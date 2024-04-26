超愛工作「天生勞碌命」三星座！水瓶一肩扛、牡羊愛賺錢、這星座回家繼續忙

下周三就是「五一勞動節」了，多數勞工都能依照《勞動基準法》休假一天，算是小確幸。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有三個星座的人天生勞碌命，永遠閒不下來，快看看你是命苦的人嗎？

Top3：水瓶座

水瓶座的人在工作中總是求表現，很想展現自己，也很想超越別人，所以總是在工作中把全部的事情都一肩扛起，搞得自己心情不好很煩悶，又必須要把很多事情做完。所以小孟老師建議你，不要把太多事情攬在自己的身上，也不要有太多的欲求，多多看一下美麗的山與水，你會發現人生還有很多的風景，不是只有工作而已。

Top2：牡羊座

牡羊座的人通常是工作狂，很喜歡把工作當成生活的很大的一部分，大部分的生活埋首在工作中，感覺要做很多事情才會有成就感，等到年紀越來越大的時候，才會發現自己怎麼會這麼忙，大多數的牡羊都會認為不斷地工作與賺錢才是人生的真諦，有時會過度操勞反而健康亮紅燈，那就不好了！一定要格外的小心。

TOP1：金牛座

金牛座的人非常的勞碌命，他們總是任勞任怨，又非常的有責任感，主管、同事交代的事情都會使命必達，有時在工作上總是很快地把所有的事情做完，所以老闆又會交代更多的事情，想要拒絕又沒辦法，回到家中還要做一大堆事情，所以金牛座是最苦情的星座。

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