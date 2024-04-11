快訊

12星座如何擋「職場小人」？牡羊別當出頭鳥、天蠍要妥協、兩星座收斂鋒芒

向北漂說掰掰？南科產值勝過竹科 台南人薪資超車高雄

南韓國會選舉執政黨慘輸！國務總理韓悳洙請辭 尹錫悅虛心接受民意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12星座如何擋「職場小人」？牡羊別當出頭鳥、天蠍要妥協、兩星座收斂鋒芒

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場同事補刀示意圖。圖／ingimage
圖為職場同事補刀示意圖。圖／ingimage

都說職場如戰場，平常好同事，遇上利害關係，也可能隨時捅人一刀。搜狐網分享「如何抵禦防範職場中的小人：12星座的應對之法」，快學學防身之道！

▍牡羊座：謹言慎行 別強出頭

牡羊個性直率，說話常不經大腦脫口而出，坦率衝動的性格容易被有心人利用，常常一時意氣，牡羊就成了容易被棒打的「出頭鳥」。要學會三思後行，想清楚能做到再承諾，免得落人話柄。

▍金牛座：保持開放 要有彈性

擇善固執的個性，讓金牛常常容易得罪人。金牛堅持既定立場，守舊又不知變通，更可能惹來小人攻擊。建議金牛偶爾要學會變通，婉轉說話，能保全自己，事情也更順利。

▍雙子座：時而強勢 不可太軟

雙子天生很聰明，是說話高手，身段也柔軟，偶爾雙子「扮豬吃老虎」，有些人卻真的以為他們好欺負。建議雙子不要覺得別人是笨蛋，偶爾表現出自己強勢那面，讓小人知難而退。

▍巨蟹座：懂得拒絕 保護自己

巨蟹體貼又善良，常常會被小人占便宜，甚至把工作推給你們。建議巨蟹要學會拒絕，不要每次都被「凹」，多拒絕幾次，別人才知道你的底線。

▍獅子座：三思而後言 隱藏鋒芒

獅子超級自負，又鋒芒外露，在職場上很容易招忌。再加上獅子說話常常一時意氣，口無遮攔，容易被有心人抓住小辮子告狀。建議獅子要三思後言，注意自身的態度，凡事適可而止。

▍處女座：克制熱情 防微杜漸

處女對工作細心，在職場上非常熱心，常給建議幫助同事。在職場上，處女座很容易成為可靠的前輩，但是太過熱心管太多，也很容易遭到有心人利用。建議處女和人保持距離，不要過度插手別人工作比較好。

▍天秤座：可以委婉 但該說的要說

天秤座個性圓滑，和職場上每個人都能很好相處，他們希望保持和諧，所以從來不說狠話，總是「好好先生」、「好好小姐」的樣子。溫和的個性有時候會招來小人欺負，建議天秤偶爾要表達自己真實情緒，不滿也要說出來。

▍天蠍座：不求完美 偶爾妥協

天蠍座思想敏捷，正義感十足，在職場上也會「得理不饒人」指出別人錯誤，「非黑即白」的價值觀，讓天蠍很容易得罪人。建議天蠍偶爾要妥協，不要咄咄逼人。

▍射手座：勇於認錯 別推責任

射手座慷慨善良，樂於助人，也很能帶動工作氣氛。射手的缺點是遇到事情逃避，犯了錯更是滔滔不絕推卸責任，更容易落入小人話柄。建議射手座在職場上，要勇於認錯改進，不要硬凹。

▍摩羯座：坦誠以待 別藏太深

魔羯工作能力一流，他們冷靜優雅，情緒淡淡的，很多話都藏在心裡，在職場上反而容易被認為「城府深、心機重」，很容易成為小人箭靶，建議摩羯座偶爾要對人坦承以待，讓別人知道真實的你，避免不必要的誤會。

▍水瓶座：低調謙遜 別太做自己

水瓶才華洋溢，頭腦聰明，思想自成一格，行事不同一般人。在職場中很容易因為過分突出，引起小人的覬覦。建議水瓶要收起光芒，低調謙虛，也要顧慮同事感受，別太我行我素了。

▍雙魚座：保持警覺 不輕易相信

雙魚座天真善良，很容易相信別人，在職場上這種特質，很容易被有心人利用，建議雙魚要對人保持一點戒心，畢竟職場上不是每個熱心的前輩都是好人，才能更好的保護自己。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 職場

延伸閱讀

個性超固執！「3星座」一旦倔起來誰都說服不了 金牛聽不進人話、牡羊很氣人

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹感情別太尖銳 金牛直覺有如神助

鹹魚翻身！4月財運星座TOP5 天蠍正偏財都好、處女能達心中目標

12星座的曖昧期！牡羊射手隨時想跑、金牛隨傳隨到、「這星座」已經看婚紗了、

相關新聞

恆河火葬場現場直擊！他們在這裡等死…更等待上天堂

能夠在馬尼卡尼卡火化，是多麼的幸福啊！多少人不辭勞苦移民到這裡，終其一生不再踏出聖城一步；又有多少人在重病垂危或年老將逝時來到這裡，住進恆河邊的「垂死收容所」，他們都只有一個渴望，就是能在這座有著恆河流過、受著濕婆保護的光明之城裡，嚥下最後一口氣。

超強桃花運上身！這些星座4月份愛神降臨 你在名單上嗎？

最近氣溫回升明顯，陽光也明媚起來，你有沒有感受到連空氣都變得輕鬆愉快了呢？這種風和日麗的浪漫氛圍，一定會養育出許多愛意充盈的故事，說不定你就是其中的一個主角哦。就跟著科技紫微網來看看，哪些星座在本月擁有超強桃花運？太陽星座和上升星座都可以參考喔！

12星座如何擋「職場小人」？牡羊別當出頭鳥、天蠍要妥協、兩星座收斂鋒芒

都說職場如戰場，平常好同事，遇上利害關係，也可能隨時捅人一刀。搜狐網分享「如何抵禦防範職場中的小人：12星座的應對之法」，快學學防身之道！

未來2周「3生肖」運勢大吉！不但有好事登門 甚至能「橫財暴漲」

4月一轉眼的時間就來到了中旬，經歷過清明節氣後，有哪些生肖將要鹹魚翻身、逆勢起飛了呢？搜狐網列出了未來兩周內有3大生肖運勢大吉，除了好事登門外，還能受到貴人幫助，甚至橫財暴漲，快來看你有沒有上榜吧！

每日星座運勢／天秤賺錢切勿太激進 不要試圖投機

2024-04-11牡羊座短評：需要抉擇的時候，就應該當機立斷。【整體運★★★★☆】衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到

四生肖害人害己下場慘！蛇鼠愛算計、豬不帶腦子、「這生肖」耍賤招被看穿

有些人為了金錢、權利，為了往上爬，不惜選擇利用與傷害他人，用盡心機的結果，有可能就是失去朋友，或反被陷害。旺好運分享，以下4個生肖做壞事往往最終都會害到自己！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。