唐綺陽星座運勢週報：巨蟹感情別太尖銳 金牛直覺有如神助

星象影響：木天緊密合相、火土海在雙魚、金水日在牡羊

木天緊密合相，星盤18-22度有星者，生活可能發生驟然變化。火土海在雙魚，有助眾人投入慈善工作，戒菸、戒酒能更順利進行，面對受害者或精神不穩定的人，若忽略容易爆發負能量，避免對問題視而不見。金水日在牡羊，適合展開新計劃，在頭臉做出改變，變化新妝容或新髮型，工作事業上創造新模式，將是好的開始。

12星座個別運勢：

巨蟹：遇到難溝通的女性要克服，感情相處別太尖銳

獅子：工作忙著交際應酬，感情當心爛桃花來亂

處女：檢視目標調整步伐，感情也需校正與調整

雙魚：凡事要注意小細節，感情請走輕快路線

牡羊：工作卡關須從長計議，感情關卡要仔細分辨

雙子：能見度低容易覺得被忽略，感情上花點時間獨處

天秤：多交流意見能帶來進步，感情能真實溝通爭執也算好事

魔羯：長官的意見請好好參考，對另一半的掌控欲要注意

金牛：直覺能力強有如神助，感情上可聽友人意見

天蠍：凡事配合工作夥伴就對了，感情要安撫另一半

射手：工作收穫期有所回報，感情要兌現承諾

水瓶：把握機會修補缺失，感情有機會復合