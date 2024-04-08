4月份生命靈數分析：5號人爛桃花滿天飛 8號人財務不宜樂觀

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1 ／ 12宮．獅子．火星

整體運勢：大環境在四月份較無可為之處，一號人腦中雖有很多計畫，但實際推行卻都不太能有進展，會以缺乏資金、資源不到位、或是遇到奇怪的合作對象等方式來展現，當然，也包括最經典的被刁難、直接被拒絕；但面對各種被忽視、無法被看見的本週期，或許你應該更樂觀以待，因為最後你會發現「還好推不動、還好被拒絕了」，因為這個週期當下看到的機會，背後都蘊涵生變的風險，那極可能是你要投入時完全沒看到的東西。

某種程度上，是命運為你擋下了很多潛藏的危機，四月面對阻滯，比起硬闖，更該隨順面對。

工作／學習狀況：在專業上，長官的苛求，讓你覺得處處被刁難，一號人越視積極的想辦法，可能就會越頻繁的被退件、挑毛病，面對工作要求之間互相衝突的狀況，一號人可能更需要確認的是「是不是真的有要做這件事」；因為這些反覆被拒絕、不斷被調整，很可能都只是最關鍵那個角色，譬如老闆還沒想好、業主還在比價、搖擺，在一切都尚未確定時，你太過用力，只會落得個空虛，四月份，比起全力以赴，學會如何開省電模式，面對任何狀況，都先給個基本的框架，等待下一步的指令，會比當領頭向前的更能讓工作順利。

愛情：單身者在追求關係上，桃花缺乏、不被看見的本週期，雖然無脫單可能，但是你會看到機會滿天飛，遇到奇怪對象追求、或是你根本對對方沒興趣，對方卻誤以為你有，還特意拒絕你，各種奇妙的發展，都在告訴你「現在不是投入的好時機」；所以雖然人際往來看似熱絡，我仍會說你「不被看見」，因為向你靠近這些人，還真不知道看到的是誰，但可以肯定的是，最終會發現都是一場誤解，面對四月，聰明如你，我想你知道該怎麼做的。

有伴侶者在關係中，會感受到對方的疏遠、拒絕、你努力的討好，但對方就是不買單，過去有用的招數，都失效了，無論如何都沒反應的本週期，一號人在付出之前，要先問問自己是不是真的有投其所好？

或只是瞎猜，只是參考別人都怎樣做，或依著男生（女生）一定都喜歡如何的刻板印象，卻從來不曾真的理解，在你面前這個人，到底在說些什麼、真的在意的點，這個正是關係變冷的關鍵，這才是你真的該解決的問題，重視對方的獨特性，深入了解對方吧！

而非只是靠想像，一個人在談一場不知道是跟誰談的戀愛。

訊息指引：Algiz、Ginger＋The World Cosmos

看見的，都是自創的虛擬，非關真實的情境，

當你想，往想像裡再想，以為前進的，其實都在還原地，

還想著什麼呢？

難道不知道，從不缺期待念想，缺少的，只是身體力行。

生命靈數2 ／ 10宮．雙子．金星

整體運勢：因為外在環境的發展有限，心情低落的二號人，眼前無論是窮困、突破不了、或是沒有共識的問題，確實存在，卻非生活的全貌，如果你取暖失敗，或是沒有得到預期的回應，通常只是找錯對象、或沒把話講完整、只看表面，忽略問題核心所導致的；生活中仍存在更好的方案，只是你好像忙著傷心，淺嘗即止，在四月這個需要深掘、深度交談才能挖出寶藏的週期，二號人需要更多觀察，不忙著下定論，就會看到這些困難後面，都有即將出現的大禮，只是在包裝紙自然被吹落之前，你需要再多一點兒耐性。

工作／學習狀況：四月的發展，沒什麼太大亮點，或明確的目標導向，說什麼、做什麼，都沒有立即的好轉跟反應，一直怕自己做得不夠好，這段時間都在懷疑自己到底行不行的二號人，的確會有種是否要繼續迷茫感，但越是如此，越是不能脫離航道；無論結果如何，你都只能繼續做好眼前正在做的，一種日常、一種看似無用的有用，與心情的起落無關，若你能掌握好這些，就算行屍走肉、只開自動導航式的做著也沒關係，求職、溝通、或事務要有重大進展跟翻轉的時間點，會在月中之後慢慢出現，剩下的，就讓成果來告訴你「一切都沒問題」吧！

愛情：單身者追求關係、擺脫單身的意願偏弱，對外界的邀約興趣缺缺，但這段時間若仍願意露臉、多做社交嘗試，或在職場上多發言，仍是有不少被看見的機會，就算二號人沒有特別想擺脫單身，仍可以多把握這些機會，桃花無需「追尋」，只需要把該做的日常做到，該開的花，自然就會在眼前綻放。

有伴侶者，在關係中會經歷一段低潮，有種怎樣都不會被理會、理解的絕望感，要說是近似失戀，一點也沒有誇張，因為二號人總是能把糟的想像得更糟，完全是天份來著（好啦不是）；但現況就真的還好而已，伴侶只是在準備、或是真的有做得不到位、不夠好的地方，可是對方是有在練習的，這點敏感的二號人自己其實也知道，但就是無法把焦點放在這邊，但如果想少點折磨，你務必要多提醒自己，可以消極，但不要太當真呀，戀情轉折的時間點，只是晚點到，但會出現的。

訊息指引：Nauthiz、Bistort＋4 of Voice（R）

動彈不了的你，在夢裡，是否要、何時要醒，都由你。

也可以放任不管，繼續沉睡跟麻木下去，

但想醒來，你不會不明白的，你也可以，隨時都可以。

生命靈數3 ／ 5宮．魔羯．木星

整體運勢：內在的躁動，會讓三號人在本週期經常行動是快於思考的，如果沒有好好的看好自己，就會帶來不少混亂的場面，而且在不知道一切都是自己造成的狀況下，還會一犯再犯；四月份當有莫名衝動，那些「現在非做不可」卻毫無理由的，通常會讓你後悔，請三思而後行，尤其在溝通中，容易發生「先保證，後來卻發現做不到」的狀況，這些也都會為三號人帶來損失，本週期有很多對外發言的機會，能見度也高，但水能載舟亦能覆舟，觀察、想過再說，會是將幸運握在手裡多一點的好辦法。

工作／學習狀況：在專業上，需要公開發言，卻履遭他人反對，或是難以取得共識，這些「無法快速傳達」或是「需要反覆討論」的意見，都會讓三號人心慌，因為想「快點解決問題」，而一再變更說法、做各種未經思考的嘗試跟提案，在這個特別需要對話耐性、意見交流、問題排除的週期，直球對決，想簡單粗暴的解決事情、都只會創造更多問題；事實上，眾人還是很需要你的意見，你也無法逃避對話發言，工作上也存在順利、幸運、能夠得到成就感的可能性，但可能性能成真多少，就取決於你能馴服躁動到什麼程度了。

愛情：單身者在追求關係上，容易捨近求遠，先跳過日常生活能接觸的對象，直接就用交友軟體、或灑網式、多方嘗試的陌生對象，行動過份積極，但都是白忙一場，如果希望突破單身，那麼熟悉、有點相識基礎的，會是你的機會所在，所以，別急著向外，先在日常累積吧！只要是放鬆、沒有太強烈目的性的對話，日常就已經存在那個你適合的人，只是你可能從未好好正眼看過對方而已。

有伴侶者，跟伴侶的交流是有點受阻的，你好像老是在忙著解決問題、或自以為有在解決對方困擾，或是努力獻殷勤，卻發現對方不買單；這麼努力，卻讓相處變得更緊張了，其實關係並不差的本週期，對方很可能不是要你安撫、甜言蜜語、或是給什麼特別的驚喜，比起一心急著給高度感官刺激的東西，對方可能只是需要很平淡的專心待在身邊而已，把方向搞對再忙，多花點腦，一定會比用蠻力更有效率。

訊息指引：Pertho、Henbane＋5 of Voice（R）

多明顯、多刺激，那些看似確定的，都不是最終的結局，

它從不淺薄、直接、從不是不經思考就可以脫困的一局，

省省吧，別用那明知無用的蠻力衝撞，那不會贏得賽局。

生命靈數4 ／ 7宮．雙子．南交

整體運勢：思考能力下降，判斷與溝通能力大幅弱化的四月，若有重大事務，都建議在三月結束前，就全數處理好，等四月腳步越接近，溝通、對話、交流相關的事務，都會呈現停滯不動、或是主導權落入別人手裡的狀況；雖然從表面上看來，生活好像沒問題的持續運轉，但到那個時候，只有四號人知道，自己只是被推著走，不得不跟著動而已，生命為四號人準備了本來沒預想過的故事路線，比起抵抗、討價還價的拖延到最後一刻，早早看懂重點，才不會落入事到臨頭的各種狼狽。

工作／學習狀況：文書、對外溝通、需要規整與邏輯的事務，在四月的效率都相當低，可能需要付出更多力氣、時間，都還不一定可以達到預期的效果，這段時間得避免下重大決定、公開發表言論，不然因為失言導致的風險，都會讓他人對你專業度產生質疑；在不說比說更好的這個月份，雖然對外溝通不順利，但獨自工作的效率卻很高，四號人不求拓展的進度，更需要專注在沉潛、除錯，能夠摸索出以前不曾想過的工作模式，如果能主動安排往這個方向去，那得到的就是禮物，而不是驚大於喜的各種意外、身不由己。

愛情：單身者在追求關係上，不得其門而入，在這段時間，比起找到對象，可能更需要努力讓自己不要出糗，或是不小心曝露草包、遲鈍的那一面。

當然，誠實為上策，所以與其不懂裝懂，還是少說話，或乾脆認輸坦言，都會讓自身的形象減少扣分。

不減分就是加分的四月，先求安全的度過這段時間再說吧！

有伴侶者，在溝通上的不順，一樣會在感情關係中作用，你會發現自己就算聽了對方的指令，對方還是生氣，還可能更生氣了，一切都是因為四號人只看表面，不經思考、不問對方的意願就行動，看到生氣只有安撫，卻不改變做法，讓問題持續產生，事後再來修補，一再的重演，都是讓人對你失去興趣的主因；視個人狀態而定，嚴重者，本週期或許沒有太多爭吵，只剩冷落，在能被指責、能被嫌的時候，都還算有努力空間，可能更需要用心，而非用腦，才能理解伴侶要告訴你的重點。

訊息指引：Inguz、Marigold＋Queen of Emotion

由著感性，因為也從來未曾有過理性，一切都由不得你，

那虛張的聲勢，虛假的外衣，知與行的，感受跟語言的從未合一，

是你為自己選了永遠在原地，無用的假動作，你又何必。

生命靈數5 ／ 4宮．天蠍．月亮

整體運勢：外在局勢不穩，溝通頻頻失利、難以跟人取得共識的本週期，五號人卻仍選擇待在不夠舒適的舒適圈裡，或堅持某些「習慣，但不好」的選擇，為了做而做，沒有更多耐性或勇氣，幫自己選擇更好的做法；告訴自己「先這樣就好」或「這樣比之前好了」，雖然會讓五號人短期內的問題變少，但這些選項，都撐不了太久，在四月的中後期，就會開始出現問題。

其實生活中一直存在著比較麻煩，但能一勞永逸的選擇，比起做錯了又要重來的繞路，是不是該考慮改掉茍且的習慣了呢？五號人可能需要多想一下了。

工作／學習狀況：這段時間的職場，勢必是會手忙腳亂的，五號人似乎沒有把根本的問題解決，像是沒有擬定好週延的計畫，只打算邊做邊修正，或是沒有溝通好，整理好明確目標，就蒙著頭一股腦的先做再說；這些都是讓整個四月多勞、卻少得的主因，不過五號人基於一種「先有做、就有交待」的心情，打算硬來賭賭運氣，那只能先告訴你，賭贏的機率奇低無比，一開始想投機、試試、缺乏長遠眼光的，最後都只能落得重來一次的結局，你需要更多工作、學習計畫，也需要不偷懶、紮實做好每一步的功課、事前準備、練習，或許這些別人都看不到，但它會決定你是否能真的拿出成績。

愛情：單身者在追求新關係中，因為保守而錯失良機，本週期雖然爛桃花滿天飛，但是其中也摻雜了那個「對的人」，或許對方早在你的生活裡，或是才剛出現，但你一眼就能分出這個人跟其他爛桃花的不同；缺乏安全感的五號人，會因為不想做新的嘗試，而忽視看到「其實就是這個人」的訊息，若想脫離單身，那就一定得冒一點兒險了，如果你只想等全然安全的時機，那只能一直單身下去了。

有伴侶者，伴侶會不斷丟來各種問題，顯得難以安撫，這樣也不對、那樣也不好，在這個五號人總是在觀看、觀察的週期中，不動聲色只會讓對方更感到生氣，情緒不可收拾，雙方需要的是更開誠佈公的談話；五號人有太多「想自己想清楚、自己先解決」的問題，本來是不想麻煩對方的好意，在對方眼裡看起來，都是一種刻意疏遠，或許你沒想過，這個善意是對方不需要的，如果安撫無效，不如試著多給對方參與的你煩惱的機會吧！

訊息指引：Raido、Mugwort＋9 of Emotion

看見更好的，都已備齊，但你卻從不伸手，只怯怯說：這樣就可以。

你知道的，你說的那些還可以，其實從來都不可以。

沒有一天可以。

生命靈數6 ／ 9宮．獅子．冥王星

整體運勢：這是個想要變動、遠行，卻哪兒也去不了的週期，生命有為你安排好的進展，但跟你預想的方向，很可能是完全不同的路線，當你發現生活中有種種受阻，金流、交通都不順利，或是傳出訊息、提出邀請，都只有一片靜默時，先別急著繼續猛力往同一方向衝撞，因為很可能只是搞錯方向，需要重新定位而已；六號人可以把焦點放在「修正」，而非用蠻力，當你挪動位置、轉換觀點，只要做對選擇，會發現無須多費力氣，一切就能水到渠成的順利。

工作／學習狀況：在專業上，因為本業給你的收入、成就感，都來到近期的高點，這段時間的六號人，在原有位置上，會有種自己都已經「學夠了、都會了」的感覺，進而產生想要轉換職場、休假、或是跨界去做別的事的念頭；可是眼前收獲、成就雖好，都只是「階段性」的完成某些任務，或許它帶來 一些收成，但不代表此處就無事可做、或現況就已經完美，其實還存在很多你沒看到的風險、待辦事項，這時候確實是享受成果，能喘口氣的時間，不過卻不代表你能離開原地，原本路線也還有很多需要你努力的地方。

認清現況，小小休息可以，長假還很遠，小小成果收進口袋，但還需要更多練習。

愛情：單身者在本週期的自我感覺還算良好，或許你覺得自己條件齊備，這時候的生活，也的確會出現你的理想型，看是看到了，但你會發現，自己行動了，卻沒有得到預期的回應，對方似乎視若無睹、或你覺得自己很棒的部份，對他而言是很平常、或是無感的，有新的目標，但推展的過程並不順利。

當中很可能有六號人自己沒看到的盲點，比起窮追猛打的糾纏，或耍各種花招的取悅，都更應該回頭檢視自己是否對自己、對方，都有些誤解。

有伴侶者，伴侶在本週期需要你的更多關心，情緒不穩，或不想溝通，有點難搞，都是討拍的一種，但看在六號人眼裡，只覺得有點煩，想逃離現場；或許當下能夠順利逃避、看似得到一點喘息跟緩衝，但重返關係時，都會發現狀態又比之前更糟了一點。

在很容易吵起來，對方各種難搞的四月裡，最好的辦法還是直接跟對方有深度一點的交流，會比冷處理來得積極跟有用一點。

訊息指引：Eihwaz、Mandrake＋Muse of Voices

正解從來都不在最明顯的簡單，只藏於迂迴的縫隙，

你該往最痛苦的地方去，

在試圖繞路簡化的時候，那一刻，你早已錯過真理。

生命靈數7 ／ 10宮．水瓶．火星

整體運勢：四月的紛擾、雜音很多，對於神經敏感的七號人來說，是造成身心困擾的主因，這些東西通常都是在你一個不慎時入侵，但好消息是，如果你有好好監控著，多提醒自己那些不干你的事，通常也能有效隔絕掉大半；隔掉這個不穩定因素後，其他運勢倒是不錯，在財務分配、情感互動、自我認同上，都能夠有正面的發展，關上耳朵、遠離社群，減少獨處的機會，多跟真人互動，美好存於真實生活中。

工作／學習狀況：這是個在專業上得到認可，特別有收獲的週期，當然，推行不了的部份也是存在的，發展兩極的局勢，如果七號人可以專注在眼前事務，不要困在自己的推敲裡面，不憑感覺，只看實證，就可以很有效率的，做出很多明快的決定，因為現實擺在眼前，現在困住的，後面只會更困難，早該放的就不用花多餘的力氣挽救了；相反的，好的，需要承擔責任的，或是你說了算的，也完全不需要等別人，或是推辭，如果你覺得現況太悶，那本週期可以去的下個地方、下個任務，也為你準備好了，遲早都要的，不要耽誤，不要遲疑，只等你快點上位而已。

愛情：單身者在本週期，會發現自己追尋感情時的盲點，會出現「你覺得就是那個人」的瞬間，但同時，你會發現自己的自我設限，面對喜歡的人，不敢主動，覺得不可能，被想像困住的你，發現自己不敢前進；但這些想像，卻都只出於恐懼，跟事實全然無關，你覺得對的人，通常他們也對你算友善，七號人若有心，更該去找恐懼的主因，同時也別錯過對話的機會，自己的愛情，要靠自己抓住。

有伴侶者，四月上半，還是有滿多時間在空白、等待中的，不過如果你願意，把這些感受跟對方坦誠，讓對方明確知道你的擔心、需要幫助、或是寂寞的部份，只要能把真實的情感一一說明，通常就可以順利得到對方的支持；感情運勢開低、有機會走高，關鍵就在你是否願意與對方共享你的弱點了，在過程中，當然你也會發現自己「知道、卻做不到」的部份，只要願意面對、找原因，都很有機會離安心被愛的那天，更接近一點。

訊息指引：Sowelo、Mistletoe＋Queen of Inspiration

挺身而出，該是戰鬥的時候，別再耽溺過去，

現在還不到結束的那天，

該多為自己看到當下、看到眼前、看到明天，它很近。

生命靈數8 ／ 5宮．射手．太陽

整體運勢：歡慶，享樂氣氛濃厚的四月，對想擺脫厭世感的八號人來說，是有點危險的，雖然各方看起來機會多多，但這種愉快，請留給休閒活動就好，在財務分配上，則不宜一樣過份樂觀看待；本週期有看似可能翻轉財務，以小博大的機會，但在外面看、跟真的投入金錢之後的狀態，卻是兩樣情，八號人卻很可能單看有利那一面，就忽略風險，會帶來巨大損失、或有金流卡死的問題，賭運雖有，但若沒有節制，那就只會是過路財神，夢一場而已。

工作／學習狀況：可望因工作關係，而有差旅機會的本週期，若想進修、或做短期的旅行考察，能夠順利成行之外，還可以帶回實質的收獲，不過在專業上的好運，僅限於「技術面」或是「學習累積、自我經營」的面向，而非「投入資本，錢滾錢」的路線；本週期會有人看上你的才華、能力而要配合，這些都可以純然獲利，這段時間的你，在別人眼裡看起來特別美好，不要錯過這個能利用形象、專業能力來換取人脈跟金錢的人際運高峰期。

愛情：單身者會有許多交到新朋友的機會，雖然人際運旺，但都未達發展成戀情的機運，比較像是玩伴的關係，這些看似桃花，卻非正桃花的人們，對八號人來說，能否把握好界線、不被誘惑、不誤入花蝴蝶形象，才是最大的考驗，能在這段時間把持好自己，後續才會有從這邊衍生的好名聲，進而找到對的人。

有伴侶者在關係中，一樣有誠實跟界線問題，在邀約頻繁的本週期，要多注意伴侶容易因此心生不滿，但這些一開始，都不會在檯面上被討論，伴侶嘴上的寬容，請勿大腦過直的信以為真，說都可以的，不是都可以，只是考考你，節制還是滿重要的，伴侶正在觀察你，能自我節制，四月份，是個多保留點時間給對方，才可以順利過關的週期。

訊息指引：Dagaz、Ivy＋9 of Inspiration（R）

在一切即將好轉之前，但你，得先認清自己，

拋開無謂的擔心，也且丟開過剩的好勝之心，

以不包裝的赤裸，回應每個決定。

生命靈數9 ／ 8宮．牡羊．海王星

整體運勢：外在環境中不穩定的因子、三月煩人但遲遲沒能看到結果的事，都隨著四月的腳步到來，逐漸遠離，原本預期好要失望的放手，也出現與預期不同的轉寰餘地，事態再度變得對九號人有利；

對九號人來說，一方面以喜，但另一方面，也無法全然信任好事可以「純然就是好的」，還是有點戒慎恐懼的活著，順利雖然來了，不過你好像還沒跟上呢！

在一切都變得比較好的這個月，開心點，多點信任，盡可能的在當下，不困於過去、不預想未來，不質疑現在，別讓懷疑把美好打了折扣。

工作／學習狀態：在專業上，能夠得到好的邀約、配合、若你正在尋找新的工作、對的東家，這段時間也將順利談成，正在進行的工作，在執行的當下，就可以感覺到順利，也能從中獲得成就感，幾乎是無一不順，如果工作帶有業務性質，不管是說服、或是帶領他人，都可以在關鍵時刻，發揮實力；之前考慮很久、或卡了很久都沒能推動的事，也將在本週期再度動起來。

誠如開頭所說，一切好像就是卡夠了，熬到頭了，但九號人好像被折磨太久了，不敢相信自己真的有這天，還沒醒的你，會繼續做有限的選擇，但這種困住自己，害怕前進，正是在四月最需要丟掉的東西。

愛情：單身者的生命中，將出現「就是那個人」的人，相處愉快、讓你不用擔心東、委屈西，跟你預想的，要多付出、或真愛得之不易的路線，完全不同，要說九號人是天生苦旦嗎？

我想在這時候你不會有意見的，一切好像突然變得輕易，你就能看到自己各種不相信，不相信導致你的後退、被動、嚴重點的甚至還會轉身逃跑，但，逃跑先不要啦，好好的留在原地，多看一下，你需要的只是慢慢跟上而已。

有伴侶者，在這段時間也是順風順水，伴侶的體貼、照顧，是真心的，但你卻容易多想，或是人家明明要幫你，你卻老是要在可以放鬆耍廢時，還堅持要靠自己，覺得不想虧欠、覺得不需要，都不需要，四月你要學的是在關係中交出主導權，給別人一點空間表現；這個從去年起就不斷練習的題型，相信你很熟悉了，現在更是進入全新的階段，你不但可以省力，更可以偶爾完全躺平，在關係中學會無用，會讓你的感情進展更順利。

訊息指引：Uruz、Birch＋9 of Voice（R）

要結束了，那漫長的折磨之路，都已到最後的最後，

我們即將回到地表，那看似哪兒都沒去的那段旅行，

你仍在這裡，可你知道，這裡已不是原地。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。