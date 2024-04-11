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黃子佼吠陀星盤看出「特殊癖好成癮」？占星師：業力反噬很凶險

旺好運／ 李靜唯老師
黃子佼被控性騷擾或強制猥褻罪嫌，最終獲不起訴，又被曝他購買持有少女被偷拍的不雅影片，引發譴責。本報資料照片
黃子佼被控性騷擾或強制猥褻罪嫌，最終獲不起訴，又被曝他購買持有少女被偷拍的不雅影片，引發譴責。本報資料照片

經過了0403地震的衝擊之後，水逆甘達&眾星齊聚在雙魚座，所有讓人匪夷所思的愛恨情仇正在上演。

2023/6/19黃子佼爆出「MeToo」風波雖然不起訴，如今卻因違反兒少性剝削再度引發輿論譁然，他可能永遠也想不到在劫難逃，同時也讓他令人匪夷所思的「隱疾」曝光！去年才分析過黃的塔羅密碼，在「死神」之後迎來「節制」流年，但「節制」正逆位差異很大，正位大旺人際桃花，逆位卻會受到眾人批判！

吠陀占星上昇雙魚座的黃子佼，去年11/29羅喉進入雙魚座時吠陀占星專家李靜唯老師曾經寫下給吠陀雙魚的建議，「2024年要特別注意婚姻或情感問題，有可能會面臨人生很大的創傷或挫敗，必須學會放下對感情的執念，千萬不要借酒澆愁愁更愁！也要注意跟合作夥伴之間的是非，不宜發展新的事業！已婚之人婚姻可能面臨背叛或被背叛，必須學會控制自己容易沈溺或上癮的情緒並培養高情商！」

「金星火星土星」合相有強烈的犯罪心態與自甘墮落的傾向

李靜唯老師表示，黃子佼吠陀星盤三宮很強，三宮是跟傳媒&經理人有關的宮位，金星入廟在金牛座代表他有很強的貴人運，可是他的12宮（印占最凶的宮位）主星也是「金星火星土星」合相，金星跟性慾有關，土星跟業力有關，火星則跟官非有關，三星合相會讓個案內心存有強烈的犯罪心態與自甘墮落的傾向！12宮跟各種成癮症狀有關，譬如（戀童癖，毒癮，酒精中毒等），同時也代表黃子佼背後的秘密敵人甚為凶險！印度人認為這樣的星盤一旦運勢走入大凶就有可能被驅逐於種姓之外，甚至過著沒有尊嚴的生活，形同放逐！12宮對應的就是雙魚座，雙魚座也隱含「重生」的意味，意謂著死後靈魂的歸屬，究竟是得到解脫還是審判的開始？在在都懸乎於人的一念之間！

黃子佼是屬於少年得志的格局，但一生大起大落，被冷凍10年之後再度強勢回歸，2014到2022正走他人生最旺的木星大運，只可惜早發之人如果不愛惜羽毛就容易大破，這一切都跟他獨特的「癖好」有關，去年6月土星逆行時黃已經走土星大運了，土星是印占最長及最凶的凶星，同時也是被業力反噬，因果報應的開始！禍不單行的是黃子佼今年又走「土星大運計都流年」，再加上流年星象「計都」就在黃的7宮，7宮是夫妻&合夥宮位，本命「羅喉」及流年「羅喉」都在黃的命宮，在「計都羅喉」雙重夾擊之下，2024年底前確實要注意他的身心狀況！

黃子佼成也自己敗也自己

黃子佼是一個絕頂聰明的人，只可惜聰明反被聰明誤！他一生有兩次最大的劫數，一次是在30歲之前，一次則是在52~62歲這10年，兩次都跟他對情慾的貪婪與強烈的控制欲有關！如果以中國的紫微斗數來論，其中兩個跟前世因果有關的宮位，一個是「福德宮」一個是「來因宮」，黃這個大運的福德宮被財帛宮的「權忌」衝破，一生成也女人敗也女人；而他這一世最大的業力不是任何人，而是他自己！

也許黃子佼的心真的病了！

李靜唯老師表示，雖然她對兒童性剝削絕對零容忍，但此時此刻也不想再落井下石，誠心呼籲黃子佼能夠勇於面對自己過去的錯誤，真心實意的跟所有被害人道歉，一味在暗黑中自殘自虐非但解決不了問題，更重要的是自己的妻女情何以堪？如果不想讓孩子重複自己原生家庭的悲劇，那就在這一刻起學會真心懺悔及修心吧。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

MeToo 星座 黃子佼

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