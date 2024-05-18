每日星座運勢／雙魚閒暇可多聽音樂 好好放鬆心情
2024-05-18
牡羊座
短評：休閒娛樂，放鬆身心。
【整體運★★★★☆】
愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。
【愛情運★★★★☆】
在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！
【事業運★★★★☆】
運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。
【財富運★★★☆☆】
對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-7:00am 香吉士黃
開運方位：西南方向
金牛座
短評：消費有點盲目，支出相對較多。
【整體運★★★☆☆】
購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。
【愛情運★★★★☆】
對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。
【事業運★★★☆☆】
容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！
【財富運★★☆☆☆】
盲目投資者易破財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00pm 湖水綠
開運方位：正南方向
雙子座
短評：甩開精神包袱，好好休息的日子。
【整體運★★★☆☆】
愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。
【愛情運★★☆☆☆】
在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！
【事業運★★★★☆】
表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。
【財富運★★★☆☆】
小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00pm 羽絨白
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：比較幸運的一天。
【整體運★★★★☆】
今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。
【愛情運★★★☆☆】
適合獨處，享受一個人的快樂生活，即使一個人在街上閒逛，也會感覺很愜意。
【事業運★★★★☆】
能以輕鬆的態度面對突如其來的變故，讓原本複雜的事情變得簡單了許多。
【財富運★★★★★】
哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-1:00pm 朝霞紅
開運方位：正北方向
獅子座
短評：伴侶小別勝新婚。
【整體運★★★★☆】
情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。
【愛情運★★★★☆】
適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！
【事業運★★★☆☆】
心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。
【財富運★★★★★】
偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-8:00pm 睡蓮紫
開運方位：東南方向
處女座
短評：運勢上揚，各方面表現都很不錯。
【整體運★★★★☆】
桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。
【愛情運★★★★☆】
愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。
【事業運★★★★★】
精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。
【財富運★★★★☆】
適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00pm 瑪瑙黑
開運方位：正北方向
天秤座
短評：今天可是你的幸運日。
【整體運★★★★☆】
有單身派對的人會遇到不錯的緣份，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。
【愛情運★★★★☆】
愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！
【事業運★★★★☆】
有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。
【財富運★★★★☆】
多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-7:00am 蘋果綠
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：將事情簡單化，心情會快樂許多。
【整體運★★★★☆】
對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。
【愛情運★★★☆☆】
如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！
【事業運★★★★☆】
優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。
【財富運★★★★☆】
宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：4:00-6:00am 金桔綠
開運方位：東南方向
射手座
短評：前方困難不是很大。
【整體運★★★★☆】
今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。
【愛情運★★★★★】
這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！
【事業運★★★☆☆】
顯得有些固執，已經決定的事情不會輕易妥協、放棄，不易得人助喔！
【財富運★★★★☆】
偏財不多，正財旺盛，只能靠正義之道來取財，不宜投機取巧。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：3:00-4:00pm 咖啡棕
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：好好休息，確保充足睡眠。
【整體運★★★★☆】
思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。
【愛情運★★★★☆】
已婚者能獲得另一半的支持與鼓勵，內心有著滿滿的幸福感；單身者容易陷入多角戀。
【事業運★★★☆☆】
悠閒愜意的一天，有機會與朋友相聚，在喝茶、享受美食中獲得滿足感。
【財富運★★★★☆】
財運好到讓人羨慕，適合投資理財的好日子，股票族有機會大撈一筆。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00pm 寶石藍
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：財氣臨門，鴻運緩緩而來。
【整體運★★★★☆】
單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。
【事業運★★★★☆】
為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。
【財富運★★★★★】
小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：2:00-4:00pm 古銅青
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：保持平靜，安撫心靈。
【整體運★★★★★】
今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。
【愛情運★★★★☆】
已婚者感情波動較大，易因小事而爭吵；單身者有機會在閒聊中結識趣味相投的異性朋友。
【事業運★★★☆☆】
少參與他人的事，以免吃力不討好。閒暇可多聽音樂，好好放鬆心情。
【財富運★★★★★】
正財、偏財都很旺。主動尋找商機，並及時出手，可望有豐厚的進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-7:00am 和闐玉白
開運方位：東北方向
【延伸閱讀】
🔶5月星座運勢／水瓶別和同事吵架、巨蟹玩就對了、2星座財運起飛
🔷5月運勢大開！財運好到讓人眼紅「3生肖」滾滾進帳、不富不行
🔶5月份愛神特別關照這幾個星座！快看你是否中選？
🔷5月份生命靈數分析：4號人外在運勢極佳、8號人幸運無所不在
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言