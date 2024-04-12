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水逆惹怒12星座的方法！白羊任何事、金牛被爽約、「這星座」被比較還輸了

聯合新聞網／ 12talks
圖為被人惹毛示意圖。圖/ingiamge
圖為被人惹毛示意圖。圖/ingiamge

你是否曾在無意中惹毛別人呢？有時只是無心的一句說話，或是一個動作，都有可能惹到12星座，他們各自的雷點到底在哪？尤其4月1日-4月25日正逢水逆期間，一定要多注意。

▍白羊座

・任何讓白羊座看不順眼的事情

・脾氣快來快去

▍金牛座

・突然被通知改變原定計劃

・準備好出門，但被爽約

・物非所值

・要為自己沒做錯的事道歉

・感覺到自己不被需要

▍雙子座

・裝聆聽或沒有在聽

・遲到，而且遲到很多

・雙子自己玩笑話過頭，而對方生氣了，雙子座會更氣

▍巨蟹座

・生悶氣而你看不出來

・說氣話而你真的相信

・開玩笑開過頭

・說好煮飯給你吃而你回家卻說飽了

▍獅子座

・付大錢得不到優質的服務

・被人否定自己的努力

・受到不公平的對待

・被老闆當眾指責

・被拿去比較，並輸了

▍處女座

・同一件事問處女座三次

・講話講一半

・直接點出處女座缺點

・沒人記得處女座的生日

・牙膏從中間開始擠

▍天秤座

・自己很努力想做的事情，別人一下就完成了

・發現自己活在謊言中

・裝生氣結果無人理會

・不想解決的事被迫馬上面對

▍天蠍座

・很多生活上的細節

・不公平的事情

・被朋友出賣背叛

・很多時候是自己惹自己生氣

▍射手座

・被管太多

・不聰明的人

・不聰明的人問不聰明的問題

・明知故問

・自信過頭的言論

▍魔羯座

・阻礙計劃的進行

・工作態度不認真

・被強迫改變

・不守規距的人

・隨和說承諾又做不到的人

▍水瓶座

・罵水瓶座的家人

・水瓶座自己抱怨的事情，只有水瓶座可以抱怨

・水瓶生氣的點都很奇怪，而你說這樣也能生氣喔，水瓶座會認真生氣

▍雙魚座

・打破自己原則

・說一套做一套

・生氣時沒人哄

・一直講大道理

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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