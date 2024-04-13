高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

12星座中，有些人一開始給人一種很容易接近的態度，對待人也相當謙遜有禮貌，不過接觸久了後，發現自己卻也不是這麼了解他們，甚至有時候不理解他們做出那些「出乎自己預料」的事情，搜狐網列出4大星座就是如此讓人「難以接近」。

天蠍座一開始就給人一種冷靜的感覺，即使坐在天蠍座旁邊都會感覺到一種疏離感，所以一開始想要接近天蠍座本來就是一件比較難的事情，在接觸之後就會發現，天蠍座真的是一個腹黑的人，他們可以用一句話就終結整個對話。

處女座是一個理性的星座，他們對於有些事情的堅持和執著，總會讓周圍的人感到無法理解。而處女座又是一個想法容易變化的人，他們有時候會過於認真，這往往讓人難以忍受，所以很多人都覺得自己無法了解處女座。

雙子座就是一開始看起來容易接近的人，的確，雙子座的人社交能力很強，哪怕是不熟悉的人，雙子座都能和他們有很好的交流。但是就算和雙子座有很長時間的交流，還是覺得看不出雙子座內心真實的想法，也沒辦法和他們非常深的交流。

水瓶座和雙子座一樣，都是社交能力非常強的星座，自己身邊的朋友很多，但是很少有摯友。因為水瓶座天生的不安全感，會讓水瓶座在一開始就把自己和別人畫一條界線，雖然水瓶座對人很誠實，也很樂於助人，但真正了解他們的人並不多。

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