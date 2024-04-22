超難伺候！「3大星座男」沒本事還脾氣差 金牛心眼小、牡羊孩子氣
世界很大，各式各樣的人都有，有些人天生脾氣好，也不給人家找麻煩，相當受到歡迎，但相反地，有些人就是很難相處，沒什麼本事脾氣又很差，搜狐網列出有3個星座男就是這種類型，難伺候到女生都想遠離。
金牛座
金牛座的男人，表面看起來性格溫和，壞脾氣表現得不是很明顯。但是，實質上，金牛座的男人有著非常壞的本性，他們特別小心眼，常讓人覺得受不了，總之，如果妳在談戀愛時，碰到了金牛男，恐怕是有罪受了。
獅子座
獅子男早已習慣了在別人面前耀武揚威，非常喜歡頤指氣使，不過他們事業有成，家庭也非常的不錯，在工作場合中有一定的地位和話語權，但是，獅子男已經習慣別人對自己的擁護及討好，因此也不是一個好相處的星座。
牡羊座
牡羊座的人比較一意孤行，他們做事情都是看心情，本來就是一個比較孩子氣的星座，妳要他們認真談何容易。牡羊座非常需要別人的照顧，不是說他們不能自理，而是他們總是亂做決定，他們的身邊需要有一個為他們制定規則的人，兩個人在一起的時候，常常會因為牡羊座的脾氣太大，導致生活出現很多矛盾。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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