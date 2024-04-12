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水逆惹怒12星座的方法！白羊任何事、金牛被爽約、「這星座」被比較還輸了
你是否曾在無意中惹毛別人呢？有時只是無心的一句說話，或是一個動作，都有可能惹到12星座，他們各自的雷點到底在哪？尤其4月1日-4月25日正逢水逆期間，一定要多注意。
▍白羊座
・任何讓白羊座看不順眼的事情
・脾氣快來快去
▍金牛座
・突然被通知改變原定計劃
・準備好出門，但被爽約
・物非所值
・要為自己沒做錯的事道歉
・感覺到自己不被需要
▍雙子座
・裝聆聽或沒有在聽
・遲到，而且遲到很多
・雙子自己玩笑話過頭，而對方生氣了，雙子座會更氣
▍巨蟹座
・生悶氣而你看不出來
・說氣話而你真的相信
・開玩笑開過頭
・說好煮飯給你吃而你回家卻說飽了
▍獅子座
・付大錢得不到優質的服務
・被人否定自己的努力
・受到不公平的對待
・被老闆當眾指責
・被拿去比較，並輸了
▍處女座
・同一件事問處女座三次
・講話講一半
・直接點出處女座缺點
・沒人記得處女座的生日
・牙膏從中間開始擠
▍天秤座
・自己很努力想做的事情，別人一下就完成了
・發現自己活在謊言中
・裝生氣結果無人理會
・不想解決的事被迫馬上面對
▍天蠍座
・很多生活上的細節
・不公平的事情
・被朋友出賣背叛
・很多時候是自己惹自己生氣
▍射手座
・被管太多
・不聰明的人
・不聰明的人問不聰明的問題
・明知故問
・自信過頭的言論
▍魔羯座
・阻礙計劃的進行
・工作態度不認真
・被強迫改變
・不守規距的人
・隨和說承諾又做不到的人
▍水瓶座
・罵水瓶座的家人
・水瓶座自己抱怨的事情，只有水瓶座可以抱怨
・水瓶生氣的點都很奇怪，而你說這樣也能生氣喔，水瓶座會認真生氣
▍雙魚座
・打破自己原則
・說一套做一套
・生氣時沒人哄
・一直講大道理
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
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