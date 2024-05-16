每日星座運勢／獅子宜冷靜面對工作 多做事少說話

2024-05-16

牡羊座

短評：真實的你更可愛。

【整體運★☆☆☆☆】

在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭穿老底的危險哦，還是實事求是的好；對信息資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收獲；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險哦。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！

【財富運★★★☆☆】

處理小財手法穩健，然而有過度保守的傾向喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 桐花白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：助人為樂，易有善報的一天。

【整體運★★★★☆】

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！

【財富運★★★☆☆】

錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 桐花白

開運方位：西南方向

雙子座

短評：盡心盡力才能問心無愧。

【整體運★★★☆☆】

易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時的低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，其實，只要盡自己最大的努力，就會有不錯的意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，追逐愛情猶如「逆水行舟，不進則退」，想戀愛還得積極爭取才行！

【事業運★★★★☆】

有許多不錯的想法都可以向長官提出，即便有些觀點不會被上級採納，但你積極的工作態度能夠獲得認同並留下好的印象。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭。想想就好，不要有大的動作！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 萊姆黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：自己解決不了時要善於尋求幫助。

【整體運★★★☆☆】

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

【愛情運★★★★☆】

單身者可向心儀的對象表白，成功的機率較高；已婚者感情生活豐富多采。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，別想太多，應將複雜的事情簡單化，以應付臨時派下來的各項任務。

【財富運★★★☆☆】

過度保守，懶得花腦筋計算研究，而喪失投資的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 水晶紫

開運方位：西北方向

獅子座

短評：失望時更不要丟掉希望。

【整體運★★☆☆☆】

切忌認為眼見為實，會因誤會引起不必要的爭端，要想弄明白，還是找對方問清楚的好；得到的越多，慾望亦越強烈，投資熱情會有極大的提升；工作難度加大，舉步維艱，但雨過天晴總會到來。

【愛情運★★☆☆☆】

借酒消愁愁更愁，內心感到苦悶可別用酒精來麻醉自己，多與另一半交心才好！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事，少說話的原則！

【財富運★★★☆☆】

消費有衝動、善變、揮金如土的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：正西方向

處女座

短評：大可利用好運勢擴展人脈。

【整體運★★★★★】

活潑動感的裝扮以及陽光般笑容，讓你在人際關係上暢通無阻，深得大家喜愛；財運很好，上網購物會讓你買到不少好東西，很有成就感；創作者今天構思新穎、大膽，思如泉湧。

【愛情運★★★★★】

在聚會中有機會與相互吸引的異性結識，道別時留下對方的聯繫方式，可迅速拉近距離。

【事業運★★★☆☆】

今日的事業運好壞參半。壞的地方呢，就是有點辛苦的感覺；好的地方呢，就是有做就有得；如果不積極地付出，會感到壓力重重喔！

【財富運★★★★★】

財運旺盛，有利投資。資金周轉不靈時，可向親友求援，多能如願。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 苔蘚綠

開運方位：西南方向

天秤座

短評：不斷努力就會有好的成就。

【整體運★★★☆☆】

在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

【愛情運★★★☆☆】

對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。

【事業運★★★★★】

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

【財富運★☆☆☆☆】

虛榮心較重，過於追求名牌，易大手筆支出，把錢財敗光。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 珊瑚橙

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：工作進展緩慢，壓力較大。

【整體運★★☆☆☆】

工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

【愛情運★★☆☆☆】

感情變化多端，夫妻、情人間宜多溝通；單身者選擇伴侶宜謹慎，小心誘惑。

【事業運★★☆☆☆】

情緒波動較大，在遇到意見分歧時有些胡攪蠻纏，會讓大家都不願與你合作。

【財富運★★★☆☆】

有貪小便宜的傾向，免費、不要錢的多多益善。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 深海藍

開運方位：正南方向

射手座

短評：與陌生人交流，可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通方面的問題。

【愛情運★★★★☆】

留意感情生變，花言巧語適度就好，說過了頭反而會讓對方覺得是虛情假意！

【事業運★★★☆☆】

無力感較強，多與人接觸交流才能提振精神。有利與同事溝通，尋求幫助。

【財富運★★★☆☆】

求財阻力較大，應等待時機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 石榴紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：寬恕曾經傷害過自己的人。

【整體運★★★☆☆】

今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

【愛情運★★★☆☆】

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

【事業運★★★☆☆】

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，適合進，不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 深茄紫

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：開朗坦率，今天情緒較高亢。

【整體運★★★★☆】

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，可是過度掌控會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★☆】

有幸運女神眷顧，可藉機嘗試新的挑戰，改善並拓展人際關係，會有豐厚的回報。

【財富運★★★★☆】

別光顧著暗地裡笑，一旦客流量大了，別有用心的顧客也會讓你防不勝防。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 燻鮭紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：任務需借助外力完成。

【整體運★★☆☆☆】

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

【愛情運★★★☆☆】

雖然有許多接觸異性的機會，但僅限於工作往來，想戀愛還需耐心等待！

【事業運★★☆☆☆】

有些事無法按照你的預定計劃進行，別太著急，那只是時機未到而已。

【財富運★★★☆☆】

錢財外露，很容易遇到一堆吸血鬼。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 咖啡棕

開運方位：正東方向

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