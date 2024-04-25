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「四生肖」談戀愛秒變控制狂！蛇佔有慾超強、虎一意孤行、他細節控煩死

旺好運／ 綜合報導
圖為感情裡的控制狂示意圖。圖/ingimage
圖為感情裡的控制狂示意圖。圖/ingimage

想要控制別人，讓另一個人按照自己的心意去行事，通常就會被認為是控制狂。旺好運分享，以下4個生肖都是控制慾超強，談感情隨時要手握主導權！

▍鼠

屬鼠的人平常獨立能幹，什麼事都掌控得妥妥當當，在感情中也不例外，不論大事小事都只想自己安排，希望另一半配合。

▍虎

屬虎的人隨時都想掌握主導權，有時不顧及對方的心情，還是堅持照自己的想法做，小心這樣一意孤行會讓兩人的感情消磨掉。

▍蛇

屬蛇的人佔有慾極強，沒有安全感，對屬於自己的人和東西都要顧緊緊，他們在感情上會全心全意付出，也不允許有任何隱瞞的事。

▍雞

屬雞的人希望在感情中能掌握主導權，對方的一舉一動都要報備，小細節也不能漏掉，當完完全全屬於自己了，才會感到安心。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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