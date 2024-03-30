好想一直黏在一起！TOP6「黏人星座」有哪些？
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「黏人星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的黏人星座排行。
在戀愛關係中，情侶間有不同的相處模式，有些人平時看起來獨立、穩重，一旦進入親密關係，卻無時無刻只想與伴侶黏在一起；你也是戀愛時黏踢踢的人嗎？一起來看看哪一些星座是網友們公認「黏人精」吧！
「雙魚座」雖戀愛腦但討厭被控制 愛家「巨蟹座」也怕受傷害
觀察近一年網友針對「黏人星座」的相關話題討論，可以發現「雙魚座」最受到網友熱議。許多網友形容「雙魚座」為「最容易戀愛腦的星座」、「害怕孤單，需要人陪伴的星座」，引來不少雙魚座網友認同，紛紛表示自己在感情中常把另一半當作全世界、願意付出許多時間在對方身上。
但與此同時，也有人認為雙魚並非一直都如此黏人，並分享自身經歷「當碰到控制欲太強的另一半時，雙魚會想逃離」指出雙魚雖黏人卻不喜歡被過度控制。
而「巨蟹座」的黏人特質也引起許多網友共鳴，認為巨蟹不論男女都非常愛家，並形容「重心都在另一半身上」、「可以沒有金錢、事業，但是家庭不可以失去」，有網友就表示巨蟹用關懷照顧來表示對方對自己的重要性，但有時會負面思考、怕付出太多，也引來網友回覆到「愛要有所節制，否則另一半容易習以為常而不珍惜」，可見巨蟹雖然願意付出，但也害怕伴侶的不珍惜。
另外，「射手座」也成為網友熱議焦點，不少網友認為射手的思維與眾不同，當對方越是冷落時，反而會更黏著對方，更有網友感嘆「射手愛好自由，獨立的另一半反而更吸引他」、「當對方想要限制射手時，就容易心生牴觸」，可以發現射手的黏人是建立在給予彼此足夠的自由與尊重上。
你也喜歡黏踢踢的關係嗎？雖然甜蜜、依賴的感覺讓許多人喜歡與另一半貼貼，但擁有彼此的獨立空間、自由也十分重要，無論是哪個星座，過多的控制都可能會使對方感到不適，在不造成彼此困擾的前提下，一起建立幸福與健康的關係吧！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「黏人星座」相關討論則數。
觀測期間：2023/03/01~2024/03/01，共一年。
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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