型的變化式，換個方法問你、考你，但都不脫要你主動的歸納、引導、或是深入的說明，但一直以來自我限制都多的你，卻仍只做著最基本的應對，這段時間就會因為溝通不良，而有處理不完、應付不完的雜項、跟他人的情緒；如果正困於不公平、事情忙不完、一樣的狀況反覆發生的窘境，越快能認清這些問題之所以一再上門，是因為你，不再把問題推給別人，就能讓重新在工作或研究上獲得認可、價值感、或平反長期以來多做少得的問題。

愛情：單身者會有很多過路桃花的機運，不過因為六號人自己也不太知道，到底想要的是怎樣的感情，或許連要不要談，真的有那麼想談嗎？都不太能確定，所以機會是有的，但在沒有深思、跟自己討論出一個結論之前，你可能會就看著他們來來去去，你知道他們在試探可能性，而你也是，若你期待能脫離單身，那最好由你來當那個主動開啟深入話題的人。

有伴侶者的忠誠度受到另一半質疑，伴侶的不安其來有自，多是因為你動不動就搞消失，或對自身現況各種謎之不想說明，也都會增加對方的不安，這段週期看起來就是過去所做的業力顯化，對方終於受不了了，變得神經質，這時候你實在不宜再裝作一切如常，面對伴侶的情緒，不只解決對方丟來的各種要求，若有心繼續，那更該做的，是解除對方不安的貼心，而不是對方說一你才做一，很多時候甚至連一都沒能做滿的應付。

訊息指引：DELIGHT＋The Empress

從各式瑣事，他人目光中掙脫，你最該回應的，只有自己的心，

最想要什麼？是幫別人嗎？

或你知道的，其實你比誰都需要更多照料與喘息。

再多一點餘裕，只有你能留給自己。

生命靈數7 ／ 6宮．射手．水星

整體運勢：需要大量表達，才能讓本週期的虧損變少，在五月份會導致破財、被人佔便宜的機會多於日常，得注意跟他人的應對，這些假裝大方的人設，或是裝作不在意，但其實介意的各種不公平，很容易就會讓你因為他人對你的表面恭維，帶來各種巨大的虧損；七號人若自己不願說破，這些明知該說而未說，界線模糊所帶來的問題，不但不會讓你的付出被感謝，也會增加情緒上的負擔，人際看似活絡卻隱涵虧損、失衡，七號人得正視及有耐性的面對、妥善整理自己的應對跟情緒，才能讓本週期的好運背後，不會同時跟著一大塊烏雲。

工作／學習狀況：在專業上會面對大量機會跟他人委託，別人的一個誇獎，或是你自認為自己承擔得起，初期看似完成事項很多、做得很快，卻都是缺乏深思跟細節的內容，確實能幫你換來短期正面的風評，但也是下半月的麻煩之源；因為一時承擔責任所帶來的正評紅利，會出現在上半月，但到月中之後，前期已完成、或進行中的工作，又會回過頭被挑剔、放大檢視。

如果想在專業上穩健前進，那麼這段時間就得學會適時的拒絕、表明狀況，才不會讓自己困在多做多錯，不斷收拾殘局的困境中。

愛情：單身者在這段時間，若有積極參加社交活動，那麼能見度是高的，在人群中受到矚目、歡迎不成問題，在初步建立關係上，都能給人良好印象，不過在中後期，需要更多坦露自己時，則會面臨自曝其短的困境；或許七號人對於「要怎樣才能討人喜歡」有個既定的想像，進入社交就難免要做好做滿，但這也是關係無法深入的主因，七號人得學會視階段不同，能更願意展現真實、更包含不那麼光明的一面，才能真的脫離長期單身的宿命。

有伴侶者，在關係中能夠投伴侶所好，在這段時間，伴侶依舊被你照顧得好好的，看似感情互動正面，但只有七號人知道，自己付出了多大的努力，期待對方有更多回報的你，卻總是等不來對方的「更積極」；五月前半若一時沒有調整好，那心態很容易在中後期就崩掉，開始各種質疑跟不相信、測試、刷存在感的行為都會上場。

七號人要避免這些「希望被愛就催眠自己什麼都能忍」的慣性，才能讓五月份的互動，在正面之餘，沒有額外被抹上的陰影。

訊息指引：EXPANSION＋8 of Materials(R)

一切正加速實現，關於那無條件被愛的諾言，還缺一點，

少了你的信任，停止庸庸碌碌的無止盡付出，

各種美好與被愛，從不是用什麼就能交換的，那種有限。

生命靈數8 ／ 4宮．金牛．木星

整體運勢：五月份對你來說，是幸運無所不在的月份，人生方向經過之前一段混沌與重整的時光後，終於來到整理的尾聲，在前期若有順應生活現況，做出改變的人，都可以在這個月獲得生命的平穩，各種夢想中的機會，順利被引至你的面前，情感上得到回應，人生也得以往上跳一級；雖然還是存在一些得不到回報，或是沒有結果的事，但到了這個階段，也必須被迫畫下句點了，八號人能做出最積極的回應，不是強留不該留的，面對這些已無可能的事，能果斷放手，才能迎接真正的幸福來到。

工作／學習狀況：在專業上有額外的收入，或是能斜槓發展的機會，在本業或原本研究有點遇到瓶頸的此刻，分點心去做其他的事吧！

因為在既有的行程中，可能再怎麼努力，也只能達到固定的成效，八號人此刻最需要的，不是加倍的用力，而是多開一條新的路線，當你把力氣均衡的分配給多個項目，不鎖死在一個特定的地方，就能充份感受到自己的工作運程備受祝福。理應是幸福、幸運、且愉快的月份，如果你還感覺到迷茫、失衡、不公平，那顯然是用力過度所導致，適著調整、鬆手，就會開啟幸運之門。

愛情：單身者會遇到願意照顧、傾聽、重視你需求的對象，不過八號人的態度卻有點公事公辦，一副不知道對方到底有什麼企圖的樣子，面對桃花可不能防備姿態開滿，這會讓原本可以發芽的戀情，在初期就被你的態度折彎；如果你原本就有喜歡、但尚未白、一直沒什麼進展的對象，這段時間也會有比較多的往來，都請八號人多把握，現在可不是什麼必須小心的時候，勇敢一點吧！

有伴侶者在情感互動中，你會聽到對方對你的不滿是什麼，但這些都是好事，對方願意跟你說，你若能順著接受、調整，那對兩人關係就是有益的，只要八號人不把這個誤當成是一種對你的批評、或是挑戰，就事論事的去調整方向，步調、了解對方的問題，那就會是一段有溝、也會通的週期；感情深化，若之前都穩定，這段時間兩人也可能商議往下個階段邁進相關事宜，譬如進入婚姻、買房、生子等規畫，都適合在這段時間被討論，成真的可能性也高於日常。

訊息指引：PASSION＋THE Fool(R)

勇於告別明知是錯卻仍堅持的那些，不對過去眷戀，

你知道明天，已在眼前。

生命靈數9 ／ 1宮．魔羯．金星

整體運勢：本週期又是個讓九號人心累的週期，各種你一看就覺得糟糕、卻沒辦法插手的事，不斷在眼前上演，他人的混亂、無可挽救的局面，或是旁人一直做出各種你不能理解的奇怪行為，看似不良，但你心理明白，這些都只是好轉前的調整，甚至有點宇宙在考驗你的定力的意味；不要動，你知道的，命運就是要你停止這種勞碌跟多餘的煩心，當你能做到只是看著、不要介入，在各方面的發展、你想要的一切，都會因為你的能夠節制，以不需費吹灰之力之姿，依序來到你的面前。

工作／學習狀況：在專業上會有很多詢問，若身處團隊之中，你會看到各種混亂、需要救急、運轉跟溝通失靈的狀態，在你眼前上演。

但，這些都跟你沒有關係，如果你希望事情以最積極的方式被解決，那你能做的就是「假裝沒看見」，直到真的有人對你正式提出請求，當你也覺得這些妖約是舒服的，才做出回應，這才是你五月份真的該做的事，五月份的工作運勢很好，但得先學會留白、把時間精力保留給真正需要的人，不強求，就能從工作中得到應得的報酬跟價值感。

愛情：單身者爛桃花多，很多有情緒問題需要你回應的人，環繞在身邊，或許他們會把自己對你的需要，當成愛，進而對你展開追求，這時候的九號人，請千萬要保護好自己，不要隨意伸手，保持單身，是這段時間最好的發展；對於已有對象，但尚未有發展的九號人來說，喜歡很久的人，也可能對你做出各種測試，不過若想抓住戀情，最好的方式仍是等待對方正式表態，不急著回應、承擔，才能讓戀情有個好的開始。

有伴侶者，另一半在這段時間，極需你的情感支持，但卻會以迂迴的方式，期待不說、不直指問題，期待你主動的貼心。

雖然你一定知道對方需要什麼，也會因為煩躁、想快點處理問題，所以忍不住想回應，但如果不想面對一個又一個解決不了的問題，那就千萬得把持住自己，冷淡以對，就是你最需要學會的事，在對方各種暗示都無效時，自然會有直球的那刻，這才是你可以回應的時候，感情在五月份是可以跨一大步的，但在這之前，你會收到宇宙對你定力的大張考卷。

訊息指引：MIRACLES＋4 of Emotions

你不相信，對吧？雖然你覺得一切就該、也會往那個更好的明天，

但相信與否在此刻，已經不是需要被考慮的最優先，

只管，也只能看著，唯有不介入，方能讓它翩然在眼前出現。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。