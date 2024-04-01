快訊

16縣市大雨特報！高雄以北要注意雷擊及強陣風

一雙襪子惹怒全國！大馬「真主襪」掀起輿論巨浪

復興商工大鬧龍宮作者坦承「錯用AI輔助」 首獎資格遭取消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：天蠍要對事不對人 「這星座」有奇怪貴人

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報4/1-4/7】

星象影響：木天更趨近、水星逆行、金星進牡羊、金海合相雙魚、火土趨近

木天更趨近，星盤18-22度有星者，生活有機會發生變化。水星逆行，為之前的衝動決定做出反思，修正臉部外形、整牙或髮型等頭臉問題，四月期間，當心說錯話衝動表達，溝通上出現問題。金星進牡羊，嘉惠有勇氣、充滿自信的人，外表討喜或備具特色者受到矚目，好好打理外表會更有桃花運。金海合相雙魚，音樂、電影或各類藝術活動興盛，接觸藝術、享受自我美化的快樂。火土趨近，全民領略藝術及宗教的美好，對於美化事物有感。

12星座個別運勢：

雙子：事情停頓要有耐心，感情有時多說多錯

處女：溝通容易想太多卡住，表達含蓄會錯失良機

魔羯：靜觀其變相信直覺，感情請多給對方反應

水瓶：當心太疏離讓人失望，感情適合斷捨離

金牛：適當投入小心過度消耗，感情避免太強勢

巨蟹：多方案選擇要找人理性判斷，有行動才有桃花

天秤：合作協商具有發展性，感情別被工作佔據

射手：技巧性與夥伴溝通，與對方意見紛歧有殺傷力

牡羊：態度柔軟成效佳，桃花靠朋友介紹會更好

獅子：升官揚名有奇怪貴人，專業形象更吸引桃花

天蠍：工作要對事不對人，感情上要有自信就能開桃花

雙魚：工作棋逢對手更順利，感情表達當心太犀利

唐綺陽 星座運勢 水星逆行 溝通

相關新聞

本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1生肖「嗅到金錢味」：好運來的又快又急

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要保持穩定不出錯誤，就能升職加薪，有人則是透過自身的專業，就能贏得滿滿的獎金，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍要對事不對人 「這星座」有奇怪貴人

星象影響：木天更趨近、水星逆行、金星進牡羊、金海合相雙魚、火土趨近

每日星座運勢／牡羊工作還是低調點 留意交易過程

2024-04-01牡羊座短評：自我意識強烈，聽不進人勸。【整體運★★☆☆☆】今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支

你是天真蠟筆小新？還是溫柔小王子…看見MBTI-A、MBTI-T差異

接下來要介紹的類型不存在於典型的MBTI理論中，即「敏感度的差異」，這是最近以網路測評網站為主所添加的新概念。

愚人節「五星座開不起玩笑」別弄他們…處女玻璃心、巨蟹原地沉默、第一名翻臉還記仇

4月1日就是愚人節了，當天很多人都想好要來整人了。但是清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有五大星座開不起玩笑，整人請小心。

4月塔羅運勢占卜：你的生活將迎來哪些轉折與驚喜？

2024年即將進入四月了。在這春夏之交的時節裡，自然界蓬勃生發，處處可見生機盎然，而你又會遇到怎樣的機遇與挑戰呢？跟著科技紫微網的塔羅占卜來看看這個月的運勢吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。