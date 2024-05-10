每日星座運勢／獅子工作中不宜操之 過急容易出錯

2024-05-10

牡羊座

短評：保持高度機警的精神。

【整體運★★★★☆】

太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。

【愛情運★★★☆☆】

適合與伴侶吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一番，在伴侶面前展現你的魅力吧！

【事業運★★★★☆】

在本分工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。

【財富運★★★☆☆】

進財可觀，適合存錢的好日子，有閒錢就拿去儲蓄吧，切莫貪圖一時爽快而亂花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

金牛座

短評：運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鍊給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

【愛情運★★★☆☆】

另一半對你有些嘮叨，讓你有些不耐煩。別怪另一半，他是因為不開心，你應多關心他唷！

【事業運★★★☆☆】

抗壓力弱，易出現不滿情緒，與他人發生衝突的機率較高。

【財富運★☆☆☆☆】

今日財運相對較弱，要小心應對借貸關係，不宜大額借款，更不可大額借出。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 薰衣草紫

開運方位：正北方向

雙子座

短評：挑戰高難度易有進步。

【整體運★★★★☆】

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借錢給別人，小心遭人算計。

【愛情運★★★☆☆】

外表上看似很灑脫，內心卻有一點寂寞、孤單的心境。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標，可是最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的部分被上司要求不斷的修修改改。

【財富運★★★☆☆】

出手大方、慷慨的一天，荷包有錢卻不容易留住，適合請客來經營人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 象牙白

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：多關注人際關係上微妙的變化。

【整體運★★★☆☆】

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 和闐玉白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：情緒不穩，思緒混亂。

【整體運★☆☆☆☆】

今天感情方面很被動，不想與對方有太多的接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作中不宜操之過急，容易出錯。

【愛情運★★☆☆☆】

別因工作繁忙而忽略了另一半，冷落對方很容易發生口角；戀愛中的人感情進展順利！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合或是計劃被人中途改變。

【財富運★☆☆☆☆】

要小心被親朋好友的話誤導了，說不定對於他們有利的信息卻不適合你。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 玫瑰紅

開運方位：正西方向

處女座

短評：有點脆弱，不要把事情想過了頭。

【整體運★★☆☆☆】

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。

【事業運★★☆☆☆】

及時的調整不良情緒，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。

【財富運★★☆☆☆】

在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 香檳金

開運方位：西南方向

天秤座

短評：試著改變自己。

【整體運★★★☆☆】

多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事趁早準備，以免誤時又誤事。感性、衝動的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

【愛情運★★★☆☆】

桃花不明顯，但只要你打起精神來，放鬆身心，就不難感受到人氣的逐漸提升。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，行動力不足，適合動腦性質的工作，管理者可進行整體營運上的規劃。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢看淡一點，看得越重心越難過！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 硃砂紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

【整體運★★☆☆☆】

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

【財富運★★☆☆☆】

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 白鋼銀

開運方位：正北方向

射手座

短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

【愛情運★★★☆☆】

今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。

【事業運★★★★☆】

在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。

【財富運★★★☆☆】

會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 玉髓紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：心動不如行動。

【整體運★★★☆☆】

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去的那套理財方法，用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

【愛情運★★★★☆】

戀人之間約會增多，感情進展快速；單身者與溫柔體貼型的異性特別有緣！

【事業運★★★★☆】

在工作期間，有時會變得異常忙碌，但只要你卯足全力，就能夠挺過去，隨之而來的將是成就感。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物，容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶之時，不宜處理財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 琉璃銀

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：連身邊的人都被你的好心情所影響。

【整體運★★★★★】

愛情指數可望衝破最高點，雖然棋逢對手，但好運的你會在今天讓他看到什麼才是真正的實力；今天0、5是你的幸運數字，投資時注意運用它們，會有不錯的收穫；工作方面外在助力強，可望獲得實質性的突破。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦，得到有形的協助啦！

【事業運★★★★☆】

有利與同事互動，完成工作任務後，不妨找同事聊聊天、玩玩遊戲。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題；可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 祖母綠

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：心態決定發展。

【整體運★★★☆☆】

莫妄想將自己的意志強加給對方，否則易引起對方的不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的回饋。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾也挺多的，要耐著性子別動怒。

【事業運★★★☆☆】

過分相信自己的直覺，很容易因為直覺錯誤而導致失誤的出現，憑藉自我感覺的同時，也要稍微的結合實際狀況。

【財富運★★☆☆☆】

今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

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