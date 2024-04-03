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清明掃墓八大禁忌！不喊全名、忌穿大紅、別聊家族八卦…「四類人」少去會撞邪

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為掃墓示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為掃墓示意圖。圖／聯合報系資料照片

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4月4日就是清明節了，你也要去掃墓嗎？命理師湯鎮瑋老師整理了掃墓常見八大禁忌，但老師強調祭拜時不要故意鐵齒，如果不小心有冒犯行為，可能會衝撞磁場。另外，「掃墓一定要在清明嗎？」老師也分享，其實2024年其實過完年到4月19日穀雨節氣，都是可以掃墓的時間，不用非在清明連假不可。

《清明掃墓禁忌》

一、在墓園或靈骨塔不要直呼全名

掃墓時不要連名帶姓喊別人的全名，可能叫錯號就好。因為如果磁場強就沒事，但如果磁場弱可能就召喚到冤親債主。有句話叫「死人直」

二、不要故意嚇人

在這些比較肅穆的場所，要心懷感恩、心誠意正，不要刻意惡作劇嚇人，也不可以拍人肩膀，被嚇到魂不守舍會削弱別人的氣場。

三、荒山野嶺掃墓，不要隨意大小便

通常掃墓在山區或荒郊野外，請找隱蔽的地方，在上廁所前要默念「打擾了，我有上廁所的需要，請借地方讓我方便」，就是很禮貌告知一聲。

四、別穿大紅色

去掃墓或祭拜塔位，不要穿太喜氣，全身紅通通，也建議不要穿全身黑，其他顏色可以。

五、四類人不要去掃墓

孕婦、小孩、身體虛弱的人、犯太歲的人建議別去掃墓。

如果硬要去的話，孕婦請在肚子上綁紅線做為結界化解，或是衣服裡面配戴九宮八卦牌。七歲以下小孩也盡可能不要去掃墓，小朋友抵抗力弱，元神也不夠安定，容易受到周圍磁場影響，如果非去不可也是戴龍牌或綁紅繩。生病、體虛也盡量別去掃墓，因為氣場弱容易缺正氣陽氣，邪氣容易入侵。

犯太歲的人也別去掃墓，包括生肖龍、狗、牛、羊、兔，如果你的健康又不順，建議別勉強去掃墓。

六、不要亂說話

大家族掃墓，難免會看到許多親戚，平常若有不快，也不要在現場亂講話，別在墓地講家族分分合合的閒話，會讓家運更衰敗。

七、不要踐踏別人墳墓

如果在郊外不小心踩踏到別人墳墓，當下馬上說「對不起」。如果是不當回事鬧著玩，就會有因果回報，容易出事。

八、淨手淨身

掃完墓要當場淨手，回到家就先換掉掃墓穿著的全身衣服，最好趕快洗澡，避免把穢氣帶回家。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

清明節

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