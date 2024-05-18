每日星座運勢／雙魚閒暇可多聽音樂 好好放鬆心情

2024-05-18

牡羊座

短評：休閒娛樂，放鬆身心。

【整體運★★★★☆】

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

【愛情運★★★★☆】

在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。

【財富運★★★☆☆】

對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 香吉士黃

開運方位：西南方向

金牛座

短評：消費有點盲目，支出相對較多。

【整體運★★★☆☆】

購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。

【愛情運★★★★☆】

對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。

【事業運★★★☆☆】

容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！

【財富運★★☆☆☆】

盲目投資者易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 湖水綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：甩開精神包袱，好好休息的日子。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

【愛情運★★☆☆☆】

在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！

【事業運★★★★☆】

表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。

【財富運★★★☆☆】

小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 羽絨白

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：比較幸運的一天。

【整體運★★★★☆】

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

【愛情運★★★☆☆】

適合獨處，享受一個人的快樂生活，即使一個人在街上閒逛，也會感覺很愜意。

【事業運★★★★☆】

能以輕鬆的態度面對突如其來的變故，讓原本複雜的事情變得簡單了許多。

【財富運★★★★★】

哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 朝霞紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：伴侶小別勝新婚。

【整體運★★★★☆】

情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。

【愛情運★★★★☆】

適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。

【財富運★★★★★】

偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

處女座

短評：運勢上揚，各方面表現都很不錯。

【整體運★★★★☆】

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。

【事業運★★★★★】

精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。

【財富運★★★★☆】

適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

天秤座

短評：今天可是你的幸運日。

【整體運★★★★☆】

有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

【愛情運★★★★☆】

愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！

【事業運★★★★☆】

有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。

【財富運★★★★☆】

多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 蘋果綠

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：將事情簡單化，心情會快樂許多。

【整體運★★★★☆】

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

【愛情運★★★☆☆】

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

【事業運★★★★☆】

優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

【財富運★★★★☆】

宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 金桔綠

開運方位：東南方向

射手座

短評：前方困難不是很大。

【整體運★★★★☆】

今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得有些固執，已經決定的事情不會輕易妥協、放棄，不易得人助喔！

【財富運★★★★☆】

偏財不多，正財旺盛，只能靠正義之道來取財，不宜投機取巧。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 咖啡棕

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：好好休息，確保充足睡眠。

【整體運★★★★☆】

思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。

【愛情運★★★★☆】

已婚者能獲得另一半的支持與鼓勵，內心有著滿滿的幸福感；單身者容易陷入多角戀。

【事業運★★★☆☆】

悠閒愜意的一天，有機會與朋友相聚，在喝茶、享受美食中獲得滿足感。

【財富運★★★★☆】

財運好到讓人羨慕，適合投資理財的好日子，股票族有機會大撈一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 寶石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：財氣臨門，鴻運緩緩而來。

【整體運★★★★☆】

單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。

【事業運★★★★☆】

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

【財富運★★★★★】

小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 古銅青

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：保持平靜，安撫心靈。

【整體運★★★★★】

今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

【愛情運★★★★☆】

已婚者感情波動較大，易因小事而爭吵；單身者有機會在閒聊中結識趣味相投的異性朋友。

【事業運★★★☆☆】

少參與他人的事，以免吃力不討好。閒暇可多聽音樂，好好放鬆心情。

【財富運★★★★★】

正財、偏財都很旺。主動尋找商機，並及時出手，可望有豐厚的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 和闐玉白

開運方位：東北方向

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