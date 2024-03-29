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清明掃墓5大注意事項！命理師建議「這時間」前離開：避免影響運勢

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師提醒清明掃墓5大注意事項，並建議趁陽氣旺的時候完成祭祀，以免影響運勢。掃墓示意圖。 圖／聯合報系資料照片
命理師提醒清明掃墓5大注意事項，並建議趁陽氣旺的時候完成祭祀，以免影響運勢。掃墓示意圖。 圖／聯合報系資料照片

清明節即將到來，許多人準備回家鄉祭祖、掃墓。命理師柯柏成提醒清明掃墓應遵守的5大注意事項，並指出應趁陽氣旺時完成祭祀，最好在下午3點前離開，以免影響運勢

柯柏成在Facebook粉專發文表示，4月4日為今年的清明節，習俗上這天是祭祖的日子。雖然近年來推行火葬、環保葬，已經減少過去土葬後代子孫須到墓地掃墓的傳統，但即便是火葬後的納骨塔，子孫前往祭祀時也有幾項禁忌需要注意：

1.孕婦避免掃墓

從現實層面來看，清明節連假外出非常擁擠，祭祀流程和準備供品往往會耗費不少精力，為了胎兒的安全，並不建議孕婦參加。

2.經期婦女不建議參加

平時在寺廟主祀的神明大多是男性，經期婦女不建議前往祭祀，是尊重的原則。在清明節這天主要也是尊重土地神，建議經期婦女要避免掃墓。

3.不建議在墓地嬉鬧式的照相

現代人手機能隨時拍照，相當方便，但要注意心態上不宜嬉鬧。

4.忌穿紅紫兩色

不能穿的大紅大紫去掃墓，道理跟參加告別式的基本尊重一樣，不過總有人會疏忽大意，或認為是迷信而隨興。

5.健康狀況不佳者避免掃墓

如果健康狀況不太理想，應在家休息，不宜逞強，因為墓區本身晦氣就多，容易反引上身。

此外，柯柏成也提醒，清明節掃墓時間最好選在陽氣較旺的時候，即上午7時到中午時前最好，最晚應該在下午三點前離開，因為此時陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，如果是時運低或身體弱的人，在陰氣重的傍晚祭祀，可能會影響運勢。掃墓結束後當日，也應嚴肅不能嬉鬧，回程時最好一路持誦佛號，回家後可用艾草皂洗澡除晦氣。

清明節 運勢

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