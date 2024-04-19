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4月23日武財神生日！5暴富徵兆：油光滿面、夢到「這動物」你要發了

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為中大獎，財運大開示意圖。圖/ingimage
圖為中大獎，財運大開示意圖。圖/ingimage

農曆3月15日為武財神聖誕日，今年適逢國曆4月23日(周二)。武財神又稱為「中路財神」，是民間信仰的一位財神，一般認為是趙公明。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「4月23日財神生日，五大徵兆財神到中大樂透」，快看幸運兒是你嗎？

▍發財五大徵兆

一、夢到鳥與大雨

最近如果夢到鳥類，暗示著喜鵲即將飛來，代表好事臨門，財氣旺盛，有中大樂透的機會；夢到雨則代表財水，雨越大財水越多，因此夢到雨水降臨，顯示你要發了。

二、左眼皮上方不斷跳動

古人認為所有相都有一陰一陽，一好人一壞人，因此當眼皮跳動時會有「左眼跳財，右眼跳災」的說法。

三、連續看到「4」

4這個數字在東方代表不吉祥，但在西方代表四大元素（風、火、水、土），為四方具足、萬事圓滿之意味，因此若你某些時候看時間或數字，常看到4不要恐懼，代表你最近偏財運很強。

四、臉部有油光

臉上有油光又亮的人，顯示好運與偏財運即將降臨，財運能亨通，可試試大樂透或威力彩，說不定會中獎。

五、看見很多青蛙與蟾蜍

古人認為青蛙與蟾蜍會出入風水很好的地方，因此看到蟾蜍與青蛙，都認為是帶財，很多風水開運用品都會用蟾蜍咬錢幣，代表大吉祥。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

樂透 財神

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