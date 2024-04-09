「不想努力了」4生肖總是躺平！兔天生帶財、蛇想輕鬆賺、兩生肖好吃懶做

「不想努力了！」物價一直漲，工作薪水卻不動如山，永遠趕不上房價、物價，經濟壓力超出負荷，怎麼努力也無法出頭天，那不如躺平。旺好運分享，以下4個生肖都是不想努力的躺平族，過不去就放棄，默默活在舒適圈就好。

躺平族生肖：兔

屬兔的人財運不錯，有時不需要付出太多努力就能得到財富，所以養成他們在事業上不想多費心的習性，反正生活都過得去。

躺平族生肖：蛇

屬蛇的人智商高、能力好，但就是行動力不夠，比較懶惰，他們喜歡用聰明又輕鬆的方式來獲得想要的，要是有人願意買單，更樂得輕鬆。

躺平族生肖：猴

屬猴的人好逸惡勞，不擅長打理日常生活，也不愛做家事，尤其對自己沒興趣、但應負責的事務，還是會用馬馬虎虎、意興闌珊的態度。

躺平族生肖：豬

屬豬的人好吃懶做、愛享受，可以坐著絕對不站著，上班可以打混就摸魚，不過懶人有懶福，他們的財運、貴人運很好，有資格躺平。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。