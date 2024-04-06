貪財一族！鼠錙銖必較、雞重物欲、「這兩生肖」想錢想瘋了…什麼都敢做
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錢永遠不嫌多！錢財大家都喜愛，但這些人對金錢的慾望更加強烈。旺好運分享，以下4個生肖都是見錢眼開的貪財個性，快看看有你嗎？
見錢眼開生肖：鼠
屬鼠的人就是一點便宜都不會放過的人，平常生活也很節儉，不太會購買奢侈品，他們買東西時可是殺價的高手，覺得省越多錢越好。
見錢眼開生肖：龍
屬龍的人對金錢的欲望很強烈，很願意為了賺錢冒險，只要有任何賺錢的法子在眼前，他們就一定會去試看看。
見錢眼開生肖：猴
屬猴的人覺得錢越多越好，有時為了得到想要的甚至會不擇手段，就算內心知道這樣的行為不道德，還是無法改變對金錢的追求。
見錢眼開生肖：雞
屬雞的人喜歡的東西太多了，這些物質的慾望都得靠金錢來支撐，所以他們會不停賺錢，才能換取可以滿足自己的物品。
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