每日星座運勢／摩羯察言觀色獲商機 講話易得賞識

2024-05-07

牡羊座

短評：今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。

【整體運★★☆☆☆】

感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。

【事業運★★☆☆☆】

不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。

【財富運★★★☆☆】

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 薰衣草紫

開運方位：正東方向

金牛座

短評：只要不粗心大意，就能順利完成任務。

【整體運★★★☆☆】

一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免出現此類情況。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。

【愛情運★★★☆☆】

心情不太好，容易把情緒發洩到伴侶身上，小心因此而硝煙瀰漫。

【事業運★★☆☆☆】

瑣碎事多，可能有突如其來的任務交付與你，因此而打破原有工作進度，多尋求同仁幫助，才不至於讓自己手忙腳亂。

【財富運★★★☆☆】

不宜採取錢滾錢的理財方式，容易判斷失誤！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 羽絨白

開運方位：東南方向

雙子座

短評：幸運女神眷顧，好消息不斷。

【整體運★★★★☆】

今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛時，玩些新花樣來製造生活情趣吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持愉悅、輕快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

投資上比較輕鬆，即使遇到風險，也多能逢凶化吉。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 淺海藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：遇事不夠冷靜，容易衝動。

【整體運★☆☆☆☆】

投資時不要盲目妄動，否則易掉進別人佈下的陷阱，應多看多想。工作上顯得過於衝動，做事時應先冷靜分析，再進行處理。身體狀況有些不妙，多注意自己的飲食習慣。

【愛情運★☆☆☆☆】

與伴侶相處要特別小心，轉眼間就可能煙硝味瀰漫，感情從雲端跌落到塵世裡。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，小事精明，大事迷糊。別計較一時得失，眼光要放長遠。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜理財的一天，處理錢財顯得粗枝大葉，容易因為一時迷糊而遭受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

獅子座

短評：家是你的避風港灣。

【整體運★★★☆☆】

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

【愛情運★★★★★】

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

【財富運★☆☆☆☆】

消費慾望強烈，易因一時衝動而花大錢買回一堆不實用又佔空間的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 珠貝白

開運方位：正北方向

處女座

短評：趕快行動起來，備足糧草。

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者顯得清高，對異性的主動邀約很不屑，容易嚇跑桃花；戀愛中的人易獲得戀人關心。

【事業運★★☆☆☆】

雜事繁多，會讓你感覺手忙腳亂。別給自己太大的壓力，對於他人的額外要求盡量委婉拒絕。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢意識強烈，為錢而四處奔忙，但財運較弱，不宜投機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

天秤座

短評：你的社交圈子大小，會大大影響著你的消費。

【整體運★★★★☆】

薪水階級若不量力而為卻盲目亂花錢，容易導致財務吃緊，應根據自己的收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；靠著平時的多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性的助力。

【愛情運★★★★☆】

穿著方面還是休閒一點比較好，不然戀人會覺得不自在吧！

【事業運★★★★☆】

公事繁忙，少有自己的時間，有空去野外走走能減輕壓力。情報運不錯，不用刻意打聽，就能知道公司的不少內幕。

【財富運★★★☆☆】

今日出手大方又慷慨，所以荷包有錢也不容易留得住。適合請客來做好人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 艷棗紅

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：很有志氣，不服輸的一天。

【整體運★★★☆☆】

想要證明自己的能力，你便卯足了勁埋頭苦幹，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有成就感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者會有心儀對象出現的機遇，但需主動才有希望。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★★☆】

事業進展得十分順利，良好的口才使得他人都願意和你在工作上積極配合。

【財富運★★★☆☆】

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 桐花白

開運方位：正東方向

射手座

短評：運勢頗有起伏。

【整體運★★☆☆☆】

與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性喔！理財不缺顧問，願意給你出謀劃策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。

【愛情運★★☆☆☆】

多一點包容與理解，對事情少一些堅持己見，夫妻之間就能避免很多爭吵。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運相當差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！所以今日宜屏氣凝神，保持腦袋的清醒。

【財富運★★★☆☆】

財運程度普通，往往是發生危機，幸運之神才會眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 夕陽橙

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：洞察力強，有機會獲得良好商機。

【整體運★★★★★】

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而佔據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

【愛情運★★★★☆】

戀愛呈現變化多端的一天，情人間可以攜手合作，可是不要互相干涉。

【事業運★★★★★】

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成。也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識，是個容易受人器重的一天！

【財富運★★★★☆】

花錢大手大腳，不易聚財。不過，有不錯的偏財運，可以試試手氣，小賭怡情，切忌大賭。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 竹葉青

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：感情不會因時空而轉淡。

【整體運★★★☆☆】

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，帶給你滿滿的動力。

【事業運★★★☆☆】

面對工作顯得較為被動，等著上級下指令安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。

【財富運★★★☆☆】

你的財運與勤勞與否有直接關係唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 翡翠綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

【整體運★★★★☆】

今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察大局動態跟走向，別輕易聽信他人的鼓動。工作上，你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。

【愛情運★★★★☆】

今天你相信全心全意的付出終能感動對方，心甘情願為對方操心操勞，就算自己受點委屈，一想起有一天會讓對方接受，心裡還是樂滋滋的。

【事業運★★★★★】

事業運不錯唷！容易得到長輩或上司的庇蔭照顧，也有機會被賦予特殊的任務。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特別強，可是貪念越重、壓力越大！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

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