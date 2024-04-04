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四生肖清明掃墓留意「木壓蛇傷」 命理師：可準備1物化解意外

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為掃墓示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為掃墓示意圖。圖／聯合報系資料照片

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清明節掃墓，命理師提醒，四生肖要注意巳時（9點到11點）的「木壓蛇傷」，經過草地、整理環境時也要避免被割到、扭傷，可以事先備好1物化解意外或不順利的情況。

命理老師姚本軍在臉書發文表示紫微斗數記載十二地支代表著十二生肖，2024甲辰年清明節掃墓，辰、戌、丑、未的位置，分別對應著龍、狗、牛、羊，而這四個位置五行中又屬土，今年受甲木天干所影響，這些生肖的朋友在節氣清明前後的五日內，要特別注意意外傷害及外出的突發事件。

姚本軍強調，尤其在清明時段的早上9點到11點（巳時生肖屬性為蛇），生肖龍、狗、牛、羊的朋友經過草地、整理環境時更要小心腳步及環境周邊，避免刀割、扭傷等情形，特別是｢木壓蛇傷｣的現象，化解方法就是出門時帶一點｢土｣，不管是自家附近或盆栽裡的都可以，捏一小撮再用素淨的紙略為包好（密口袋、塑膠袋皆可），掃完墓後倒在附近的土或草上，這樣可以化解意外或不順利的情形。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

清明節 生肖 紫微斗數

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