四生肖清明掃墓留意「木壓蛇傷」 命理師：可準備1物化解意外
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清明節掃墓，命理師提醒，四生肖要注意巳時（9點到11點）的「木壓蛇傷」，經過草地、整理環境時也要避免被割到、扭傷，可以事先備好1物化解意外或不順利的情況。
命理老師姚本軍在臉書發文表示，紫微斗數記載十二地支代表著十二生肖，2024甲辰年清明節掃墓，辰、戌、丑、未的位置，分別對應著龍、狗、牛、羊，而這四個位置五行中又屬土，今年受甲木天干所影響，這些生肖的朋友在節氣清明前後的五日內，要特別注意意外傷害及外出的突發事件。
姚本軍強調，尤其在清明時段的早上9點到11點（巳時生肖屬性為蛇），生肖龍、狗、牛、羊的朋友經過草地、整理環境時更要小心腳步及環境周邊，避免刀割、扭傷等情形，特別是｢木壓蛇傷｣的現象，化解方法就是出門時帶一點｢土｣，不管是自家附近或盆栽裡的都可以，捏一小撮再用素淨的紙略為包好（密口袋、塑膠袋皆可），掃完墓後倒在附近的土或草上，這樣可以化解意外或不順利的情形。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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