別人都說「這間廟很靈」！你拜完卻不舒服？驚人真相曝…

這些年來，不少人在網路論壇平台留言質疑「聽說XX地OO宮廟，神明是否不見了？」底下回應的內容不乏一堆離譜誑語，諸如臆測「因為這地方窮鄉僻壤，沒有拜香燒金，香火沒旺，神明的心情怎麼會爽快？」、「OO廟祝手腳不乾淨啦！」、「你想想看， 在這裡拜神求了這麼多次，哪次應驗過？」……

如果宮廟本身行事風格嚴謹、樂善好施、宗旨勸人為善，且成員品德受人敬重，多年來始終如一，基本上就毋須疑神疑鬼。再者，網路一堆酸民「練肖話、話唬爛」，假訊息一大堆，若照單全收，深信不疑，那你未免也太好騙了吧？

在任何國家、任何地方，難免出現極少數宮廟或教堂「神明回天庭，不再返人間」景況，成因各有不同，但請不要把極少數繪聲繪影的個案，渲染成「到處都是」，那是對諸多神明的大不敬，也在抹煞絕大多數廟方執事人員辛勞。

總之，你只要對信仰的神明夠虔誠、有信心，毋須擔憂「神明落跑」問題，祂永遠守護在你心中，並在你習慣前往的宮廟、教會或祈禱場所看顧著你。

另一個常見問題是：我怎麼知道某宮廟、神壇或教堂「跟我合不合」？

在詢問各方說法綜合後，謹此提供幾項參考原則：

一、如果你前往特定場所之前或之後，短時間內感覺頭暈目眩、噁心想吐、頻冒冷汗、身體發寒等狀況，除去生理上病症因素之外，這個場所當時的氣場和磁場，可能暫時與你體質不相合，或者你過度敏感，建議你短期內暫時少去，且該場所之飲水、供品，也暫勿飲用或食用，原因無他，僅避免讓你聯想過多，而非一口咬定「不好」；倘若日後再去並無上述不適症狀，那就可以安心，或許只是前次你的身體狀況剛好出了一點問題，故請勿疑神疑鬼。

不過，若多次依然出現相同的不適狀況，那麼就請用理智判斷。另外也須提醒：不要把你遭遇狀況硬套在別人身上類比，也不宜誇大渲染。

二、在進入特定場所時，若聞得花香或檀香味，注意先感受一下——那味道是令你覺得清新愉快、平靜祥和，還是出現異常噁心、血腥或不太舒服的味道（特別是難以言喻的腥味或臭味，且與周遭環境因素無關）？

三、見到特定場所內的神像或畫像，是否為你所熟悉的莊嚴容貌？還是整個走樣、扭曲、怪異、猙獰；甚至輪廓或容貌可見淡綠、淡藍等冷色調（注意此狀況與該處環境彩繪色調、光源或燈光效果無關）？

四、若在特定場所中，當你面對神像時，出現額頭微脹、手掌微隆、身體微熱，身體似乎有微麻輕飄，或皮膚類似被輕衣覆蓋的舒適感受，代表你的肉身和守護靈與正神間有產生正向感應，相當難得！若你面見神像時泫然欲泣，甚至是無法控制地號啕大哭，可能是與你真正的主神明「相見歡」，也就是「你找到在天上的原神父母」，值得高興。

五、正派宗教信仰，特別在廟壇、教會、禮拜祈禱場所等，絕對不會主辦或協助簽賭、斂財、強硬推銷、仇視或報復特定團體或個人、催促某些悖離社會常軌的奉獻等。如果是一般行政勸募、修繕、購置或慈善用途，這很常見，且多為隨緣隨喜，帳目一清二楚，活動公開且有紀錄，不會強迫要求捐助，自己就能判斷合理金額多寡，毋須贅言。

《每個靈魂都有故事》。圖／柿子文化提供

六、特定信仰場所裡的工作人員也很重要。不妨打聽主事者或整個團體，過去至今的各種行政、計畫、活動，還有各執事者理念、行為、態度、修持作為等。網路上或市井間各種留言批評，不管正面或負面，參考就好，不能照單全收，自己要多思考判斷。

以上幾項原則，盼有助於解答疑惑，謹供參考，但不能視為絕對！更重要的是，凡事切勿流於迷信，且對內在判斷要有信心，否則再三多疑，惶恐不安，只會讓你日子過得勉強且不快樂，並非信仰本意，希望你能理解。

(本文摘錄自《每個靈魂都有故事》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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