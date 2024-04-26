超簡單占卜！「幾月出生」看穿戀愛觀…3月傻白甜、這月反話王

有時候對一個人有好感，卻不好意思直接問生日星盤，該怎麼知道對方對於戀愛的態度呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，「超簡單‼️從出生月份～就可看出你喜歡的人的個性💕還有戀愛觀💓」，快來搞定你喜歡的人吧。

▍1月出生 安靜悶騷

通常是話少、比較安靜的人，他們在不熟的人面前比較拘謹，內心卻是大悶騷，有很多瘋狂、奇怪的想法。

想追求他們不能太心急，他們在進入感情前會有很多懷疑，你必須循序漸進，要通過他們層層考驗和試探，因為他們覺得太快的人別有目的。

在感情裡，他們不安全感、猜忌感特別重，和他們戀愛需要很大耐心和包容心，當他們不安全感做祟的時候，你必須要在第一時間安撫他們，給他們安全感。他們談戀愛是比較穩定的人，不喜歡變來變去，也可能比較無聊。

▍2月出生 過分獨立

他們通常是比較獨立的人，外表給人堅強勇敢的印象。他們喜歡照顧身邊的人，別人也對他們充滿信任感。在別人眼裡，他們是有能力的人，在感情裡卻因為過分獨立，常常忽略另一半情緒。也常常會自作主張，不問另一半意見，他們在感情中很好強，不太會分享脆弱的那一面。

追求他們不容易，他們好強、愛面子，記得要幫他們做足面子，才有辦法打開心房。在還不熟的時候，他們對外人防備心很強，也會習慣性戴著面具。

▍3月出生 超級傻白甜

就是傻白甜性格，他們個性單純，對人也沒心機，但有時常常會因為這樣，被別人勉強做一些不想做的事情。在感情裡，也常常愛不對人，會對錯誤的人付出太多。

他們在生活中通常都有好人緣，但建議要更愛自己，學會拒絕的勇氣，否則吃虧的是自己。

▍4月出生 敢愛敢恨

直來直往的個性，對他們來說，心裡覺得是什麼就是什麼，不會隱藏自己，算是個性鮮明的人。

如果喜歡他們，要有心理準備他們不好追，他們在感情裡不喜歡被勉強，要自己喜歡，才會給對方機會，如果沒感覺，會直接賞對方閉門羹。他們個性感愛敢恨，也很相信自己直覺。

▍5月出生 討厭吹噓的人

通常會給人嚴肅、拘謹的感覺，他們喜歡按部就班，做事也很有規矩，有自己一套想法。

他們很難在短時間愛上一個人，也是需要很多時間融化他們的心。但只要一但認定你，他們對另一半的付出是相當可觀的，只是前期需要很多耐心打動他們。

他們喜歡有規矩的人，很討厭生活作息被別人打亂，也不喜歡被控制，另外他們很討厭吹噓、不懂裝懂的人。

▍6月出生 難搞愛說反話

他們有多面向，今天喜歡這樣，明天又不見得喜歡了。他們非常會照顧別人情緒，通常有赤子之心。也有點難搞，通常不會按照規矩做事，而且他們很愛說反話。明明很在乎很受傷，但嘴巴卻很硬逞強。

但是如果擄獲他們的心，他們其實是很深情的。

▍7月出生 敏感搞自閉

通常他們心思比較細膩，比較敏感，看起來人畜無害，其實對很多事情都看得很透徹，只是看破不說破。

他們很敏感，如果喜歡他們，要多注意他們的情緒變化。他們是標準悶葫蘆，就算交往了也一樣，不開心的事、委屈都藏起來，自己消化。當他們心情不好，他們會搞失蹤，等到沒事才出現。所以如果他們突然消失，代表心裏有事，而且超愛逞強說「我沒事」。

▍8月出生 外表強大、內心自卑

通常是很有氣勢的人，但別被外表的氣場騙了，他們內心通常滿柔軟。雖然說有時候脾氣不好容易暴衝，但是不熟的話，你並看不得到他們這一面。他們的脾氣只會發洩在親近、在意的人身上，如果他們會對你發脾氣，代表你是重要的人。

他們外表自信，其實內心常常很自卑，覺得自己不好。如果要追求他們，必須要包容他們脾氣，還有看穿他們的脆弱，多鼓勵他。

▍9月出生 重原則難改變

通常是很有責任心的人，給人很可靠感覺。他們很有原則，只要不要觸碰他們堅持的原則和底線，他們是可以睜一隻眼閉一隻眼的。

他們在感情裡面，說的和做的是一樣的，很重視承諾，但是他們耳朵很硬，無法去改變他們，如果他們發現對方要改變干涉他們，或是要求他們做違背內心的事情，會反彈很大，甚至選擇離開。

▍10月出生 單純沒戒心

他們是美好主義者，對人沒戒心，個性很單純，把每個人都想得很好。他們沒有很大的情緒反應，他們愛上一個人完全憑感覺，只要順眼就好，根本不管條件。

談戀愛時，他們只要感覺對了就投入，如果沒感覺，再怎麼追都追不到的。

▍11月出生 最會寵另一半

內心和外表通常不太搭，外表冷冰冰不好接近，內心是個孩子，也是口硬心軟的人。

他們很愛面子，也不願意承認自己錯誤。對感情態度，他們是付出型、照顧型的情人，當喜歡一個人會使勁寵對方，會把全世界最好的都給對方。他們是最會寵另一半的，但是有時候不見得是對方想要。

▍12月出生 不喜歡太主動的人

通常是像陽光般的存在，他們看起來樂天、樂觀，但那只是表象，他們的感情路通常不太順，因為常常愛錯人。或是在不對的人身上浪費青春，他們面對感情時候，如果遇到太主動的人，反而會退縮，他們喜歡自己尋找愛情。

他們的審美觀很特別，通常得不到最美。要知道陽光、樂觀底下都是淚水和心酸，想追求他們，必須要懂他們，成為他們的依靠，就能擄獲他們的心。

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