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「厚臉皮」三星座什麼都敢做！金牛為保命、巨蟹為色、他為財豁出去

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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每個人都有不為人知的一面，當遇到某些狀況，可能就會有一些厚臉皮的行為出現，占星師艾菲爾在《命運好好玩》節目中分享三個最不要臉的星座，當他們遇到下面情況，什麼事都做得出來。建議參考太陽星座、上升星座和水星星座

▍第三名：金牛座／生死攸關

當金牛座遇上一些「生死攸關」的狀況，他們就會為了自保而有一些不要臉的行為。假如金牛座遇到敵軍嚴刑逼供，他們絕對會為了自保，保障自己的生命安全馬上將實情全部說出來。

▍第二名：巨蟹座／感情方面

巨蟹座的不要臉會出現在「情感」方面，雖然巨蟹是顧家形象的代表，但其實他們生來就有一點花心，如果遇到小三或是有婚外情的狀況發生，巨蟹座其實是會拋家棄子的，嚴重的甚至會拋棄整個家庭，所以整體來說會讓別人批評他們有點不要臉。

▍第一名：雙魚座／騙財高手

雙魚座會在「利益」方面，容易出現一騙再騙、不要臉的狀況出現，主要說詐騙集團為了騙取他人錢財，而假冒身份或是用一些騙人的手法，其中根據調查，雙魚座的比例較高一點。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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