每日星座運勢／獅子替人著想和奉獻 易有好運降臨

2024-05-30

牡羊座

短評：自我提升的一天。

【整體運★★★★☆】

外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會在路上收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採納；對充滿神秘氣息的事物感興趣，可多翻閱與此有關的書籍。

【愛情運★★★☆☆】

今日你頗為感性，你會用富有深意的眼神向周圍散播愛情密碼，並期待懂得破解之人的回應。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，特別容易感受到身邊人的善意，你也樂於為他人付出，會有意想不到的收穫。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面不宜過度擴展，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 鈦晶金

開運方位：東北方向

金牛座

短評：簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

【整體運★★★☆☆】

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。

【事業運★★★☆☆】

情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 萊姆黃

開運方位：正南方向

雙子座

短評：待人處事宜冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人少跟其他異性朋友有接觸，以免引來另一半的不滿及妒意。

【事業運★★☆☆☆】

因為不忍拒絕同事或上司的要求，中途插入的瑣事很多，會打破原有工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

少逛街、少參加不必要的應酬，要有效控制支出。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 珊瑚橙

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：注意氣候變化，留意身體健康。

【整體運★★☆☆☆】

公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。

【愛情運★★★☆☆】

對感情有些猶豫，情緒不穩定，在與異性接觸時，言語切勿過激。

【事業運★★☆☆☆】

會為了一些雞毛蒜皮的事與同事發生爭執，要特別注意控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，最怕與人有債務糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 咖啡棕

開運方位：西北方向

獅子座

短評：替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

【愛情運★★★★☆】

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

【事業運★★★★☆】

考試或工作能否順利，端視你調節心態的應變能力。

【財富運★★★★★】

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子。創意工作者特別有財氣。有小小的賭運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 香吉士黃

開運方位：正西方向

處女座

短評：貴人運超強的一天。

【整體運★★★★☆】

平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。

【愛情運★★★☆☆】

今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，能開開心心的工作，而且有付出三分、得到七分的好運喔！

【財富運★★★★☆】

財運、投資運都很不錯。知名度越大，朋友越多，賺的錢就越多。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 深海藍

開運方位：東南方向

天秤座

短評：要主動創造機會。

【整體運★★★☆☆】

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

【愛情運★★★☆☆】

情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。

【事業運★★☆☆☆】

與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。

【財富運★★★☆☆】

把物質看淡一點，心情會更好。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。

【事業運★★☆☆☆】

表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 臘梅白

開運方位：東北方向

射手座

短評：暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。

【整體運★☆☆☆☆】

人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課哦！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想尋找愛情，不妨多與好友互動，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

【事業運★★☆☆☆】

耳根子變軟，會將別人的話不假思索就信以為真，容易遭人利用而影響自己的職場聲譽。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，不宜金錢交易的日子。意外損財的機率高，少帶現金出門為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 湖水綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

【整體運★★★☆☆】

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

【愛情運★★★☆☆】

一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！

【事業運★★★☆☆】

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。

【財富運★★☆☆☆】

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 香檳金

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：依賴心理過於強烈，可不是好事！

【整體運★★★★☆】

對其他異性過分熱心，可是會讓另一半吃醋唷，小心因此失掉幸福；財運不錯，與其期望從家人、親友處獲得財力支持，不如依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外者貴人運頗強，遇到困難時會得到他人善意的指點。

【愛情運★★★★☆】

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空。單身者無感情困擾，可以好好享受獨處時光！

【事業運★★★★★】

事業運如日中天，頗能得到上司的賞識或讚美。特別有利於技術研發、業務工作者，因為今日的開發、突破力量很強。

【財富運★★★☆☆】

投資者今日不可盲目投資新項目，若希望加碼，最好在現有的基礎上擴大規模，才能有望進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 橄欖綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：易為己悲。

【整體運★★★☆☆】

情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。

【愛情運★★☆☆☆】

你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，生氣也不是，不生氣也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。

【事業運★★★☆☆】

重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。

【財富運★★☆☆☆】

易因為盲目、衝動、受騙，導致破財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 珠貝白

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

【超多人算】你和他為何沒進展？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦