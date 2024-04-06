誰是天生大嘴巴？屬牛不關己事、虎馬藏不住秘密、「這生肖」故意說出去
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每個人都有屬於自己的秘密，想跟親友分享討論，又不想被外人知道的話，那你可要慎選傾訴對象了！旺好運分享，以下4個生肖的嘴巴都很不牢靠，知道秘密不說出去就渾身難受！
大嘴巴生肖：牛
屬牛的人遇事不知變通，將重要事情告訴他們後，他們自己覺得沒有大礙就會說出去，但當事人其實會很介意。
大嘴巴生肖：虎
屬虎的人沒啥心機，本身就是一個毫無保留的人，所以也覺得大家都能像自己這樣公開透明，常常很豪爽地就說出別人的秘密了。
大嘴巴生肖：馬
屬馬的人性格不拘小節，直來直往的，就算他們有心想隱瞞秘密，還是會不小心說溜嘴，什麼話都藏不住，把自己跟身邊人都賣了。
大嘴巴生肖：雞
屬雞的人天生就是大嘴巴，本身也很愛炫耀，炫耀行頭、炫耀自己知道的多，然後把聽到的通通洩漏出去，弄得人盡皆知。
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