超善變四生肖！猴選擇困難、蛇忽冷忽熱、龍老大心態、「這生肖」自己分手又求復合

和人相處，順著毛摸很重要，但有一群人超級善變，今天說好的事情，明天又推翻，甚至一言不合就翻臉。搜狐網分享，「最善變的四大生肖」，快看看都有誰。

▍生肖猴 選擇困難 像天秤座

生肖猴平常看起來很有主見，也很值得信任，但他們遇到重大事情，卻總是拿不定主意，左右搖擺。他們有點像天秤座，都有選擇困難症，一再反覆，很容易讓身邊的人抓狂。生肖猴在感情上面，十分善變，可能今天說愛你，明天又不愛你了，讓對方難以捉摸。

▍生肖蛇 忽冷忽熱 EQ又差

生肖蛇常常給人忽冷忽熱的感覺，就算平時很要好，他們也可能忽然就冷漠下來。生肖蛇的情緒變化很大，完全不考慮過其他人感受。更過分的是，如果生肖蛇發生不順利的事情，他們還會將脾氣發洩在熟悉的人身上，讓人受不了。

▍生肖鼠 自己要分手又死纏爛打

生肖鼠正常時候脾氣都很好，甚至是隨和的。但他們個性善變，甚至有點神經質。乍看是正常人，但是如果不小心踩到他們雷點，可能一言不合就翻臉。在感情方面，生肖鼠下決心要分手的時候誰也攔不住，但往往分手之後就後悔，又開始死纏爛打求復合，完全忘了自己分手時候的高姿態。

▍生肖龍 永遠說「我覺得」

生肖龍是那種不肯接受反對意見的人，凡事都要別人順著他們，順著的時候他們都好好的，一旦違背了他們的意願，他們就會立刻變臉。簡單說，生肖龍就是堅持自己的喜好和想法，喜怒形於色，讓周圍的人很困擾。

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