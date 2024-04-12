祖上積陰德才能娶得到的4個生肖女！溫柔賢慧 人品又非常好

婚姻是一輩子的，在感情路上必定要慎選對象，選到一個好老婆，不僅可以少奮鬥10年，也能讓家庭生活平順安穩，在十二生肖中，就有幾個生肖溫柔賢慧，需要祖上積陰德才能娶得到，一起來看看是哪幾個生肖。

第四名：狗

忠實可靠的狗寶寶，雖然有時候個性急躁，又有點頑固，但確實是非常可靠的伴侶，只要是她們認定的人，就會坦誠相待，並且無怨無悔的待在你身邊，另外她們非常忠誠，只要你遇到了困難，就會全力相挺，甚至是不計後果，假使有人欺負你了，狗寶寶也會站出來替你出氣，永遠和你在同一條陣線上。

第三名：牛

任性固執的牛寶寶，行為上非常謹慎，性情則是非常內斂，她們往往不知道有人在追求她們，甚至以為只是普通朋友，一旦你擄獲了她們的心，牛寶寶就會願意替你完成任何事情，雖然在相處上少了點浪漫，但卻非常務實，能夠勤儉持家，處裡各種大小事，而且責任心強，能讓你無後顧之憂的在外打拚。

第二名：猴

性情多變的猴寶寶，常讓人無法猜透她們的心思，最厲害的就是她們八面玲瓏的交際手腕，從街訪鄰居到公司同事都能處理得恰到好處，成為你的最佳公關，讓你在事業以及生活上的人際關係保有良好的狀態，如果你是從事生意，那麼猴寶寶會是你最強大的推銷員，幫助你一起乘風破浪，開創事業巔峰。

第一名：龍

仙氣飄飄的龍寶寶，其實性格剛烈，常會盛氣凌人，但她們不太會無理取鬧，同時也是后宮最好的主持者，溫柔賢慧的她們能把家務事打理得井井有條，讓你無須為家中瑣事煩惱，而且龍寶寶知書達禮，有才能又聰明，在很多時候都能給予你建議和引導，不僅是最好的軍師，更是亦師亦友好伴侶。

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