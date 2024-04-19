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開運祈福…「水晶能量水」給你正向好能量

方言文化／ 文‧潔瑪．佩特布里奇
圖/水晶能量水示意圖。圖/ingimage
圖/水晶能量水示意圖。圖/ingimage

水晶能量水

水晶能量水很適合用來療癒身體病痛，或是改善某些根深柢固的問題。將水晶放在水中或旁邊一段時間後，水就會產生與水晶相同的振動，使其也擁有與水晶相同的頻率和療癒特性。

能量水是一種很實用的水晶療癒法，能幫助我們追求更正向的成果。有的水晶因為太重，難以隨身攜帶，此時就可用能量水代替。此外，能量水也有價格上的優勢，如果你只能負擔得起小顆的滾石（tumblestone，即已經過打磨、表面光滑的水晶），不妨利用這些滾石製作能量水，將小顆水晶的能量最大化，產生和巨大晶體一樣的效果。

直接法與間接法

製作能量水的直接法，就是將水晶直接放入水中。但這種方式只適用於一部分的水晶。因為有些水晶會在水中生鏽、分解並殘留，若喝下肚可能有害人體。為了避免這些疑慮，建議大家只使用經妥善打磨過的水晶，並於事前確認此水晶是否適合放入水中。若你並不確定水晶能否放入水裡，那就使用間接法製作能量水：將水晶放在裝了水的水杯或水瓶旁即可。由於地球上的一切都有能量，即使只是放在旁邊，水晶的振動仍會傳至水中，使水也產生相同的頻率。

製作水晶能量水

製作水晶能量水，需要準備：你所選擇的水晶、一個水壺、蒸餾水或無氣泡的礦泉水、薄紗布或平紋細布、細繩或麻繩，以及一個深色的玻璃容器（此項目並非必備）。

1.將水壺放在室外早晨的陽光下，或夜晚的滿月下照射（見第33頁）。

《療癒水晶處方箋》。圖／方言文化提供
《療癒水晶處方箋》。圖／方言文化提供

2.將水晶淨化後，放入水壺中或水壺旁（見第18頁的直接法與間接法）。

3.將水注入壺中，壺口蓋上薄紗布或平紋細布，並用繩子固定，然後靜置至少3小時。

4.在水壺周圍擺一圈白水晶，水晶尖端朝向水壺，可替能量水充電。

5.打開壺口的紗布或細布（若使用直接法，則需先將水晶從水中取出），便能立即飲用。大家也可以將能量水倒入深色玻璃容器，放在冰箱保存至多一週；每天最多飲用一杯。

以上步驟是傳統的能量水製作法，可能稍嫌繁雜一些。若想快速製作一瓶能量水，也可淨化一塊滾石之後，放在飲用水中（或旁邊）20分鐘，取出水晶之後，即可直接飲用。

(本文摘錄自《療癒水晶處方箋》，方言文化出版，未經同意禁止轉載。)

水晶

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