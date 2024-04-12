「水逆」名人桃色風暴還有下波？本月吠陀星座運勢：雙子事業第一、水瓶財運第一

4月2日水星開始逆行並進入白羊座的甘達點，4月10日再逆行回到雙魚座與4/8日全食的「太陽金星囉喉」合 相，並再次進入雙魚座的甘達點！ 特別是4/10-4/13這幾天「水星太陽」都在雙魚座甘逹，除了要特別注意地震海嘯洪水等天災之外，尤其是台灣更要謹防超大雷暴雨讓受災區更加雪上加霜！同時也非常不利溝通與談判，因為水星代表我們的感知能力和神經系統，水逆甘達可能會讓大腦變得混沌造成誤判或視力模糊之類！

水逆除了要注意交通工具意外災難，其他與網路電腦相關的技術也容易出現障礙，包括個人資訊外洩以及各種網路假消息詐騙和陰謀論甚囂塵上，民眾一定要小心判斷！

4月23日火星離開土星也進入雙魚座與「羅喉水星」合相，特別是4/23-4/25這兩天會碰到水逆（4/26水星才恢復順行），火星的能量 是激烈而暴力的，進入雙魚確實會增加更多跟海域相關風險（譬如火山爆發），以及新型病毒或細菌毒物的蔓延。與此同時，金星也進入雙魚、白羊的甘達，關於公眾人物跟金錢或權色有關的醜聞或秘密可能再度曝光！

（吠陀星座，請依照出生月日對應星座）

▍牡羊座 (4月14日 ～ 5月14日)

事業運★★★★ (4顆星)

團隊合作更加融洽，有助於實現共同目標。

感情運★★ (2顆星)

情緒上的不穩定容易導致衝動決定，影響感情和諧。

財富運★★★★ (4顆星)

財務狀況呈現穩步增長，可能有意外的財務收益。

▍金牛座 (5月15日 ～ 6月15日)

事業運★★★ (3顆星)

可能面臨阻礙和困難，但仍有機會進展。

感情運 ★★(2顆星)

關係出現不穩定，導致情感上的混亂。

財富運★★ (2顆星)

財務壓力增加，可能有突如其來的支出。

▍雙子座 (6月16日 ～ 7月16日)

事業運★★★★★ (5顆星)

可能有更多機會和好運降臨。

感情運★★★ (3顆星)

工作壓力影響感情，需注意溝通。

財富運★★★+0.5★ (3顆半星)

財務狀況平淡，可能缺乏明顯增長或損失。

▍巨蟹座 (7月17日 ～ 8月16日)

事業運★★★ (3顆星)

善於溝通合作，能實現成功和成就。

感情運★★★+0.5★ (3顆半星)

可能與舊識擦出愛火，但關係可能曲折煎熬。

財富運★★★★ (4顆星)

可能有意外的財務收益，有利於投資。

▍獅子座 (8月17日 ～ 9月16日)

事業運★★★ (3顆星)

可能遇到挑戰，但也有機會帶來成功。

感情運★★★★ (4顆星)

感情穩定，關係牢固和融洽。

財富運★★ (2顆星)

可能有意外支出，但也可能有意外收入。

▍處女座 (9月17日 ～ 10月17日)

事業運★★ (2顆星)

合作關係衝突增加，需注意溝通。

感情運★★★ (3顆星)

情感變得激烈，但也有機會開展新關係。

財富運★★★★ (4顆星)

有利於與合作夥伴或客戶的利益增加。

▍天秤座 (10月18日 ～ 11月16日)

事業運★★★(3顆星)

工作環境變得緊張，需更努力克服困難。

感情運★★★ (3顆星)

溝通不良導致情感衝突，需注意工作壓力。

財富運★★ (2顆星)

可能有意外支出，金錢上會有困難。

▍天蠍座 (11月17日 ～ 12月15日)

事業運★★★ (3顆星)

可能出現錯誤，但也有機會成功。

感情運★★★★ (4顆星)

桃花運勢旺盛，可能遇見有緣人。

財富運★★★★ (4顆星)

財務狀況良好，有利於投資。

▍射手座 (12月16日 ～ 1月14日)

事業運★★★ (3顆星)

可能面臨挑戰，但接受考驗是成長的機會。

感情運★★★ (3顆星)

工作忙碌可能影響感情，需小心處理。

財富運★★★★ (4顆星)

財運良好，有意外收益的機會。

▍摩羯座 (1月15日 ～ 2月12日)

事業運★★★ (3顆星)

需小心身邊的人，但也有成功機會。

感情運★★ (2顆星)

可能面臨感情挑戰，需冷靜應對。

財富運★★★★ (4顆星)

財務狀況良好，有利於投資。

▍水瓶座 (2月13日 ～ 3月14日)

事業運★★ (2顆星)

情緒波動大，需要自我調節。

感情運★★★ (3顆星)

需要溝通解決問題，避免金錢壓力影響關係。

財富運★★★★★ (5顆星)

財運提升，有意外收益的機會。

▍雙魚座 (3月15日 ～ 4月13日)

事業運★★★ (3顆星)

努力工作會有成果，遇到小人也會受到幫助。

感情運★★★★ (4顆星)

感情融洽，有助於情感深化。

財富運★★★ (3顆星)

財務狀況平淡，需注意控制支出。

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