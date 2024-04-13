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智商很高內心卻荒涼！這星座常突然感到抑鬱「不知道未來的路」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／canva
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生活中，有一些人明明很聰明，但卻常常感到很壓抑，總是覺得自己活得很累，內心是荒涼的，搜狐網列出有一個星座正是如此，明明有很好的潛力，卻不知道自己人生的路在哪裡，那個星座正是牡羊座。

牡羊座雖然平時看起來熱情開朗、豁達自信，但其實內心常常感到淒涼。

這是因為牡羊座是非常聰明、智商很高的人，他們具有出色的洞察力和在人群中很高的存在感，走到哪裡都受到別人的歡迎、喜歡。

不過快樂和悲傷是無法分開的兩件事，這兩種情感是相互依存的，正因為牡羊座屬於報喜不報憂的類型，所以在面對各種問題和困境的時候，他們依然表面上顯得平靜從容，什麼都沒發生的樣子。

但真正理解他們的人都知道，他們是強迫自己去忍受，他們心地太善良了，因此一個平常陽光明媚的人，可能會在某個時刻突然變得抑鬱。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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