快訊

中國股市失去經濟動力！企業上市募資僅64億美元創新低

懶人包／快來用！蘋果iPhone儲值Suica爽送現金回饋 5步驟無痛賺優惠

黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了

「單身又懶又廢」婚後卻事業運爆發…為家庭天秤變認真、巨蟹變勇敢、他變另個人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為結婚後事業運爆發示意圖。圖/ingimage
圖為結婚後事業運爆發示意圖。圖/ingimage

結婚是人生大事，有些星座結婚可能最後會失去自己，有些星座則很適合結婚，兩人攜手向前，一起越變越好。搜狐網分享，這些星座婚後事業運勢極佳，有望成為人生贏家。

▍雙子座：婚前花花公子，婚後專一

說起「最愛玩」星座，雙子座絕對排第一。結婚前，雙子座超級瘋狂，他們隨性又自由奔放的性格，不在意理財和儲蓄，不在意安定和舒適，只在意自己開心嗎。

雙子座在感情方面也保持著隨遇而安的態度，可能同時與多名異性保持曖昧關係。然而，婚後的雙子座卻變了個人，一旦步入婚姻，雙子座會變得專注深情，他們會把工作和人際關係重心放在家庭上，熱愛伴侶，賺錢養家。

結婚後，雙子座會改掉很多不好的習慣，不再凡事只考慮自己，雙子也會把更多的精力投入到工作、才華和努力上，事業運自然會上升。

▍天秤座：心境穩定，銳意進取

對天秤座來說，先創業還是先成家，一直是很難的選擇。結婚前，天秤座熱愛享受生活，他們沒有太大的野心，但才華橫溢，他們往往不用太努力就能實現自己想要的生活。

有了家庭的天秤座，開始承擔家庭的責任，為家人的幸福和未來而努力。對婚後的天秤座來說，家庭、家人變成他們努力的一些動力。

結婚後，天秤座不會再猶豫猶豫。有一種塵埃落定的踏實感，他們開始有勇往直前的勇氣和決心，為家人更好的物質生活而不懈努力，在事業上表現越來越好。

▍巨蟹座：風雨同舟，攜手前進

巨蟹座在婚前很難在事業上有好表現，他們對職涯規劃不夠清晰，巨蟹座注重細節，但也缺乏一些果斷勇氣，常常會裹足不前。

但是結婚後，巨蟹座不再孤單，有了家人的支持和陪伴，當巨蟹座在工作中遇到困難時，他們不再直接逃跑，而是想著要克服困難。

對巨蟹座來說，婚姻不只是一個溫暖的港灣，更是他們想要守護的東西。只有自己變堅強了，婚姻才會更穩定。婚姻為巨蟹座帶來的樂觀向上的效果，也是事業上最好的助力。

星座

延伸閱讀

唐綺陽星座運勢週報：天秤感情注意警訊 1星座「財運佳」：有貴人協助

孤獨指數爆表！4星座有點孤僻、生活又很愜意　牡羊習慣單打獨鬥、巨蟹乖乖在家耍廢懶理人

善於隱藏！「4星座女」假溫柔真強勢 處女展現驚人毅力、天秤有獨立原則

水逆又來了！最慘受災戶是他「搖擺不定難溝通」　5星座上榜，雙魚管好嘴、巨蟹低調點

相關新聞

「單身又懶又廢」婚後卻事業運爆發…為家庭天秤變認真、巨蟹變勇敢、他變另個人

結婚是人生大事，有些星座結婚可能最後會失去自己，有些星座則很適合結婚，兩人攜手向前，一起越變越好。搜狐網分享，這些星座婚後事業運勢極佳，有望成為人生贏家。

容易被騙3星座！金牛被熟人害、雙魚同情心氾濫、「他」自認聰明好騙TOP1

人有百百款，有的人精明，有的人卻憨憨的，很容易被人欺騙，但是他們就算被騙也不難過還是很快樂，俗話說「吃虧是福」，搜狐網分享，容易被人騙，卻懂得吃虧是福的幾大星座。

大門風水「10大禁忌」快檢查！輕則破財…重則衰全家

大門是整個住宅進氣的方向，在房屋建築中稱為「納氣之口」，因為大門影響著一間房子好壞氣流的出入，所以也就決定了居住者運勢的好壞。

四生肖相親遇到好緣份！屬蛇適合文藝咖 1類人約會首選高級餐廳

相親遇到好緣分！塔羅牌老師艾菲爾發文指出，四大生肖具有開放的心態和積極的態度，他們願意主動尋找愛情，因此有機會在相親的過程中遇到對的人。

每日星座運勢／金牛爭強好勝若賭氣 容易遭受挫折

2024-04-16牡羊座短評：愛心改變運勢。【整體運★★★☆☆】有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，但花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做

A型怕被說閒話、這血型最怕被問這題！四血型「容易緊張」情境曝光

在遇到一些特殊情況時，即使表面上盡可能想鎮定，但內心可能還是會受到事態影響，感到手足無措。日本網站「占TV」近來就分析四種血型，在碰到什麼狀況，內心會感到相當緊張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。