清明節「四生肖」容易卡陰？蛇鼠別上山下海、豬家裡不能髒亂

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馬上就是清明節連假了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，清明節掃墓，可能會去山野間偏僻的地方，有四個生肖，包括鼠、蛇、猴、豬清明節容易卡陰，下面這些地方請少去。

屬老鼠、蛇、猴、豬 的人清明節容易卡陰，下面這些地方請少去。

▍屬蛇、屬鼠：山上、水邊

以命理角度來論述，老鼠、蛇都算是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，都比較喜歡陰暗潮濕的地方。這樣的習性自然較容易吸收到夜間的穢氣而被煞到卡到，加上老鼠與蛇喜愛洞穴與濕地，因此天生就帶陰，這兩個生肖清明節要當心一些海邊、河邊、山上盡量不要前往。

▍屬猴：很多樹的地方

因為猴子居住的地方大都是樹林茂盛處，在風水學上樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此猴子鬼月容易生病感冒，身體不適，務必避開較茂密的樹林與榕樹。

▍屬豬：髒亂的地方

因為豬所處的地方都較汙穢髒亂，所以以前我們形容人環境髒亂，都會說你是住在豬圈喔！這樣穢氣與煞氣當然比較重鬼月容易招陰，因此屬豬的朋友避開去環境髒亂之地，或者舞廳、夜店、亂葬崗，也要保持住家環境整潔。

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