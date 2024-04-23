今武財神生日！除了補財庫 小心「6件事」害破財、財運衰一年

今天恰逢農曆3月15日，是武財神的聖誕，民俗信仰中武財神又被稱為「中路財神」，普遍認為是趙公明，又稱「金龍如意正一龍虎玄壇真君」、「玄壇真君」、「玄壇元帥」，居五路財神之首，為天官中路元帥。

塔羅牌老師艾菲爾的臉書粉專貼文指出，今日除了在財神生日當天可以設立新財庫與財位外，也要小心不要犯了6個忌諱，疏忽的話不但大富難進，小財也可能不斷流失，整年的財運都受到影響。

忌諱1、浪費水資源

浪費用水不僅是對資源的浪費，還可能導致水費的增加，間接造成財務負擔。 在日常生活中，可以隨手關水龍頭、修復漏水管道、節約用水等，避免因水費增加而破財。

忌諱2、額頭有髒汙

額頭是人體氣場的重要出口，額頭的潔淨與否直接影響個人的運勢和財運。 若額頭不潔淨，可能會導致財運受阻。

忌諱3、不自覺抖腳

抖腳可能是一種緊張、焦慮或不安的表現，這種不良習慣不僅會影響到自身的氣場，還可能影響到個人的財運。 要注意養成良好的坐姿，保持身心平靜，避免不必要的抖動。

忌諱4、家中植物枯黃

植物是室內的裝飾之一，也是室內的氣場調節者，若是家裡的植物如果長時間枯黃不盛，可能代表家中財氣不佳。 應該定期給植物澆水、擦拭葉面、調整光照等，保持植物生長狀態，進而改善家中的財氣。

忌諱5、 唉聲嘆氣

嘆氣可能會為自己和他人帶來負能量，阻礙了正能量的流動，進而影響財運。應盡量保持樂觀的心態，積極面對生活中的挑戰，避免無謂的抱怨和唉聲嘆氣。

忌諱6、錢包破洞

錢包破洞不但會讓錢財流失，還會導致財運受損。 因此，我們應該定期檢查錢包的狀況，及時修補破洞或更換新的錢包，守護好自己的財富，以免因錢財損失而破財。

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