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極為反差！外柔內剛的3生肖 外表很感性、內心卻很理性

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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有些人外表看起來溫和柔順又感性，但內心卻是充滿理性且剛強，上一秒還在做白日夢，下一秒就變得嚴肅果決，這樣內外性格極度反差的人其實就在你我身邊，一起來看看在十二生肖中，有哪幾個生肖就是這樣的人。

第三名：鼠

具有豐富文藝氣息的鼠寶寶，最喜歡吸收各種類型的知識，讓他們有學問淵博的好形象，但是他們也容易因此多愁善感，一篇感性文，讓他們傷心落淚，一篇勵志文，讓他們發起白日夢，看似感性的鼠寶寶，其實在面對問題或工作時，內心卻很理性，因為鼠寶寶保守多疑，過於理智，絕不輕易做決定，建議鼠寶寶要更大膽一點，在未來才會有更多更好的發展。

第二名：雞

精力充沛的雞寶寶，最懂得如何發表意見，他們的語言充滿魅力，光憑一張嘴就能講到讓你熱淚盈眶，或是重新燃起希望，在做人處事上也常有貼心的小舉動，讓你誤以為雞寶寶充滿感性好相處，實際上在工作中的雞寶寶可是公事公辦，理性到好像另外一個人，別以為他平時對你好，你就能走後門打動他，他們古怪的性格可是不吃這一套的，建議你還是按照規矩來吧。

第一名：羊

樂善好施的羊寶寶常給人溫順的外表，他們親切善良，願意與你分享他們所擁有的，就算發生衝突時，羊寶寶想要發脾氣的當下可能都會有點害羞，但當他們肩負責任，必須獨當一面時，羊寶寶的內心就會變得非常剛強，雖然一樣是和藹可親，但是為了達到目的會勇往直前，你將會看到一個溫和的羊寶寶堅定的站在你面前，不屈不饒的為成功而努力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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