塔羅：心裡總是缺一角？透視你的勇氣缺口

如何過一個更好的人生？是否很想發揮自己的天賦，卻總是被內外在的許多小問題絆住了腳步？與神聖的大天使連結，請求大天使的力量幫助你吧！科技紫微網現在要使用大天使牌，為你解讀你內在個性的勇氣缺口，並告訴你該如何補足勇氣再出發。

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「祈請大天使，幫助我看見勇氣缺口，了解該如何補足勇氣再出發。」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

選牌１：大天使拉吉爾

處在迷惘中的你，想法容易搖擺不定，缺乏堅定不移的信心。你覺得自己就像陷在一座巨大的迷宮中，看不清事實的真相，受到眾多可能性絆住腳步，找不到出口。你甚至覺得自己是被動者，無法改變生命的困難處境。

大天使的祝福：

你將能增加對靈性的瞭解，並清楚的看到天堂之愛。只要傾聽我的聲音，我將協助你了解靈性的真相。在靈性的層面上，你將能用更高的、全新的角度觀看事物，一切事物都將有新的解釋。放下僵固的信念，不帶批判的觀察事物，你將能夠發現自己的生命被廣大、無差別的愛所包圍。

選牌2：大天使約菲爾

急躁的態度、行為，和對事情鉅細靡遺的完美要求，都不斷破壞你心中本有的和平寧靜，讓你錯失生活中的許多喜樂。由於你陷入密集的時間感，總是為事務制定嚴格的時程，一旦錯過時程，就會產生嚴重的挫敗感。讓頭腦安靜下來吧！腦中充斥著負面想法時，會阻礙好事到來。

大天使的祝福：

允許自己卸下生命的重擔，看清楚生命的真相。毋須為自己製造龐大的壓力，讓自己多點彈性空間，對自己、他人、和世界多些耐心吧！敞開心房，接受我的祝福，感受和平、放鬆的美好，全然的愛正支持著你。先從微笑開始，你將能靠著滋養和耐心，一步步實踐你心目中的夢想。

選牌3：大天使瑟瑞爾

你的生命中或許發生了一些事，因為不如預期，而使你遭受失望、挫折和打擊。你的內心深處被悲傷、難過所籠罩，就算你想重新出發、向前推進，卻因為容易受負面想法影響，放大失敗，事情每每只看到壞的一面。你常在擔憂所做的事值不值得、有沒有回報。

大天使的祝福：

給予自己足夠的時間、和不受打擾的空間，靜靜的和自己的心在一起，釋放生命底層的悲傷記憶。你可以盡情流淚、歌唱、自由的表達心中的情感。在你需要的時候，我一直與你同在，協助你的心療癒。

選牌4：大天使耶利米爾

一旦你的心靈習慣放大恐懼和憂慮，你就會在什麼事都還沒有發生的當下，先行把恐懼化為生命中的真實。過去、現在、未來有很多事可能發生，其中有好事也有壞事，事情的發生可能不如預期……這是因為人的所知所見有限，但世事有更高的智慧隱藏其中，指引我們藉著經歷去學習、成長。

大天使的祝福：

所有在生命中發生的事，都是依照其本來面貌發生，背後自有其道理，每件事的發生都隱藏著莫大的祝福。不需要緊張、擔憂，放下這些焦慮，你會感覺全然的放鬆自在，一切安好，一切都會是最美好的，內心保持平安，你做得很好！繼續保持信心！

選牌5：大天使麥達昶

你感受到內在或外在的壓力，並且長時間的壓抑自己。因此，你的內在積累了太多沒有釋放出來的負面情緒。不管是抱怨，或者生理和心理的苦惱，一旦反應在身體上，便容易出現種種不適，且內心容易悶悶不樂，彷彿缺少了什麼。就像我們時常需要清潔打掃環境一樣，內在也需要時時淨化，疏通堵塞的脈輪。

大天使的祝福：

召喚大天使麥達昶的幫助，運用神聖的幾何圖形淨化脈輪，使你的脈輪敞開。感受宇宙源源不絕的能量包裹著你，運用各種有益的方法補充能量，如深呼吸、靜坐、冥想，讓你身心靈煥然一新，得以接納自己的全部，擁抱新生活。

選牌6：大天使漢尼爾

你善感、敏銳，對於能量和情緒的變化非常敏感，情緒容易起起伏伏，內在有著非常豐富的感受，這是寶貴的特質。當你感受到悲傷、難過，可以找個抒發的管道，用文字、繪畫、歌聲、舞蹈、藝術等種種方式，來表現自己內在的渴求。

大天使的祝福：

你是幽微、精密的存在，每個真實的感受都透露了一些訊息，包括你真實的喜惡，它們反映著你獨一無二的道路。把自己的心和感官敞開來，接納自己的全部感覺，擴大意識，看見真實，尊重自己與你感受到的所有，去愛和贊同全部的自己。

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