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唐綺陽星座運勢週報：金牛感情人紅氣勢旺 處女撥雲見日有升官運

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報4/22-4/28】

星象影響：水星順行、木天出相位、冥王星停滯、金星火星衝刺

水星順行，揮別溝通不良、人際相處或是3C容易故障等問題，五月中後努力落實計劃。木天出相位，高頻震盪期已過，帶來變化、能量猶存，五月底前請勿掉以輕心，準備迎接新局面。冥王星停滯，星盤有星在28度~2度者，嘗試打開新局面，九月底前，向舊有錯誤的模式告別，感受外來的威脅能有所體悟，接受翻新與調整。金星火星衝刺，讓人對新計畫、新造型躍躍欲試，當心成癮、弱勢受害的社會問題，避免衝突、壓迫他人造成反彈，小心刀火燙傷。

12星座個別運勢：

巨蟹：當心身體過勞影響健康，感情上別太敏感多疑

天蠍：保護健康改進壞習慣，感情當心被下最後通牒

水瓶：溝通要抓住重點，感情當心踩對方地雷

雙魚：努力爭取是必要之惡，面對感情要感性一點

牡羊：工作上別鑽牛角尖，感情別太執著計較

天秤：工作被人情世故困擾，感情要注意表現模式

射手：資源短缺沒有後援，感情上相處時間較少

魔羯：注意理財當省則省，感情當心金錢觀產生爭執

金牛：工作有成受眾人誇獎，感情人紅氣勢旺

雙子：好運來臨有長輩貴人，感情能獲得對方青睞

獅子：順勢而為四兩撥千金，感情以柔克剛較有魅力

處女：撥雲見日有升官運，感情可規劃約會效果好

冥王星 星座運勢 溝通 火星

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