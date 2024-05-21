每日星座運勢／天蠍商場選購必需品 成為幸運顧客
2024-05-21
牡羊座
短評：痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。
【整體運★★★☆☆】
你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身又傷神。
【事業運★★★☆☆】
平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。
【財富運★★☆☆☆】
財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：12:00-1:00pm 深海藍
開運方位：東北方向
金牛座
短評：行動之日，宜好好抓住機會。
【整體運★★★★☆】
今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。
【愛情運★★★★★】
豐富、多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢，戀愛中人也能開開心心的玩一天！
【事業運★★★★☆】
事業運佳，適合在今日做點文書、運算之類的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感！
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00pm 嫩芽綠
開運方位：東北方向
雙子座
短評：在創新中發現新機會。
【整體運★★★☆☆】
工作中有發揮領導力的機會，但是躲不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都能夠擴展。
【愛情運★★★★☆】
單身者因朋友引薦而與心靈契合的異性結緣，感情進展較快；已婚者應注意製造生活情趣。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人口實。
【財富運★★★☆☆】
對金錢的敏銳度變弱，不宜大筆投資。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-7:00am 羽絨白
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：朋友就是你的開心字典。
【整體運★★☆☆☆】
情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。
【愛情運★☆☆☆☆】
戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力使自己不要太偏激哦！
【事業運★★★☆☆】
工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。
【財富運★★★☆☆】
易因思慮不周而破財。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-2:00pm 辣椒紅
開運方位：正西方向
獅子座
短評：很有主見，也能顧及他人的想法。
【整體運★★★★☆】
今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人感情進展順利，易獲得家人的支持與祝福；單身者有機會邂逅異地情緣。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能順利把手頭上的工作完成。
【財富運★★★☆☆】
今日投資應步步為營、量力而行，先求穩再求多。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00pm 羽絨白
開運方位：東北方向
處女座
短評：你不理財，財不理你。
【整體運★★★☆☆】
愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。
【愛情運★★☆☆☆】
尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。
【事業運★★☆☆☆】
情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。
【財富運★★★☆☆】
犯清高是損財的原因，當別人要給予你或協助你，你會把財神往外推。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-6:00pm 蘑菇灰
開運方位：正南方向
天秤座
短評：做的和說的一樣好。
【整體運★★★☆☆】
能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。
【愛情運★★★★☆】
單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。
【事業運★★★☆☆】
適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。
【財富運★★★☆☆】
做好錢財規劃，小心入不敷出。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00am 鉑金灰
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：好運氣相伴的一天，心情愉快。
【整體運★★★★★】
已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。
【愛情運★★★★☆】
今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運；內勤工作者的感受比較不強烈。
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，但不是從天而降的那一種，必須大膽去開發後才看得到財路！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00am 桐花白
開運方位：東南方向
射手座
短評：行運阻力較大，要注意調節自己的情緒。
【整體運★☆☆☆☆】
對自己的生活現狀有些不滿，卻將過失完全歸咎於另一半，這樣只會加劇矛盾哦！偏財得來較順利，不懂得珍惜，就會如同竹籃打水一場空；把情緒帶到工作中會影響運勢的發展，就把今天當作休息日吧！
【愛情運★☆☆☆☆】
容易為情傷心、落淚的日子，看開點，好好收拾心情，相信明天會更好。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，工作情緒不高，而且，易受外力干擾，面對突如其來的變化難以應對。
【財富運★★☆☆☆】
切莫打腫臉充胖子，宜量入為出。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-8:00pm 秋葵綠
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：情緒低落，容易感傷。
【整體運★★☆☆☆】
今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。
【愛情運★★☆☆☆】
不經意說出的錯話往往最傷人，多聽對方講話，做個傾聽者，少發言為妙！
【事業運★★☆☆☆】
工作心態極不穩定，心情好時態度激昂，辦事效率高。煩悶時，根本無心工作。
【財富運★☆☆☆☆】
對金錢的敏銳度較弱。投資理財上宜延續舊有模式，大幅度改變小心損失慘重。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00pm 碧空藍
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：魅力四射的表現，讓你的虛榮心得到小小的滿足。
【整體運★★★★☆】
言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互助合作中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。
【愛情運★★★★☆】
外界的推波助瀾，會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來計劃分析。
【財富運★★★☆☆】
散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都要花錢嘛，花在自己身上豈不更好！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00pm 祖母綠
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：不要被花言巧語所蒙蔽。
【整體運★★☆☆☆】
你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。
【愛情運★★★☆☆】
你在感情上顯得較強勢，容易給另一半壓力，注意控制好情緒。
【事業運★★☆☆☆】
做事不太容易抓住重點，別只看到表面現象，小心因此而判斷失誤。
【財富運★☆☆☆☆】
要多留意身體健康狀況，小心因身體欠佳而損失錢財。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00am 櫻桃紅
開運方位：正北方向
【延伸閱讀】
🔶5月星座運勢／水瓶別和同事吵架、巨蟹玩就對了、2星座財運起飛
🔷5月運勢大開！財運好到讓人眼紅「3生肖」滾滾進帳、不富不行
🔶5月份愛神特別關照這幾個星座！快看你是否中選？
🔷5月份生命靈數分析：4號人外在運勢極佳、8號人幸運無所不在
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言