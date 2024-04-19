進入穀雨！土星不穩大環境亂 5星座好運旺、佩帶「2物」可補運

明天(4/19)節氣進入穀雨，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，穀雨是春天的最後一個節氣，代表春天即將結束，4月1日至5月14日土星駕馭出問題，天搖地動而應，不只要特別注意地震，還要多注意交通意外及房屋倒塌問題，且國中以下幼童意外多，包含虐童事件都要多留一份心力去關注。邱彥龍老師建議，穀雨這16天，可以多配戴玉石、寶石，有助於補運，也可多拜玉皇大帝、地藏王菩薩、關聖帝君、媽祖、齊天大聖及土地公祈求保佑。

邱彥龍老師指出，土星不穩定，大環境就會亂象叢生，五行屬土者較易動盪不安、溝通容易出狀況，大至國家地緣政治、小至兄弟姊妹、朋友、鄰居，長時間累積的問題會爆發出來，除了言語衝突，也要小心拳頭或武力相向，要用高情商做好自我管理，此外，國中以下小朋友的事情會相當多，兒虐事件要特別留意，就可避免很多不幸。

另外，受到土星不穩定的影響，健康方面要多注意骨頭、膝蓋、腿、腫瘤、肌肉、皮膚、牙齒、聽覺、膽囊、副甲狀腺、慢性病、淤堵等問題，尤其是老人家或農民。

邱彥龍老師分析，穀雨這16天，會遇到兩個合相，一是木星與天王星合相，在小孩、投資、感情、錢財方面會有突如其來的好事與壞事發生；二是火星與海王星合相，則要注意火災、交通意外、疾病、意外傷害、刀傷、血光、毒品、食物中毒、藥物跟酒精中毒、詐騙、及火爆衝突的場面。戰爭跟紛爭也會讓水海產業、船業、運輸業受到影響。

邱彥龍老師進一步指出，4月19日至4月25日天王星被蒙蔽，人的精神、邏輯容易錯亂，思路會比較不清晰，網路、磁場、影像或與電相關的產品，也容易有短暫問題發生。至於4月24日至9月13日海王星遇見『室火豬』星宿，則轉成吉凶參半，好的部分是心智能力、創造力容易提升，兇的部分則要注意在鄰里或兄弟姐妹間容易發生謀殺、自殺、溺水、拘留等意外。

邱彥龍老師還提醒，穀雨這16天雖然水星順行，但4月15日至5月10日，國內外相關的合作與工作容易中斷，因為溝通上出問題，生意、婚姻、合夥、合作、出行都容易有毀約的情況，讓你白忙一場，國際上則是容易交通大亂，全球秩序將被打破，邦交友誼損壞或運輸中斷等情事發生。但4月29日至30日火星、金星強勢回歸，自我的積極度會大增，在賺錢、事業或者新戀情上會有進展。

邱彥龍老師表示，穀雨這16天有5個星座或上升星座會有好旺運，包括牡羊座、金牛座、水瓶座、射手座、跟獅子座，保持腦袋清晰、心情愉悅、積極向前，可以閃避掉許多麻煩。

邱彥龍老師最後引用《易林·豫之蹇》卦曰：『雒陽嫁女，善逐人走；三寡失夫，婦妬無子。』來總結穀雨這段期間的運勢，就是特別容易讓原本的一樁好事，因為某些原因而東奔西離，讓人失去重要的人事物，甚至因為沒得到自己想要的結果而心生妒忌，建議要檢視問題所在，最好從自身開始，好好沉澱，莫向外求。