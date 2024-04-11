12星座如何擋「職場小人」？牡羊別當出頭鳥、天蠍要妥協、兩星座收斂鋒芒

都說職場如戰場，平常好同事，遇上利害關係，也可能隨時捅人一刀。搜狐網分享「如何抵禦防範職場中的小人：12星座的應對之法」，快學學防身之道！

▍牡羊座：謹言慎行 別強出頭

牡羊個性直率，說話常不經大腦脫口而出，坦率衝動的性格容易被有心人利用，常常一時意氣，牡羊就成了容易被棒打的「出頭鳥」。要學會三思後行，想清楚能做到再承諾，免得落人話柄。

▍金牛座：保持開放 要有彈性

擇善固執的個性，讓金牛常常容易得罪人。金牛堅持既定立場，守舊又不知變通，更可能惹來小人攻擊。建議金牛偶爾要學會變通，婉轉說話，能保全自己，事情也更順利。

▍雙子座：時而強勢 不可太軟

雙子天生很聰明，是說話高手，身段也柔軟，偶爾雙子「扮豬吃老虎」，有些人卻真的以為他們好欺負。建議雙子不要覺得別人是笨蛋，偶爾表現出自己強勢那面，讓小人知難而退。

▍巨蟹座：懂得拒絕 保護自己

巨蟹體貼又善良，常常會被小人占便宜，甚至把工作推給你們。建議巨蟹要學會拒絕，不要每次都被「凹」，多拒絕幾次，別人才知道你的底線。

▍獅子座：三思而後言 隱藏鋒芒

獅子超級自負，又鋒芒外露，在職場上很容易招忌。再加上獅子說話常常一時意氣，口無遮攔，容易被有心人抓住小辮子告狀。建議獅子要三思後言，注意自身的態度，凡事適可而止。

▍處女座：克制熱情 防微杜漸

處女對工作細心，在職場上非常熱心，常給建議幫助同事。在職場上，處女座很容易成為可靠的前輩，但是太過熱心管太多，也很容易遭到有心人利用。建議處女和人保持距離，不要過度插手別人工作比較好。

▍天秤座：可以委婉 但該說的要說

天秤座個性圓滑，和職場上每個人都能很好相處，他們希望保持和諧，所以從來不說狠話，總是「好好先生」、「好好小姐」的樣子。溫和的個性有時候會招來小人欺負，建議天秤偶爾要表達自己真實情緒，不滿也要說出來。

▍天蠍座：不求完美 偶爾妥協

天蠍座思想敏捷，正義感十足，在職場上也會「得理不饒人」指出別人錯誤，「非黑即白」的價值觀，讓天蠍很容易得罪人。建議天蠍偶爾要妥協，不要咄咄逼人。

▍射手座：勇於認錯 別推責任

射手座慷慨善良，樂於助人，也很能帶動工作氣氛。射手的缺點是遇到事情逃避，犯了錯更是滔滔不絕推卸責任，更容易落入小人話柄。建議射手座在職場上，要勇於認錯改進，不要硬凹。

▍摩羯座：坦誠以待 別藏太深

魔羯工作能力一流，他們冷靜優雅，情緒淡淡的，很多話都藏在心裡，在職場上反而容易被認為「城府深、心機重」，很容易成為小人箭靶，建議摩羯座偶爾要對人坦承以待，讓別人知道真實的你，避免不必要的誤會。

▍水瓶座：低調謙遜 別太做自己

水瓶才華洋溢，頭腦聰明，思想自成一格，行事不同一般人。在職場中很容易因為過分突出，引起小人的覬覦。建議水瓶要收起光芒，低調謙虛，也要顧慮同事感受，別太我行我素了。

▍雙魚座：保持警覺 不輕易相信

雙魚座天真善良，很容易相信別人，在職場上這種特質，很容易被有心人利用，建議雙魚要對人保持一點戒心，畢竟職場上不是每個熱心的前輩都是好人，才能更好的保護自己。

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