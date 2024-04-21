殺破狼週運勢／天秤當心職場背黑鍋 1星座金錢運佳「經濟狀況回穩」

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，同時太陽、木星與天王星齊聚金錢宮位，會將某筆分期付款的債務清償掉，經濟會輕鬆許多，有投資習慣的白羊座會將有利潤的持股趕緊出脫，獲利了結。

感情運方面，金星持續在命宮行進，水星亦在命宮結束逆行，與前任情人關係塵埃落定，兩人和好如初，即使沒能復合成功，未來還是會有發展的空間。破鏡重圓的白羊座，雙方會更珍惜得來不易的緣份。

本週須注意的部分

健康運方面，水星與金星齊聚命宮，當心著涼感冒或病毒感染，容易引發呼吸道與喉嚨發炎，滿月發生在疾厄宮位，當心吃壞肚子，罹患腸胃炎。女性則要注意婦科方面的問題。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在財務宮位的滿月影響，購物會遇到不愉快的消費糾紛，甚至需要請執法人員來排解。這段時間不要借錢給朋友，對方會賴帳不還。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、火星、海王星相位良好，在十分困難的時期，會有德高望重的長者伸出援手，成為你重要的貴人。某些金牛座則是受到長輩疼愛，獲得許多資產或資源。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與伴侶或情感對象不愉快的事件一再重演，會因為一個小事件引爆過去累積的不滿，雙方分道揚鑣。感情穩定的金牛座，則可能與喜歡的人暫時需要遠距戀愛，感到寂寞。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到太陽影響，原本以為自己可以一個人搞定的事務，會因為能力上的不足，需要他人協助，但因為在職場上十分社恐，找不到可以求助的對象。若是願意向長者開口，事情並不會這麼糟的。

健康運方面，太陽、木星、天王星齊聚命宮，注意心血管方面的問題，代謝狀況不佳，有發福的傾向，內分泌失調，皮膚會長痘痘，或是一些疹子，多運動流汗，排除體內毒素，才能維持健康。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，水星與金星齊聚人際關係宮位，有許多交際應酬的邀約，與很久沒見面的故人聚會，此時人際關係十分討喜，會因為參加各式各樣的活動，認識新的人脈。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，對於目前的工作倦勤，而想辭職，某些雙子座則要當心無預警被裁員，或是因為人事調動，調整到另一個單位服務，但新的環境不太友善。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，或是因為生活太過緊繃，引發胃痛。女性則要注意婦科方面的問題。太陽、木星、天王星齊聚精神宮位，生活壓力較大，睡眠狀況不理想，容易作惡夢或睡不好。

學業運方面，在學業宮位的冥王星受到秘密宮位的太陽影響，會發現某些同學與指導者間有不可告人的秘密，甚至會觸法，對於這樣的學習環境感到擔憂，某些雙子座則是發現學校隱藏著一些潛規則，覺得努力唸書也沒有前途可言。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的水星結束逆行，與金星齊聚，許多問題修正完成，處理各種事務得心應手，並受到上司肯定，成為職場上受矚目的人物。某些巨蟹座兜兜轉轉，合約簽訂完成，即將執行一個光鮮亮麗的案件。

人際關係方面，太陽、木星、天王星齊聚人際關係宮位，會參與許多活動認識新的人脈，在你需要幫助時，會有貴人給予你協助。某些巨蟹座則是交際應酬的邀約較多，是同儕中不可或缺的核心人物。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，會有情敵與你競爭喜歡的人，對這段未穩定下來的戀情感到很不安。某些巨蟹座的情感關係有第三者介入，或是被親朋好友挑撥，而被對方封鎖聯繫管道。

學業運方面，土星、火星、海王星齊聚學業宮位，作業與報告產出困難，同時遇到較為嚴格的指導者，對於你學業的表現不滿意，而開始萌生換科系的念頭，或是轉選修其他老師的課程，壓力才不會這麼大。

獅子座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的水星結束逆行，與金星齊聚，出國旅行會受到高規格的款待，甚至因為特殊的身份，得到服務升等的待遇。某些獅子座會因為某些因素，行程延遲了幾天，而多遊覽了許多地方，覺得值得。

學業運方面，在學業宮位水星結束逆行，與金星齊聚，論文或是作品受到很高的評價，會有機會發表在重要的期刊上，或是參加大型的學術會議、展覽，學術，成就更上一層樓。

本週須注意的部分

工作運方面，進入志業宮位的太陽受到在夥伴宮位的冥王星影響，在職場表面看似光鮮亮麗，卻被合作夥伴陷害，過失讓你承擔。某些獅子座的同事或上司會做出違規或違法的事情，要當心牽連到自己。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，親人較為情緒化，容易發生較為激烈的爭執。某些獅子座則會為了工作需要搬家或離家，此時會找到適合的落腳處定居，塵埃落定。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的水星結束逆行，與金星齊聚，信用卡或帳務的麻煩問題終於解決，會在此時分期付款購買某個昂貴的物品犒賞自己。有投資習慣的處女座，投資標的終於止跌回升，可選在適當的時候出清，獲利了結。

考試運方面，滿月發生考試宮位，不論是參加國考，或是各種資格認證，會在此時收到成績單，結果會是自己所預期的。還是學生的處女座，考試結果會比自己預期的好，不拿手的科目也能跨越及格門檻。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到海外宮位的太陽影響，會需要使用大量的外語與人溝通，會暴露出自己的語言能力不足的缺失。某些處女座則是專業能力被質疑，自尊心受到打擊。

感情運方面，土星、火星、海王星齊聚感情宮位，和喜歡的人持續冷戰中，雙方可能因此漸行漸遠，雖然沒有正式提分手，卻已經感覺不到愛了。單身的處女座當心被恐怖情人糾纏，難以脫身。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的水星結束逆行，與金星齊聚，與前任情人順利復合，破鏡重圓。感情穩定的天秤座，兩人之間的問題溝通清楚，雙方和好如初，沒有疙瘩。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，某筆分期付款的債務清償完畢，經濟狀況會輕鬆許多。有投資習慣的天秤座，由於在財務宮位的木星與天王星呈現合相，投資標的價值水漲船高，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，土星、火星、海王星齊聚工作宮位，職場氣氛不佳，上司或同事火氣都很大，許多事情爭執不已。某些天秤座則要當心背上司黑鍋，受到嚴厲的處分，感到很不公平。

健康運方面，土星、火星、海王星齊聚健康宮位，依然要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，每天睡眠狀況不佳。太陽、木星、天王星齊聚疾厄宮位，注意心血管方面的問題，內分泌與代謝系統容易罹患慢性疾病。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的水星結束逆行，與金星齊聚，工作終於步入正軌，事情都能輕鬆完成，執行的業務受到客戶與上司肯定，會成為職場受矚目的人物。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，同時受到土星、火星、海王星在戀愛、子女宮位的影響，與情感對象的家庭價值觀不合，關係面臨難以跨越的障礙，某些天蠍座會因此被迫分手。感情穩定的天蠍座，需注意小孩與寵物的身體健康。

健康運方面，水星與金星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎。復發的痼疾有逐漸轉好的趨勢，但目前還在很辛苦的復健階段。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到太陽影響，鄰居因為裝修房子，造成居住環境吵雜、凌亂，使你感到不適。某些天蠍座的家人過度干涉自己的情感問題，而想離家出走。

射手座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的水星結束逆行，與金星齊聚，與前任情人舊情復燃，雙方成功復合。感情穩定的射手座，則是與戀愛對象回憶起過去的某些事件，使兩人對這段戀情更加珍惜。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月與在溝通宮位的冥王星影響，職場有些流言蜚語，波及到自己，使你萌生辭意。某些射手座因為與上司溝通不良，遭到資遣，覺得很不公平。

家宅運方面，土星、火星、海王星齊聚家宅宮位，家中有生病的親人脾氣不好，很難照顧，讓你感到十分疲倦。某些射手座的鄰居在整修房子，生活受到干擾。

健康運方面，太陽、木星、天王星齊聚健康宮位，同時太陽受到滿月能量以及冥王星影響，注意心血管方面的問題，代謝系統與內分泌容易罹患慢性疾病，睡眠品質不佳，容易做惡夢，精神不佳。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的水星結束逆行，與金星齊聚，會與家人有一起出遊的計畫，共享天倫之樂。某些摩羯座居住的環境經過整修後，終於恢復正常，生活煥然一新。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到在人際關係宮位的滿月影響，會有人追求你喜歡的對象，此時需要積極一點，免得被橫刀奪愛。感情穩定的摩羯座，則是會在情感對象、小孩或是寵物身上花很多錢，導致自己生活費用緊縮。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會在此時離開一個團體，或是與某些人漸行漸遠，道不同不相為謀。某些摩羯座的朋友情緒不佳，會封鎖與對方的聯繫管道，不想招惹麻煩。

溝通運方面，土星、火星、海王星齊聚家宅宮位，與週遭的人溝通不良，對方不僅無法理解你的意思，還產生一些誤會，造成彼此的不愉快。某些摩羯座被捲入流言蜚語的糾紛事件中，正在思考是否需要打破沉默為自己辯解。

水瓶座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位的水星結束逆行，與金星齊聚，此時出遠門遊覽，會受到良好的款待，甚至會因為特殊的身份，獲得升等的服務。某些水瓶座則是因為公務出差，差旅待遇極佳，還能在當地遊覽一番。

學習運方面，在學習、考試宮位的水星結束逆行，與金星齊聚，原本不及格的科目有機會補考，或是修改報告與作業，成績終於能及格。參加國考或任何資格認證，則會吊車尾跨越門檻，進入公家單位服務。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會完成一個任務或結束一個職務，未來到新的領域或是單位發展。某些水瓶座則要當心這段時間無預警被裁員，或是因為忙碌，萌生辭職的念頭。

家宅運方面，進入家宅宮位的太陽受到滿月影響，會因為工作的調整而需要離家或搬家。某些水瓶座家庭多了新的成員加入，自己的生活因此要改變，覺得不太習慣。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的水星結束逆行，與金星齊聚，經濟狀況逐漸回穩，有餘裕的資金可將帳單或債務清償。某些雙魚座會因為善用信用卡點數，消費獲得打折，買到物超所值的東西，感到愉悅。

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，想申請海外的交換學生，或是想出國留學、打工渡假，各項手續都已經通過審核，可塵埃落定。某些雙魚座則是完成到異國的旅遊旅行計劃，不論是交通與住宿都已安排妥當。

本週須注意的部分

健康運方面，土星、火星、海王星齊聚命宮，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時因為小小的病痛，睡眠也受到影響，這段時間需注意人身安全，一旦受傷或生病，會需要花較長的時間復健。

面試運、考試運方面，太陽、木星、天王星齊聚面試、考試宮位，受到滿月與冥王星影響，面試新工作會顯得不夠有自信，面試結果石沉大海。某些雙魚座因為準備不足，重要的公職考試或認證測驗結果不理想，覺得有些沮喪。

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