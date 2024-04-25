不能惹…絕對復仇三星座！天蠍不意外、獅子搞排擠、「這星座」溫柔刀同歸於盡

所謂「君子報仇，三年不晚」，有些星座只要你得罪他們，絕對讓你好看，有一天會狠狠復仇。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，會復仇前三名星座，快看看有你嗎？

Top3雙魚座：對事不對人，同歸於盡

雙魚座是一個表面很軟，但內心其實很狠的人，雙魚座很重自己的形象也很重自己的地位，同時也是很敏感的一個人，一旦你傷他一分，雙魚也會回敬你一分，不過通常雙魚座是對事不對人。此外雙魚座遇見白目又不斷挑釁之人，最壞的做法是同歸於盡。

Top2獅子座：清算清楚，聯合朋友

獅子座愛交朋友重情重義，對朋友兩肋插刀，當朋友背叛時，他們會認為自己看走眼了，這時獅子就會有如山中猛獸，將過去他對仇人的好清算一番，並且把話講清楚。之後當有朋友或周遭的人，在話題裡談論到仇人時，獅子座會直接回「關我屁事」，然後說「他這個人就是這樣」。

而且獅子座報復是「明人不做暗事」，他不會暗自捅仇人，只會大辣辣的表現對仇人的不滿，也會聯合周圍的人朋友，孤立排擠仇人。

Top1天蠍座：重新站起，擅於謀略

天蠍座在工作中若被人裁員或者遭受打擊，你將會把悲憤化為力量告訴自己我會再重新站起來，而且會越過越好，當天蠍座重新站起來之後，他會故意出現在仇人面前晃悠，甚至打電話問候當初得罪他們的人說「最近好嗎？」

天蠍座討厭一個人不是一天造成的，通常是一點一滴堆積起來的，所以天蠍座不是一傷害他，就會立即報復，而是他會把過去仇人所做的一切討人厭的行為慢慢拼湊起來，再進行報復。當天蠍座要決心復仇時他是很有計畫與謀略，絕不會傻到直接槓起來。

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